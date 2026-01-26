Přeskočit na obsah
Benative
26. 1. Zora
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Odsud střílel Mrázkův vrah. Zločin je definitivně promlčený, i když policie zabijáka zná

František Mrázek , podnikatel , Policie ČR , vražda
Mrázek, vražda
Mrázek, vražda
Mrázek, vražda
Mrázek, vražda
Zobrazit
15 fotografií
Podnikatel Mrázek, který byl spolu s Tomášem Pitrem považován za klíčového člověka stojícího za českou společností Český olej, jež ovládala ústeckou Setuzu, byl zavražděn v Durychově ulici v Praze 4. Dobová fotografie. |
Foto: Profimedia
Vojtěch Štěpán
Vojtěch Štěpán
Vojtěch Štěpán

Vražda Františka Mrázka je definitivně promlčená. Uplynulo od ní dvacet let, což znamená, že pachatel už nemůže být potrestán. Policie přitom jeho údajného vraha zná, nemá ale dostatek důkazů, aby jej pohnala před spravedlnost. Podnikatel a gangster byl zastřelen před svou kanceláří. Deník Aktuálně.cz se vydal na místo rekonstruovat, jak se vražda pravděpodobně odehrála.

Reklama

Teploty se celý den držely hluboko pod nulou. Stmívat se začalo před pátou hodinou. Okolo osmé večer, kdy padl jediný výstřel z odstřelovací pušky s optikou, byla už úplná tma. Výstřel tehdy stál život sedmačtyřicetiletého bývalého veksláka, podnikatele a gangstera Františka Mrázka. Speciálně upravená kulka jej zasáhla do hrudi. Mrtvý byl během několika minut. 

Související

Vražda Františka Mrázka je dnešním dnem oficiálně promlčená. O půlnoci z neděle na pondělí tak jeho vrah definitivně ušel trestu. A to i kdyby se přiznal. Jak však uvedla policie, případem se bude zabývat dále. Podle aktuálních informací je přitom mezi kriminalisty identita podnikatelova vraha známá. Má jít o profesionálního zabijáka ze Slovenska. Policii však chybí konkrétní důkazy, se kterými by mohli jít na světlo.

Jak udávají dobová svědectví, Mrázek na sobě v době vraždy neměl neprůstřelnou vestu. To ale neznamená, že nebyl opatrný. Vrah byl ale profesionál. Velmi dobře věděl, že Mrázek svůj den zakončuje sledováním zpravodajství ve své kanceláři, i to, kdy bude před budovu, kde sídlil, vycházet. V osudný den se podnikatel chystal odjet domů do Českého Brodu svou opancéřovanou Toyotou. Na parkoviště nejprve poslal svého synovce Lukáše Mrázka, aby auto kvůli nízkým teplotám v předstihu nastartoval. 

Poté události nabraly rychlý spád. „Když jsem se asi po deseti minutách vrátil, sjeli jsme se strýcem a ještě s jedním kolegou z kanceláře výtahem dolů do recepce. Rozhlédli jsme se po dvorku, nikoho neviděli, a tak jsme šli k autu. V tu chvíli vyšla rána zprava. Byla jediná. Strýc zakřičel a spadl na zem,“ popsal vše později synovec Lukáš. Mrázka se sice z parkoviště podařilo odtáhnout zpět do budovy, ale výstřel dokonal své dílo. Muž zemřel. 

Reklama
Reklama
Související

V budově, před kterou byl Mrázek zastřelen, dnes i po dvaceti letech sídlí kanceláře. V okolí se příliš nezměnilo. Před budovou je rozměrné parkoviště. Právě na něj pak mířila kamera, kterou zde před zločinem nainstalovala policie. „Domluvil a zařídil jsem ji tam já. Údajně ten den nefungovala. Záhada,“ říká pro Aktuálně.cz bývalý vyšetřovatel Karel Tichý, který se Mrázkem dlouhodobě zabýval. A jak popisuje, i zde policie kontroverzního podnikatele a gangstera sledovala. 

Mrázka ale zřejmě sledovala nejen policie. V den jeho zabití jej zpovzdálí s odstřelovací puškou sledoval i vrah. Jak odhadla policie, svou oběť zasáhl zhruba z deseti až patnácti metrů. To pak velmi zužuje možná místa, odkud mohl střílet na poměrně velké parkoviště před budovou.

Přímo před plotem, který parkoviště vymezuje, stojí velký brownfield. Během dvaceti let se příliš nezměnil. Dlouho tu ale zřejmě nevydrží. Jak na místě upozorňuje tabule, má se zde stavět část metra D, respektive má jít o „monitoring výstavby“. Zatím se zde vyjímá hustý porost plevele, ostružiní, místy i rákosu.

Související

Brownfield je protkaný několika vyšlapanými cestami. Jednou z nich se dá projít až plotu, tedy na místo, kde pravděpodobně stál vrah. Jak ukazují dobové snímky, před dvaceti lety tu byl porost, který vraha mohl skrývat. A jak se na místě přesvědčuje i reportér Aktuálně.cz, zpoza plotu je velmi dobrý výhled na hlavní vchod do budovy. Rozlehlý brownfield pak nabízí řadu únikových cest. Policisté zde před dvaceti lety údajně nalezli nábojnici, zkoumali prý i projektil, který Mrázka zabil. Když byl podnikatel zasažen, stál zády k budově a čelem k parkovišti. Výstřel tak přišel zepředu či mírně z boku. Vrah mířil na tělo.

Reklama
Reklama

Ještě před firmami zde sídlil klášter či chudobinec

Honosná budova stejně jako před dvaceti lety nabízí pronájem prostor firmám. Jednu z nich zde měl právě i Mrázek. Usedlost zvaná Nový Dvůr je ale mnohem starší. Na mapách se objevuje už v 18. století. Sídlil zde klášter, později i útulek pro chudé, takzvaný chudobinec.

Lidé, kteří vycházejí okolo doby oběda ven, příliš sdílní nejsou. „To je soukromý pozemek, tam vás nepustím,“ říká jeden z místních, když se jej reportér ptá, zda by jej pustil na parkoviště před budovou. Na otázku, zda ví, co se na místě před dvaceti lety odehrálo, přikývne, mluvit ale nechce. Ostatně podobně pak reagují i další lidé, kteří do budovy vcházejí.

Související

Sdílnější je muž, který kouří u nedalekého Lidlu. Představuje se jako Mirek, bydlí na nedalekém sídlišti. To, že na parkovišti byl zavražděn František Mrázek, se prý v okolí obecně ví. „To už to bude dvacet let? A furt ho teda nechytili? To se dalo čekat, ne?“ reaguje s úsměvem na promlčecí lhůtu.

Vražda, která se zde před dvaceti lety odehrála, nebyla jediným pokusem zbavit podnikatele života. „Poprvé měl být zlikvidován ve Slavii u Nové scény. Najali si na to člověka ze zahraničí, z cizinecké legie. Byl to vycvičený zabiják. Ale problém byl, že Mrázka osobně neznal. Jelikož si nebyl jistý, zda zabije správného člověka, nakonec to nedopadlo. Krátce potom na něj, když jel ze schůzky domů, střílel další nájemný vrah, ale netrefil ho. Až třetí pokus vyšel,“ popisuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz bývalý vyšetřovatel Tichý. 

Prohlédnout 15 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Patomský kráter z helikoptéry, Patomská vysočina, Sibiř. Čtyřzónová struktura: vnější svah, prstencový val, příkop a centrální hůrka, 2014.
Patomský kráter z helikoptéry, Patomská vysočina, Sibiř. Čtyřzónová struktura: vnější svah, prstencový val, příkop a centrální hůrka, 2014.
Patomský kráter z helikoptéry, Patomská vysočina, Sibiř. Čtyřzónová struktura: vnější svah, prstencový val, příkop a centrální hůrka, 2014.

Hnízdo ohnivého orla. Sibiřská anomálie, kterou věda stále neumí vysvětlit

V roce 1949 narazil sovětský geolog uprostřed sibiřské tajgy na čtyřicet metrů vysoký kužel z vápence - bez jakékoli stopy po sopce či dopadu meteoritu. Patomský kráter vznikl před asi 500 lety neznámým způsobem. Expedice našly anomálie a stromy rostoucí jako po ozáření - přestože je radiace normální. Co se tu skutečně stalo?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama