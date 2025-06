Největší dealer fentanylu či erotika. Odkud přišla Blažkova "ultralegální" miliarda

Miliardový dar ministerstvu spravedlnosti od odsouzeného programátora Tomáše Jiřikovského přišel z bitcoinové peněženky spojené s nelegálním tržištěm Nucleus. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) kvůli kauze nedávno rezignoval. Předtím ale darované finance označil za "ultralegální". Deník Aktuálně.cz zmapoval, kdo na černém trhu Nucleus obchodoval a s čím. O nic legálního se zjevně nejednalo.

"Jako speciální dárek pro všechny své nové zákazníky na Nucleus přidám navíc 200 mg ke každé objednávce zadané do neděle 26. dubna," zní jeden z inzerátů prodejce halucinogenní látky DMT. Na darknetu, tedy "podpovrchové" části internetu jej vyvěsil prodejce z Británie, který v roce 2015 lákal na výhodnou nabídku drogy na nelegálním internetovém tržišti. Redakci Aktuálně.cz se inzeráty i další informace podařilo zrekonstruovat za pomoci darknetových archivů.

"Ano, sám jsem si ji vzal a ručím za ni svým jménem. Je to kvalitní MDMA. Je božská," napsal pak další z drogových dealerů před deseti lety na jednom z darknetových webů o tabletkách extáze, kterou nabízel. Jako kontakt uvádí odkaz na svůj profil na síti Nucleus, dnes už samozřejmě nefunkční.

"Sto miligramů stačí. Jelikož jedu rád na doraz, dal jsem si 300 miligramů, byl jsem v sedmém nebi a o pár hodin později jsem už spal jako mimino," vychvaluje svůj produkt . A zdůrazňuje, že uživatelé nezažijí po pominutí účinků drogy tak tvrdý "dojezd".

Jak dohledala redakce Aktuálně.cz, na síti pak prodejci kromě drog jako marihuana či kokain nabízeli například pervitin, anabolické steroidy či léky na předpis, například Modafinil (zvyšuje bdělost a pozornost). Podle odborníků se pak 88 procent všech obchodů na Nucleu týkalo nelegálních drog. Prodejci pocházeli především ze Spojených států, Austrálie, ale i z Evropy. Dohledatelné jsou například inzeráty člověka, který nabízel rozvoz drog po Německu zdarma.

"Své práci se věnuji s obsedantním nasazením a dávám si pozor na detaily. Jako prodejce jsem získal bohaté zkušenosti a bezchybnou pověst, která se táhne napříč mnoha trhy a sahá až k původní Hedvábné stezce," chlubí se další z prodejců, který nabízí například návykové léky na uklidnění, benzodiazepiny. "Hedvábná stezka" pak odkazuje na nelegální tržiště, které bylo uzavřené roku 2013. Z něj se prodejce podle svých slov později přesunul právě na Nucleus.

A nebyl jediný. Nucleus byl jednu dobu zřejmě křižovatkou nelegálního obchodu. Většina z nich totiž v té době neprodávala na více než dvou či třech "tržištích" a Nucleus se v nabídce jejich kontaktů objevuje velmi pravidelně. Dohledatelné jsou též snímky stránek tržiště. V kategoriích "zboží" se objevují nejen různé typy drog včetně heroinu, ale například také kategorie zbraně, erotika či padělky.

Nucleus Market se objevuje i v několika rozsudcích či dokumentech zahraničních soudů, které redakce dohledala. Například podle dokumentů amerického federálního soudu ve Washingtonu z roku 2020 žalobce požaduje mimo jiné propadnutí majetku provozovatele jednoho z darknetových tržišť. Podle žalobce se zde prodávala například "videa zobrazující sexuální napadení a dětskou pornografii". Žaloba stejné účty, které na těchto stránkách nakupovaly, spojuje i s dalšími tržišti, kam obvinění poslali peníze. A mezi nimi explicitně jmenuje i Nucleus Market.

Před sedmi lety pak americká Federální vyšetřovací služba (FBI) ve spolupráci s dalšími bezpečnostními složkami zatkla a obvinila několik prodejců fentanylu. Mezi nimi i největšího prodejce ve Spojených státech a čtvrtého největšího na světě. Šlo o dva muže z texaského San Antonia. Fentanyl i další drogy prodávali přes darknetová tržiště, včetně Nucleus Market.

Konkrétně přes něj proběhlo minimálně sedm set plateb za drogy. Úřady uvádí, že na jiném z tržišť měl prodejce dokonce celosvětově nejvyšší počet ověřených transakcí ze všech prodejců fentanylu. Muži od soudu odešli s trestem osmi a 11 let vězení.

Tržiště Nucles zavřelo před devíti lety. Chvíli poté, co Jiřikovský skončil v policejní vazbě kvůli nelegálnímu tržišti Sheep Marketplace, které údajně provozoval. To si bralo provizi z peněz, které přes něj protékaly. Jednomu z uživatelů se však podařilo využít chyby v systému a část peněz z úschovy vyvést. Krátce poté tržiště zavřelo. Národní centrála proti organizovanému zločinu pak zatkla Jiřikovského, jehož se jí podařilo s tržištěm spojit. Jiřikovský skončil na devět let za mřížemi, ovšem s tržištěm Nucleus jej tehdy policie nespojila.

Souvislost ale vyplynula nyní, když Jiřikovský s dosud nevyjasněnou motivací nabídl miliardový dar ministerstvu spravedlnosti. Tehdy se z bitcoinových peněženek spojených s Nucleem uvolnilo několik miliard korun. Menší část doputovala na ministerstvo, ale většina zmizela neznámo kam. Celkem v peněženkách bylo v přepočtu minimálně 12 miliard korun.

Peněženky, v kterých byly peníze uložené, od uzavření tržiště "spaly". Samotné uzavření tržiště přitom vzbudilo značnou pozornost. Bývá totiž spojené s takzvaným "exit scam", tedy volně přeloženo podvodným odchodem z trhu.

"V takových případech administrátoři zablokují prostředky uživatelů na trhu a vyberou co nejvíce peněz, jen aby trh brzy poté zavřeli. Uzavření Nucleu bylo poměrně nečekané, protože šlo o jeden z hlavních trhů, společně s AlphaBay (další z nelegálních tržišť aktivních ve stejné době; pozn. red.), a uživatelé mu do značné míry důvěřovali," uvádí výzkumníci. Provozovatelé tržiště naopak tvrdili, že se jim do systému nabourali hackeři, kteří peníze ukradli.

Představu, jak nelegální tržiště fungovalo, mohou dát i současná darknetová tržiště, na něž se redakci Aktuálně.cz podařilo proniknout. Způsob, jak se na darknet dostat, se přitom od pádu Nucleu příliš nezměnil. Přístup probíhá přes prohlížeč Tor, který umožňuje skrýt IP adresu. Adresy nelegálních tržišť je sice možné najít na běžném internetu, zobrazují se ale pouze právě přes Tor. Právě tak lákalo zákazníky například Sheep Marketplace, kvůli kterému byl zatčen a odsouzen Jiřikovský. V rámci darknetu pak existují i rozcestníky, které na tržiště odkazují.

Přístup na jedno z největších současných darknetových tržišť, jehož jméno se redakce rozhodla neuvádět, je poměrně jednoduchý, ač zdlouhavý. Registrovaný uživatel musí nejprve projít sérií tří kroků, při kterých dokazuje, že není robot. Poté se otevírá nabídka produktů. Jde převážně o drogy. K dispozici jsou ale i malware, tedy škodlivé viry, falešné doklady či kradené kreditní karty.

Nalézt se zde dají všechny možné drogy od heroinu přes kokain a pervitin až po léky na předpis. Většina prodejců pochází pravděpodobně ze Spojených států, ale dováží i do Evropy, například do Německa či do Španělska. K platbě se užívá bitcoin a další kryptoměny. K dispozici pak jsou například recenze či systém hodnocení prodejců, kteří jsou řazeni podle důvěryhodnosti. Vše je přísně anonymní a nelze zde pořizovat snímky obrazovky.

Prodejci nelegálního zboží se přitom v posledních letech začali přesouvat na sociální síť Telegram. Redakce Aktuálně.cz zde probíhající černý trh dlouhodobě mapuje. Kromě drog - včetně nových syntetických opioidů -, zde uživatelé nabízí i násilí a mučení na objednávku či zbraně. Část prodejců se nicméně po zatčení zakladatele platformy Pavla Durova přesunula na jiné šifrované komunikační platformy.

