Nemocnici Na Františku čeká velký audit, ředitel čelí obviněním z bossingu

Vedení Prahy 1 se bude zabývat obviněními, které v médiích vznesli někteří zaměstnanci Nemocnice Na Františku proti jejímu řediteli Davidu Erhartovi. Zadá audit a vyšle do zařízení nezávislé personalisty.
Uvedla to mluvčí městské části Karolína Šnejdarová. Seznam Zprávy v posledních dnech publikovaly články, ve kterých popsaly řadu údajných pochybení ředitele, například bossing zaměstnanců nebo zaměstnávání lékařky, která do zařízení nedocházela.
Nemocnice pod Erhartovým vedením podle Seznam Zpráv mimo jiné vyplácela lékařce měsíčně až 130 tisíc korun hrubého, aniž tam chodila. Erhart nutil lékaře pracovat v době služeb v nemocnici ve své klinice nebo ponižoval podřízené a nadával jim. Ředitel v rozhovoru se serverem uvedl, že vyvodí zodpovědnost, zatím ve funkci zůstal.
Jako jedinou nemocnici v Praze NNF zřizuje samospráva, a to Praha 1. „Městská část Praha 1, jako zřizovatel NNF, přistupuje k jakýmkoli obviněním vůči vedení zdravotnického zařízení s odpovědností a náležitou vážností, proto se bude systematicky a odpovědně zabývat i těmi, která byla vznesena v posledních dnech,“ uvedla v reakci na články její mluvčí.
Dodala, že vedení radnice je s fungováním a rozvojem nemocnice dlouhodobě spokojeno. Erhart je v čele zařízení od roku 2018. Šnejdarová dále sdělila, že za vedení nemocnice se postavila i odborová organizace jejích zaměstnanců. „Zástupci vedení odborové organizace zároveň deklarovali, že nemají od zaměstnanců žádné stížnosti na přístup vedení nemocnice k zaměstnancům,“ uvedla mluvčí.
S ohledem na to je podle ní nutné obvinění důkladně prověřit, k čemuž poslouží mimořádný audit, jehož zadání vedení radnice připravuje. Zaměří se na otázky týkající se nakládání se zaměstnanci a majetkem nemocnice. „Tento krok doplňuje běžný systém pravidelných interních komplexních auditů, jimiž zařízení standardně prochází každé dva roky. Tyto audity dosud v dané oblasti žádná závažná pochybení neodhalily,“ sdělila Šnejdarová.
Do nemocnice podle ní také radnice vyšle tým nezávislých odborníků na personalistiku, kteří budou hodnotit pracovní atmosféru a vztahy mezi personálem a vedením. Závěry jejich analýzy poslouží jako podklad pro případná další opatření. „Od probíhajícího prověřování očekáváme jasné a srozumitelné závěry, které přispějí ke zklidnění situace a k dalšímu posílení důvěry uvnitř nemocnice i směrem k veřejnosti,“ zakončila.
Nemocnice Na Františku vznikla v roce 1354, na konci 18. století byla největším zdravotnickým zařízením v Praze. Má podle svého webu asi 180 lůžek, 700 zaměstnanců a ročně je v ní hospitalizováno přibližně 5000 pacientů, dalších 120 tisíc je ošetřeno ambulantně.
Nemocnice provozuje také urgentní příjem s pohotovostí, zubní pohotovost a pohotovostní lékárny přímo v zařízení a v poliklinice v Palackého ulici. Před několika lety se vedly diskuse o jejím převodu z Prahy 1 na pražský magistrát, po výměně ve vedení první městské části z toho však sešlo.
