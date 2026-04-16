Macinka si předvolal ruského velvyslance kvůli výhrůžkám českým firmám

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) si v souvislosti s výhrůžkami dvěma českým společnostem předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského, aby tato vyjádření české straně vysvětlil. Uvedl to mluvčí ministerstva Adam Čörgő.
Ruské ministerstvo obrany ve středu zveřejnilo seznam evropských firem, které vyrábí drony pro Ukrajinu. Na seznamu jsou uvedeny dvě firmy s pobočkami v ČR. Rusko varovalo, že společnosti se mohou stát vojenskými cíli.
Na seznamu zveřejněném ruským ministerstvem obrany figuruje pražská adresa české pobočky ukrajinské firmy DeVIRo nebo společnost PBS.
Česká policie nemá informace o konkrétních rizicích po tvrzení Ruska, že pobočky ukrajinských firem vyrábějící drony mohou být potenciálním cílem ruských ozbrojených sil. Informace a případné hrozby vyhodnocuje. Uvedla to ve čtvrtek na síti X.
Zvláštní verdikt disciplinárky: Chorý plivat nechtěl, za "slintání" ale dostal trest
Fotbalista Slavie Tomáš Chorý za vyloučení ve víkendovém šlágru 29. kola první ligy proti Plzni vynechá jedno soutěžní utkání. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace neshledala, že by nejlepší střelec této sezony nejvyšší soutěže úmyslně plivl na protihráče Sampsona Dweha a uložila mu nejnižší možný trest. Novinářům to po dnešním zasedání řekl předseda komise Jiří Matzner.
Fotbalovým světem otřásla šílená nehoda. Bývalou hvězdu Juventusu smetl vlak
Bývalý brankář fotbalového Arsenalu nebo Juventusu Alex Manninger zemřel ve 48 letech při autonehodě v Salcburku. Jeho vůz na přejezdu smetl vlak.
Mimořádný úspěch ve Dvoře Králové. Safari park slaví narození vzácných hyenek
Safari Park ve Dvoře Králové nad Labem potvrdil, že patří do světové špičky v chovu vzácných šelem. Na začátku dubna se tam narodila čtyři mláďata hyenky hřivnaté – nejmenšího druhu hyen, který se živí termity. Pro evropské zoologické zahrady jde o unikát.
„Nové“ NATO není sci-fi, horečně se jedná. Ve hře je i extrémní varianta
Evropské státy spolu s Kanadou urychleně připravují nouzový plán pro případ, že by Spojené státy vystoupily z NATO nebo se rozhodly nepřijít Evropě na pomoc, píše deník The Wall Street Journal. Cílem je přizpůsobit stávající struktury tak, aby se Evropa dokázala bránit i bez americké podpory.
ŽIVĚ Izrael přes ohlášené mírové rozhovory útočil v Libanonu, zničil strategický most
Dva izraelské údery dnes na jihu Libanonu zcela zničily most přes řeku Lítání u města Kásimíja, který byl posledním mostem spojujícím okresy Súr a Sajdá, píše agentura NNA. Izrael také udeřil na vozidlo na silnici vedoucí z Bejrútu do Damašku, při útoku zahynul jeden člověk. Libanonský prezident Joseph Aún podle agentury AFP zdůraznil, že přímým jednáním s Izraelem by mělo předcházet příměří.