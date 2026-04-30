„Rodiče stále volají.“ Hrozba otravy kojenců trvá. Poslanci si dupli na Babišovy ministry

Problémy s otrávenou kojeneckou výživou trvají. „Ještě před týdnem mi volala vyděšená maminka, že dostala v jedné řetězcové lékárně kontaminovaný vzorek,“ řekl na jednání sněmovního zdravotního výboru poslanec David Kasal (ANO). Podle Pirátky Evy Šrámkové se do oběhu dostalo 647 806 balení zamořených šarží, záznamy o stažení jsou ale jen u 3,5 tisíce z nich. „Je třeba zpřísnit legislativu,“ řekla.
Pokud ji pozřou kojenci, je zle. Bakterie zvaná Bacillus cereus totiž vyrábí toxin cereluid, který vyvolává vodnaté průjmy. „Spolu s nimi se z organismu ztrácejí tekutiny a minerály, což pak vede k závažné iontové nerovnováze a dehydrataci. Dítěti hrozí selhání orgánů a smrt,“ popsal toxikolog z pražské Bulovky Jaroslav Zikmund. Bakterii podle něj nejde zlikvidovat ani převařením.
Veškerá kojenecká výživa, která byla touto bakterií a toxinem kontaminovaná, už proto měla být z českého trhu dávno pryč. Jenomže podle poslanců sněmovního zdravotního výboru to vypadá, že se všechna balení stáhnout nepodařilo. „Zatímco do oběhu se dostalo 647 806 balení z kontaminovaných šarží, záznamy o stažení máme jen u 3,5 tisíce z nich,“ uvedla na středečním jednání výboru pirátská poslankyně a lékařka Eva Šrámková.
Podle dalšího poslance a lékaře Davida Kasala (ANO) se navíc stále ozývají rodiče, kterým lékárny kontaminovanou kojeneckou výživu prodaly. „Ještě před týdnem mi volala vyděšená maminka, že dostala v jedné řetězcové lékárně kontaminovaný vzorek,“ přidal svou zkušenost.
O tom, že je výživa zamořená, ženu varovala přímo dotčená lékárna. „Ale až zpětně. V té době už měla maminka balení výživy rozdělané a dítě už to jedlo,“ dodal Kasal. Také podle něj je nadmíru zarážející, že je kontaminovaná výživa stále ještě k dostání.
Co je víc? Ekonomický zájem, nebo zdraví dětí?
Podle poslanců jde o další obrovské selhání jednotlivců i celého systému. „Jak jsem zjistila, velkoobchodní sklady, kudy výživa na pulty proudila, nejsou u státu registrovány a nikdo je nekontroloval,“ uvedla Šrámková. K dispozici podle ní nejsou ani vzorky problematických šarží, protože zákon nic takového nevyžaduje. Nikdo je tak nemůže prověřit.
„Výrobci v Česku ani nečelí žádnému správnímu řízení. Sankce jsou připraveny jen pro prodejce, kteří šarže stáhli a informovali o tom,“ připomněla Šrámková a pokračovala: „Ministerstvo zemědělství mi dokonce napsalo, že přísnější podmínky stanovit nelze, protože snaha o rychlé informování nesmí vést k poškození podnikatelských subjektů. Ekonomické zájmy jsou tedy zjevně nadřazeny zdraví našich dětí.“
Počty kontaminovaných výrobků:
Do Česka bylo dovezeno celkem 65 dotčených šarží.
Z toho 54 šarží bylo distribuováno k odběratelům.
Na český trh se tak dostalo celkem 647 806 balení kontaminovaného kojeneckého mléka.
Záznamy o stažení jsou ale prokazatelně jen u 3,5 tisíce balení.
Zdroj: Eva Šrámková a Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Pirátské poslankyni se nelíbí ani postup hygieniků, kteří podle ní odmítali testovat vzorky přinesené vystrašenými rodiči. „Zatímco ve Francii s rodiči spolupracují, masově testují a celý případ bedlivě řeší, u nás se to neděje,“ řekla redakci Aktuálně.cz. „Není divu, že pak může ministerstvo zdravotnictví vystoupit a argumentovat tím, že se u nás nic moc nestalo, protože nemáme skoro žádná pozitivní hlášení. Pokud ale nic nehledám, tak samozřejmě ani nic nenajdu,“ dodala Šrámková.
Šrámková znovu připomenula i to, že úředníci zaspali. „Všechny instituce o problému věděly už v polovině prosince, ale žádná z nich spontánně neoslovila ostatní. Jen Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) správně informovala veřejnost do pěti dnů,“ popsala vývoj.
Šest týdnů bez reakce
Vedení resortu zdravotnictví zveřejnilo souhrnnou zprávu až po šesti týdnech od vypuknutí problému, pediatrům dalo vědět dokonce až sedm týdnů od zahájení stahování kontaminovaných šarží. „Rodiče pak dostali návod, co dělat při zdravotních potížích svých dětí, až letos v dubnu – tedy čtyři měsíce po první notifikaci,“ pustila se Šrámková do úředníků.
Poslankyně proto vládu vyzvala, aby situaci řešilo. A to i legislativně – nic podobného už by se podle ní nemělo stát. „Chci, aby vznikl legislativní návrh, který bude mezery v tomto systému řešit,“ zdůraznila.
Norma by podle ní měla zahrnovat například povinnou registraci všech B2B skladů, což jsou místa, kde si jednotlivé firmy předávají zboží. V případě jakéhokoliv problému by měly úřady neprodleně zveřejnit varování, a to ve lhůtě do 24 hodin. „Zákon by měl nařídit také povinné uchovávání vzorků jako důkazního materiálu po dobu pěti let. A automatické informování lékařů při stahování vadné šarže výživy,“ vyjmenovala Šrámková. Sněmovní zdravotní výbor její výzvu ve středu odsouhlasil.
Podle Kasala by měla legislativa myslet i na rodiče, kteří jsou při krmení svých dětí na umělé výživě závislí. „Takovým dětem by měli výrobci zajistit náhradu, protože jinak nemají vůbec nic. Taková situace je dost zoufalá,“ konstatoval poslanec.
Stále odebíráme vzorky
Vedení ministerstva zdravotnictví prozatím na podnět poslanců nereagovalo. Na otázku, jestli a kdy se do přípravy nové legislativy pustí, redakci Aktuálně.cz neodpověděl ani šéf resortu Adam Vojtěch (ANO), ani jeho mluvčí Naďa Chattová.
Hlavní hygienička Barbora Macková jen na jednání výboru řekla, že se ministerstvo snaží systém posílit a nastavit tak, aby byla příště reakce rychlejší. „Byla to výjimečná situace, ještě nikdy se to u nás nestalo. Je to pro nás možnost, jak na základě této zkušenosti systém vylepšit,“ uvedla.
Ředitelka odboru bezpečnosti potravin ministerstva zemědělství Jitka Götzová doplnila, že si resort vážnost situace uvědomuje. „Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto nadále odebírá vzorky, abychom měli přehled o tom, jak to na trhu vypadá,“ řekla.
Kontroloři podle ní doposud odebrali 220 vzorků. U 202 z nich už jsou hotové i laboratorní rozbory. „Výsledek je takový, že máme 18 pozitivních nálezů. Z toho tři vzorky nevyhověly a 15 se nakonec ukázalo jako bezpečných,“ shrnula Jitka Götzová.
