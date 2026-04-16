Tak drtivý útok nikdo nečekal. Rusové rozpoutali peklo ve velkých městech

Rusko podniklo rozsáhlý noční útok na ukrajinská města. Na zemi dopadly stovky dronů a desítky střel, které zasáhly Kyjev, Oděsu i Dnipro. Nejméně 15 civilistů zahynulo, desítky dalších utrpěly zranění a obytné domy zachvátily požáry. Záchranáři vyprošťovali lidi z trosek, zatímco Kyjev vyzval k dalšímu tlaku na Moskvu.
ŽIVĚ Izrael přes ohlášené mírové rozhovory útočil v Libanonu, zničil strategický most
Dva izraelské údery dnes na jihu Libanonu zcela zničily most přes řeku Lítání u města Kásimíja, který byl posledním mostem spojujícím okresy Súr a Sajdá, píše agentura NNA. Izrael také udeřil na vozidlo na silnici vedoucí z Bejrútu do Damašku, při útoku zahynul jeden člověk. Libanonský prezident Joseph Aún podle agentury AFP zdůraznil, že přímým jednáním s Izraelem by mělo předcházet příměří.
„Ano, jsme spolu.“ Foltýn a mladá Pirátka začali nečekaný románek
Mezi dvěma známými postavami české politické scény se odehrává románek. Jde o mladou Pirátku a důstojníka české armády.
Babiš přijal šéfa NATO, řeší výdaje na obranu i summit v Turecku
Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek krátce po 17:30 přivítal na zahradě Strakovy akademie generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. Na úřadě vlády spolu mají zhruba hodinu jednat především o závazcích České republiky vůči alianci před letním summitem v Turecku nebo současném konfliktu na Blízkém východě.
Macinka si předvolal ruského velvyslance kvůli výhrůžkám českým firmám
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) si v souvislosti s výhrůžkami dvěma českým společnostem předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského, aby tato vyjádření české straně vysvětlil. Uvedl to mluvčí ministerstva Adam Čörgő. Velvyslanec by podle něj měl za ministrem přijít zkraje příštího týdne.
Zvláštní rozhodnutí disciplinárky: Chorý plivat nechtěl, za "slintání" ale dostal trest
Fotbalista Slavie Tomáš Chorý za vyloučení ve víkendovém šlágru 29. kola první ligy proti Plzni vynechá jedno soutěžní utkání. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace neshledala, že by nejlepší střelec této sezony nejvyšší soutěže úmyslně plivl na protihráče Sampsona Dweha a uložila mu nejnižší možný trest. Novinářům to po dnešním zasedání řekl předseda komise Jiří Matzner.