"Obvinění jednoznačně odmítám." Ředitel Nemocnice Na Františku Erhart přesto rezignoval

Ředitel pražské Nemocnice Na Františku David Erhart oznámil rezignaci na funkci. Důvodem jsou obvinění, která tento týden zveřejnil server Seznam Zprávy. Na pátečním jednání radních Prahy 1 to sdělila Karolína Šnejdarová, mluvčí první městské části, která nemocnici zřizuje. Nařčení končící ředitel odmítl.
Rada městské části v pátek schválila, že v nemocnici nechá udělat externí forenzní audit. Plánuje i trestní oznámení.
Seznam Zprávy uvedly, že nemocnice pod Erhartovým vedením mimo jiné vyplácela lékařce měsíčně až 130 tisíc korun hrubého, aniž tam chodila. Erhart také podle údajně nutil lékaře pracovat v době služeb v nemocnici ve své klinice nebo ponižoval podřízené a nadával jim. „Mediálně publikovaná obvinění jednoznačně odmítám,“ uvedl končící ředitel v prohlášení.
Erhart popřel tvrzení, že funkci zneužíval k osobnímu prospěchu. „Na dotazy médií jsem v tomto ohledu odpovídal jednoznačně - k žádnému takovému jednání z mé strany nedošlo,“ poznamenal. Dodal, že v nemocnici se uskutečňovaly pravidelné kontroly a audity. „Další tvrzení jsou vytržena z kontextu nebo interpretována způsobem, který neodpovídá jejich skutečnému významu,“ vysvětloval dále končící ředitel.
Nemocnice je podle něj připravena poskytnout fakta. „Zároveň považuji za férové dodat, že s ohledem na probíhající situaci se k některým dílčím otázkám nemohu v tuto chvíli vyjadřovat podrobněji. O to více však platí, že jakmile to bude možné, poskytneme další relevantní informace,“ doplnil Erhart. Nezávislý audit podle svých slov sám inicioval.
Radní Prahy 1 se podle Šnejdarové znovu sejdou v pondělí 19. ledna a budou se zabývat tím, kdo nemocnici dočasně povede, konkrétním zněním zadání tendru na forenzní audit a také návrhem trestního oznámení na neznámého pachatele s cílem zajistit prošetření možného protiprávního jednání proti Nemocnici Na Františku.
„Radní pro zdravotnictví (Michal Müller z ODS) zároveň na jednání navrhl, aby se rada na příštím zasedání zabývala rovněž možností vytvoření kontrolního orgánu nemocnice jakožto poradního a kontrolního orgánu zřizovatele,“ řekla mluvčí.
Nemocnice Na Františku vznikla v roce 1354, na konci 18. století byla největším zdravotnickým zařízením v Praze. Jako jedinou pražskou nemocnici ji zřizuje samospráva. Má podle svého webu asi 180 lůžek, 700 zaměstnanců a ročně je v ní hospitalizováno přibližně pět tisíc pacientů. Nemocnice provozuje také urgentní příjem s pohotovostí, zubní pohotovost a pohotovostní lékárny přímo v zařízení a v poliklinice v Palackého ulici.
