16. 4. Irena
Macinka si předvolal ruského velvyslance kvůli výhrůžkám českým firmám

ČTK

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) si v souvislosti s výhrůžkami dvěma českým společnostem předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského, aby tato vyjádření české straně vysvětlil. Uvedl to mluvčí ministerstva Adam Čörgő.

Petr Macinka
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) Foto: HN
Ruské ministerstvo obrany ve středu zveřejnilo seznam evropských firem, které vyrábí drony pro Ukrajinu. Na seznamu jsou uvedeny dvě firmy s pobočkami v ČR. Rusko varovalo, že společnosti se mohou stát vojenskými cíli.

Na seznamu zveřejněném ruským ministerstvem obrany figuruje pražská adresa české pobočky ukrajinské firmy DeVIRo nebo společnost PBS.

Česká policie nemá informace o konkrétních rizicích po tvrzení Ruska, že pobočky ukrajinských firem vyrábějící drony mohou být potenciálním cílem ruských ozbrojených sil. Informace a případné hrozby vyhodnocuje. Uvedla to ve čtvrtek na síti X.

Nejnovější
Tomáš Chorý, Sampson Dweh

Zvláštní verdikt disciplinárky: Chorý plivat nechtěl, za "slintání" ale dostal trest

Fotbalista Slavie Tomáš Chorý za vyloučení ve víkendovém šlágru 29. kola první ligy proti Plzni vynechá jedno soutěžní utkání. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace neshledala, že by nejlepší střelec této sezony nejvyšší soutěže úmyslně plivl na protihráče Sampsona Dweha a uložila mu nejnižší možný trest. Novinářům to po dnešním zasedání řekl předseda komise Jiří Matzner.

FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a press conference, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Jerusalem

ŽIVĚ Izrael přes ohlášené mírové rozhovory útočil v Libanonu, zničil strategický most

Dva izraelské údery dnes na jihu Libanonu zcela zničily most přes řeku Lítání u města Kásimíja, který byl posledním mostem spojujícím okresy Súr a Sajdá, píše agentura NNA. Izrael také udeřil na vozidlo na silnici vedoucí z Bejrútu do Damašku, při útoku zahynul jeden člověk. Libanonský prezident Joseph Aún podle agentury AFP zdůraznil, že přímým jednáním s Izraelem by mělo předcházet příměří.

