Přeskočit na obsah
Benative
16. 4. Irena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Domácí

Brněnská primátorka Vaňková znovu kandidovat nebude, lídryní bude Zlatušková

ČTK

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) nebude kvůli zdravotním potížím v podzimních komunálních volbách znovu kandidovat na post primátorky. V čele společné kandidátky ODS, TOP 09 a nezávislých kandidátů stane producentka, zakladatelka Televizního institutu, festivalu Serial Killer a dokumentaristka Kamila Zlatušková.

neuvedeno
Zleva primátorka Markéta Vaňková a náměstek René Černý na zasedání zastupitelstva města Brna, na kterém mají zastupitelé projednávat bod věnovaný 76. sjezdu sudetských Němců, který se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, 13. dubna 2026, Brno.Foto: CTK
Osmačtyřicetiletá Vaňková, která je v čele vedení Brna osmým rokem, o svém rozhodnutí informovala v dopise zaslaném médiím i ve videu na YouTube. Zlatušková svou kandidaturu potvrdila.

„Vést plnohodnotně druhé největší město v České republice a současně se intenzivně věnovat předvolební kampani mi zdraví nedovolí. Kamila Zlatušková s mou plnou podporou přijala roli lídryně na společné kandidátce ODS, TOP09 a nezávislých kandidátů z řad významných brněnských osobností. Její kandidatura již byla schválena oblastní radou ODS Brno-město,“ uvedla Vaňková.

Doplnila, že Zlatuškové si profesně i lidsky velmi váží a je přesvědčena, že mají o dalším směřování Brna stejnou představu. Se zdravotními problémy se primátorka potýká delší dobu, na čas se z veřejného života musela stáhnout. V rozhovoru s webem Novinky.cz uvedla, že během 20 dnů podstoupila ve Fakultní nemocnici u svaté Anny osm operací kvůli gastroenterologickým problémům a ještě jedna operace ji čeká.

Zlatušková svou kandidaturu potvrdila a odkázala na své vyjádření na facebooku. „V České republice v posledních měsících dochází k oslabování základních demokratických hodnot a veřejný prostor začínají ovládat hochštapleři, kteří nás táhnou směrem k Rusku. Naštvala jsem se natolik, že jsem se rozhodla pro velkou životní změnu, ačkoliv jsem dosud veškeré nabídky na politické angažmá s díky odmítala,“ zdůvodnila svůj vstup do politiky.

Brno nyní vede koalice vedená ODS a TOP 09, které v minulých volbách získaly 25 procent hlasů, spolu s KDU-ČSL, STAN, SOCDEM a ANO. Jeho zástupci v radě byli ale z hnutí vyloučeni, protože po parlamentních volbách odmítli koalici na brněnské radnici opustit.

Dalšími lídry v podzimních komunálních volbách budou na kandidátce KDU-ČSL a STAN starosta brněnských Kohoutovic Jakub Hruška (KDU-ČSL), na kandidátce Pirátů a Fakt Brno opoziční zastupitel Adam Zemek, Natálie Vencovská za Zelené či bývalý hlavní městský architekt Michal Sedláček za uskupení Nové Brno. Hnutí ANO zatím svého lídra neoznámilo.

Nejnovější
Jaroslava Obermaierová, Petr Oliva, Vladimír Brabec a Josef Koza v jedné z epizod seriálu Třicet případů majora Zemana. Díl nese název Hon na lišku a odehrává se v roce 1948.

Komunistická propaganda v detektivce. Seriál o majoru Zemanovi bude tématem přednášek

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) spolu s Muzeem Policie ČR a Českou televizí připravil sérii přednášek věnovaných televiznímu seriálu Třicet případů majora Zemana. Historici chtějí ukázat, jak seriál dokázal na pozadí skutečných událostí propojit detektivní žánr s propagandou komunistického režimu v dobách normalizace, a analyzovat, proč stále zůstává v povědomí veřejnosti.

