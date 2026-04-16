Brněnská primátorka Vaňková znovu kandidovat nebude, lídryní bude Zlatušková

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) nebude kvůli zdravotním potížím v podzimních komunálních volbách znovu kandidovat na post primátorky. V čele společné kandidátky ODS, TOP 09 a nezávislých kandidátů stane producentka, zakladatelka Televizního institutu, festivalu Serial Killer a dokumentaristka Kamila Zlatušková.
Osmačtyřicetiletá Vaňková, která je v čele vedení Brna osmým rokem, o svém rozhodnutí informovala v dopise zaslaném médiím i ve videu na YouTube. Zlatušková svou kandidaturu potvrdila.
„Vést plnohodnotně druhé největší město v České republice a současně se intenzivně věnovat předvolební kampani mi zdraví nedovolí. Kamila Zlatušková s mou plnou podporou přijala roli lídryně na společné kandidátce ODS, TOP09 a nezávislých kandidátů z řad významných brněnských osobností. Její kandidatura již byla schválena oblastní radou ODS Brno-město,“ uvedla Vaňková.
Doplnila, že Zlatuškové si profesně i lidsky velmi váží a je přesvědčena, že mají o dalším směřování Brna stejnou představu. Se zdravotními problémy se primátorka potýká delší dobu, na čas se z veřejného života musela stáhnout. V rozhovoru s webem Novinky.cz uvedla, že během 20 dnů podstoupila ve Fakultní nemocnici u svaté Anny osm operací kvůli gastroenterologickým problémům a ještě jedna operace ji čeká.
Zlatušková svou kandidaturu potvrdila a odkázala na své vyjádření na facebooku. „V České republice v posledních měsících dochází k oslabování základních demokratických hodnot a veřejný prostor začínají ovládat hochštapleři, kteří nás táhnou směrem k Rusku. Naštvala jsem se natolik, že jsem se rozhodla pro velkou životní změnu, ačkoliv jsem dosud veškeré nabídky na politické angažmá s díky odmítala,“ zdůvodnila svůj vstup do politiky.
Brno nyní vede koalice vedená ODS a TOP 09, které v minulých volbách získaly 25 procent hlasů, spolu s KDU-ČSL, STAN, SOCDEM a ANO. Jeho zástupci v radě byli ale z hnutí vyloučeni, protože po parlamentních volbách odmítli koalici na brněnské radnici opustit.
Dalšími lídry v podzimních komunálních volbách budou na kandidátce KDU-ČSL a STAN starosta brněnských Kohoutovic Jakub Hruška (KDU-ČSL), na kandidátce Pirátů a Fakt Brno opoziční zastupitel Adam Zemek, Natálie Vencovská za Zelené či bývalý hlavní městský architekt Michal Sedláček za uskupení Nové Brno. Hnutí ANO zatím svého lídra neoznámilo.
Komunistická propaganda v detektivce. Seriál o majoru Zemanovi bude tématem přednášek
Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) spolu s Muzeem Policie ČR a Českou televizí připravil sérii přednášek věnovaných televiznímu seriálu Třicet případů majora Zemana. Historici chtějí ukázat, jak seriál dokázal na pozadí skutečných událostí propojit detektivní žánr s propagandou komunistického režimu v dobách normalizace, a analyzovat, proč stále zůstává v povědomí veřejnosti.
Nepochopitelná smůla útočníka Noska. Po návratu na led utrpěl vážné zranění
Hokejový útočník Tomáš Nosek z Floridy si v utkání NHL proti New York Rangers zlomil nohu. Kvůli jinému zranění přitom začal hrát až začátkem března.
Feri zůstává ve vězení, soud jeho žádost o propuštění zamítl
Bývalý poslanec Dominik Feri zůstává nadále ve vězení. Rozhodl o tom ve středu na neveřejném zasedání ústecký krajský soud, který vrátil projednání žádosti o propuštění teplickému soudu. Vyplývá to z justiční databáze.
Nejprve slunce, pak znovu ochlazení. V Česku bude pokračovat aprílové počasí
O víkendu bude v Česku pokračovat počasí s denními teplotami až kolem 20 stupňů Celsia. V neděli začne od západu pršet a poté se ochladí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
Před týdnem debutoval, teď už je za hvězdu. Český obránce prožívá raketový start
Český obránce Marek Alscher přispěl v NHL dvěma asistencemi k jednoznačné výhře hokejistů Floridy 8:1 nad Detroitem a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.