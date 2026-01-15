„Chybí sebereflexe.“ Soud odmítl žádost Feriho o podmíněné propuštění

Okresní soud v Teplicích ve čtvrtek zamítl žádost bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení. Odsouzen byl na tři roky za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. Žádost podal po odpykání poloviny trestu. Podle žalobce i soudu zatím Feri neprokázal polepšení.
Státní zástupce Ondřej Langr u soudu řekl, že u Feriho není patrná žádná sebereflexe, trest nepřijal, pouze respektuje rozsudek, postoj k trestné činnosti nezměnil. „Mluví pouze o sobě, poškozené klade na druhou kolej,“ řekl žalobce. Prokázání polepšení není u odsouzeného žádné, pouze se umí dobře chovat na veřejnosti, obdobně se choval v době páchání trestné činnosti, uvedl.
Zmocněnkyně poškozených Adéla Hořejší řekla, že u Feriho chybí reflexe činů, nemá náhled na věc a neučinil nic pro jeho získání. „Moje klientky se odsouzeného bojí a bojí se (případného) propuštění,“ uvedla. Poškozené mají podle Hořejší obavy, že jim bude ubližovat dál. „Odsouzený se soustředí plně na sebe, je to ignorance, která zasahuje důstojnost mých klientek,“ uvedla Hořejší.
Feri podle ní postrádá empatii, výkon trestu nevedl k vnitřní změně, neprošel nápravou. „Právo oběti musí převážit nad zájmem odsouzeného,“ řekla. Propuštění by obětem způsobilo návrat úzkostných stavů a nepřiměřenou zátěž, míní jejich zmocněnkyně.
Feri v závěrečné řeči uvedl, že polepšení prokazuje mimo jiné hodnocení věznice. „Co jiného požadovat, než aby odsouzený plnil povinnosti, plnil režim,“ řekl. Dodal, že není možné klást podmínku doznání a že neví, co by měl dělat víc s výjimkou doznání. „To učinit nemohu,“ uvedl.
Exposlanec podal proti rozhodnutí teplického soudu, který jeho žádost zamítl, stížnost. Rozhodne o ní krajský soud v Ústí nad Labem. Rozhodnutí okresního soudu tedy není pravomocné.
Do vězení nastoupil bývalý člen TOP 09 v květnu 2024 poté, co ho pražský soud v listopadu 2023 uznal vinným ve všech bodech obžaloby a vyměřil mu tříleté vězení. S odvoláním Feri neuspěl. Vinu od počátku odmítal, zpochybňoval věrohodnost dívek. Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 tento týden obžalovala Feriho z dalšího znásilnění.
Zákon stanovuje podmínky pro podmíněné propuštění. Odsouzený vykonal téměř 20 měsíců z uložených 36 měsíců trestu. Dále je nutné prokázat polepšení po právní moci rozsudku a očekávání vedení řádného způsobu života. V těchto dvou bodech podmínky splněny zatím podle soudu nebyly.
Dva dokonané skutky se podle pravomocného rozsudku staly ve Feriho žižkovském bytě. Tehdejší mladý teplický radní, student práv a populární influencer tam podle pravomocného rozsudku v březnu a listopadu roku 2016 líbal a osahával dvě dívky přes jejich nesouhlas a následně s nimi prováděl různé sexuální praktiky. Jedné z nich bylo v té době 17 let. V roce 2018 se pak Feri podle rozsudku pokusil o další znásilnění, když se snažil líbat a osahávat stážistku, kterou si jako poslanec přivedl do sněmovny.
Nová žaloba se týká tehdy sedmnáctileté dívky, která vypověděla, že měla s Ferim sice souhlasný sexuální styk, při kterém si ale obžalovaný bez jejího souhlasu sundal kondom.
