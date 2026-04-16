„Ano, jsme spolu.“ Foltýn a mladá Pirátka začali nečekaný románek

Mezi dvěma známými postavami české politické scény se odehrává románek. Jde o mladou Pirátku a důstojníka české armády.
Bývalý vládní koordinátor pro strategickou komunikaci Otakar Foltýn se opět dostal do středu pozornosti. Podle informací serveru Expres má velmi blízko k mladé pirátské poslankyni Katerině Demetrashvili. Seznámili se zhruba před dvěma měsíci a ve sněmovních kuloárech se prý spekuluje o jejich vztahu, který ani jeden z dvojice ani neskrývá.
Serveru vztah nakonec potvrdila sama Demetrashvili. „Ano, je to tak, jsme spolu,“ uvedla pirátská poslankyně. Podle serveru je pojí například zájem o historii, literaturu, politiku i podobný pohled na bezpečnostní hrozby.
„Bylo to v Senátu na konferenci na téma Ukrajina, kde mi mluvil z duše. Slovo dalo slovo a to ostatní už víte,“ uvedla dále mladá Pirátka k tomu, kde se s poměrně čerstvě rozvedeným Foltýnem setkali.
Podle zdrojů redakce Aktuálně.cz z prostředí Pirátů měl roli sehrát bývalý pirátský šéf Ivan Bartoš, kterému se nelíbilo, že kolem mladé poslankyně „létají straničtí dravci“. „Jestli je vyloženě seznámil napřímo, nebo tomu napomohl, to nevím. Ale je asi jasné, že Katia je prostě hezká a chytrá holka, tak mnohé přitahuje. To i poslance z vládních stran,“ řekl redakci Aktuálně člen strany, který nechtěl být jmenován, ale je podrobně seznámen s chodem poslaneckého klubu Pirátů.
Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek krátce po 17:30 přivítal na zahradě Strakovy akademie generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. Na úřadě vlády spolu mají zhruba hodinu jednat především o závazcích České republiky vůči alianci před letním summitem v Turecku nebo současném konfliktu na Blízkém východě.
Dva izraelské údery dnes na jihu Libanonu zcela zničily most přes řeku Lítání u města Kásimíja, který byl posledním mostem spojujícím okresy Súr a Sajdá, píše agentura NNA. Izrael také udeřil na vozidlo na silnici vedoucí z Bejrútu do Damašku, při útoku zahynul jeden člověk. Libanonský prezident Joseph Aún podle agentury AFP zdůraznil, že přímým jednáním s Izraelem by mělo předcházet příměří.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) si v souvislosti s výhrůžkami dvěma českým společnostem předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského, aby tato vyjádření české straně vysvětlil. Uvedl to mluvčí ministerstva Adam Čörgő. Velvyslanec by podle něj měl za ministrem přijít zkraje příštího týdne.
Fotbalista Slavie Tomáš Chorý za vyloučení ve víkendovém šlágru 29. kola první ligy proti Plzni vynechá jedno soutěžní utkání. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace neshledala, že by nejlepší střelec této sezony nejvyšší soutěže úmyslně plivl na protihráče Sampsona Dweha a uložila mu nejnižší možný trest. Novinářům to po dnešním zasedání řekl předseda komise Jiří Matzner.
Bývalý brankář fotbalového Arsenalu nebo Juventusu Alex Manninger zemřel ve 48 letech při autonehodě v Salcburku. Jeho vůz na přejezdu smetl vlak.