Dění kolem Autodromu Most nabírá na obrátkách. Už v pátek chce vedení Autoklubu ČR od svých členů posvětit plán, podle kterého se stane spoluvlastníkem závodního okruhu. Ten ale v posledních letech tíží řada potíží včetně exekuce. Šéf autoklubu Jan Šťovíček nyní odhalil, že většinovým majitelem autodromu a pražského sídla spolku by se měla stát skupina RIQ Investments.
Je to měsíc, co Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR, vypustil do světa nečekanou informaci. Ve chvílích, kdy Autodrom Most prohrál v exekučním řízení další soud, Šťovíček ohlásil, že okruhové závodiště v blízké budoucnosti změní majitele.
V pondělí 13. dubna, jen čtyři dny před páteční valnou hromadou, pak členům Autoklubu ČR rozeslal záměr, který bude chtít od delegátů schválit. Vznik společnosti SPV2 – Holding.
Autoklub v ní získá 35 procent, většinovým vlastníkem bude investiční společnost RIQ Investments miliardáře Romana Staňka. Zatímco podnikatel do společného byznysu vloží peníze, autoklub své sídlo v pražské Opletalově ulici.
„Základem celé transakce je tedy vytvoření společného podniku, který by vlastnil Autodrom Most a náš Klubový dům. Ten by byl potom rekonstruován z výnosů společného podniku. Autodrom Most bychom poté hodlali rozvíjet s ohledem na potřeby a budoucí rozvoj našeho sportu, obecného motorismu, výchovy talentů a pořádání sportovních podniků nejen v okruhových disciplínách, ale i v disciplínách dalších, kde se nám nedostává příslušných sportovišť, jež by mohla v areálu autodromu v budoucnu vzniknout,“ napsal Šťovíček v pozvánce na valnou hromadu.
O investorovi Romanu Staňkovi, jehož syn nyní závodí v japonské sérii Super Formula, se ještě před několika lety psalo jako o neznámém miliardáři pocházejícím z Valašska a nyní žijícím v italské Pise. Na veřejnosti se příliš neobjevuje. Jednou z jeho nejznámějších akvizicí byla resuscitace výrobce hudebních nástrojů Amati Kraslice.
„Já bych to v tuto chvíli nechtěl komentovat, až po valné hromadě,“ odmítl Staněk odpovědět na dotazy reportéra deníku Aktuálně.cz k detailům společného podniku s Autoklubem ČR.
„Komunikace probíhá pouze s RIQ Investments. Diskuse se týkají dalšího směřování areálu, ale vzhledem k probíhajícím jednáním není možné jednotlivé návrhy nebo konkrétní podobu budoucího fungování komentovat,“ reaguje za Autodrom Most jeho obchodní ředitelka Jana Svobodová.
Může novinář na valnou hromadu? Ne
Jak si ověřil deník Aktuálně.cz u několika delegátů páteční valné hromady, s vizí autoklubu řada z nich nesouhlasí. Upozorňují třeba na to, že nikdo neřeší rizika, která pro spolek vedený Janem Šťovíčkem ze vzniku SPV2 – Holding plynou.
V ekonomické „due diligence“ rozeslané před valnou hromadou se například vůbec nezmiňují negativní okolnosti vyplývající ze současné exekuce autodromu. Do té se závodiště dostalo kvůli tomu, že není schopné plnit limity hluku, které mu nařídily soudy.
Senátor a právník Václav Láska (SEN 21), jenž zastupuje manžele Huličkovy, kteří dlouhodobě proti řevu motorů bojují a závodiště před justicí porážejí, navíc potvrzuje, že nikdo z potenciálních kupců s nimi doteď nejednal. Prý jen stejně jako ostatní vědí, že záměr na prodej okruhu s polygonem existuje.
Podle některých členů autoklubu tak hrozí riziko, že pokud se byznys autodromu kvůli exekuci zkomplikuje nebo bude muset kvůli nedodržování decibelových limitů výrazně omezit provoz, dotkne se to i fungování klubového paláce v pražské Opletalově ulici. Tedy hlavního majetku, který dnes Autoklub ČR má.
„Všem klubům jsme zaslali podklady a další informace před valnou hromadou, v rámci absolutní transparentnosti byly také publikovány na našem webu. Další podrobnosti projednáme s členy na valné hromadě, do jejíhož rozhodnutí nelze předjímat,“ reaguje na kritické ohlasy Bohumil Pácl, mluvčí Autoklubu ČR.
Zároveň reportérovi deníku Aktuálně.cz nedovolil účast na páteční valné hromadě. Přitom redakce ví minimálně o jednom z kritických členů autoklubu, kterému prý bylo před několika dny zakázáno na valnou hromadu dorazit a hlasovat. Pácl se do vydání článku k tomuto případu nevyjádřil.
Ministr: Peníze na to autoklubu nedáme
Novinář ohledně budoucnosti mosteckého závodiště oslovil i ministra sportu Borise Šťastného (Motoristé). Ten už dříve uvedl, že není ve hře, že by jeho resort či Národní sportovní agentura záměr Autoklubu ČR a RIQ Investments vznik centra motorsportu v Mostě finančně podpořily.
„Autoklub ČR mě o Autodromu Most nijak neinformoval, na páteční valnou hromadu jsem pozván nebyl,“ prohlásil Šťastný. Od spolku prý prioritně požaduje podklady k brněnskému Moto GP a ke státní dotaci, kterou motocyklovým závodům na Masarykově okruhu v Brně přislíbila minulá vláda.
A Roman Staněk ani Jan Šťovíček podle dosavadních zpráv dosud nejednali ani s mosteckým magistrátem, ani s hejtmanstvím v Ústí nad Labem. „Nepodařilo se mi tu zjistit, že by Ústecký kraj o tomto záměru věděl a byl do toho jakkoli zapojen,“ potvrzuje Magdalena Fraňková, mluvčí krajského úřadu.
Většinovým vlastníkem Autodromu Most je dnes Josef Zajíček. Menšinový, zhruba třetinový podíl si pak dle dostupných informací drží podnikatel a dlouholetý Zajíčkův byznysový souputník Karel Zetka. Jestli se na tom něco změní, bude jasné po pátečním jednání Autoklubu ČR.
Na mosteckém autodromu několikrát závodil i herec Luděk Munzar. Zemřel v roce 2019
