Bude se na Labi pálit infekční odpad? Záhadná loď rozděluje Mělník, odpovědi chybí

Měří zhruba 80 metrů a budí obří nevoli. Proti mobilní spalovně nebezpečného nemocničního odpadu, která už rok kotví na Labi v mělnických docích, se bouří místní obyvatelstvo. Bojí se, že kvůli plovoucímu zařízení, jež umí zpracovat až 7,5 tisíce odpadu ročně, ve městě zhoustne doprava. Utrpí i ovzduší a voda v řece. Vlastník spalovny – firma DPI – obavy odmítá. Loď prý na Labi jen kompletuje.
Mají se tam spalovat části těl, nebezpečné látky i ostré předměty. Svážet by se měly ze sedmi různých krajů. Alespoň tak hovoří o spalovně nebezpečného nemocničního odpadu, která je umístěná na lodi kotvící v Mělníku, dokumentace samotného investora. Tedy společnosti PDI. Ta ještě loni v červnu počítala s tím, že se bude odpad z okolních špitálů likvidovat právě tady.
„Předkládaný záměr je situován ve městě Mělník ve Středočeském kraji,“ píše se přímo v dokumentu, na základě kterého firma informovala úřady o svém plánu.
Investor si přístav vybral proto, že je v územním plánu vedený jako vodní plocha. „Nedojde proto k záboru půdy ani ke zpevnění nezastavěných ploch,“ uvádí. Současně jde o místo, na kterém se nedá bydlet. Využívá se jen pro obchod, služby, administrativu, výrobu a sklady. „Zpracovatelská kapacita zařízení spalujících zdravotnický odpad, které se nacházejí v tomto zájmovém území, je zhruba 7500 tun za rok,“ přiznává investor v dokumentaci.
Ekologové: Jde o snahu obejít normy
Nakonec ale se svým plánem narazil. Zvedla se proti němu vlna odporu. „Nic takového tady nechceme. V dosahu 500 metrů od nejbližšího obydlí by nic podobného být nemělo,“ vysvětluje jeden z odpůrců a iniciátor petice proti spalovně Tomáš Vojta. Zařízení podle něj zaneřádí ovzduší a uškodí řece. Přivede navíc do města mnohem víc dopravy.
Do boje se pustilo i ekologické sdružení Arnika. Podle Nikoly Jelínek, která se v něm zaměřuje na toxické látky, se investor snaží jen obejít územní plán a emisní normy. „Tím, že chce umístit spalovnu na vodu, se chce vysmeknout z povinností, které by musel splnit u podobného projektu na pevnině,“ tvrdí.
Firma k tomu podle ní využívá mezery v zákoně, který s podobným nápadem nepočítal. „Zatímco spalování odpadů na mořích a v oceánech už je dávno mezinárodně zakázané, pro sladkovodní cesty ve vnitrozemí prozatím žádné takové pravidlo neexistuje,“ upozorňuje.
Problém je podle ní i v odpadních vodách ze spalovny. „Hrozí, že se budou do Labe dostávat proudy horké vody, která bude mít až 87 stupňů Celsia,“ říká Jelínek. Vyplývá to podle ní z dokumentace, která přibližuje nakládání s chladicí tekutinou. „Uvádí se tam, že se bude ohřátá chladicí tekutina využívat buď k vytápění externích prostor na pevnině, nebo se bude vracet do řeky. První možnost přitom sama firma popírá, když v dokumentaci výslovně píše, že využití tepla není součástí projektu,“ vysvětlila Aktuálně.cz Jelínek.
Firma: Česku docházejí kapacity
Společnost DPI se ale brání. Vydala oficiální prohlášení, ve kterém kritiku sdružení Arnika i obyvatel odmítá.
Firma podle něj nechtěla spalovnu provozovat přímo v mělnickém přístavu, tam své zařízení jenom ukotvila. „Pro stanoviště v přístavu Mělník ani nevedeme proces posuzování záměru,“ tvrdí předseda správní rady Grisch Kahlen. Společnost podle něj jen zpracovala podrobnou dokumentaci, pomocí které pak úřadům tento svůj zámět představila. „Tato dokumentace je i součástí našeho výzkumného projektu,“ uvedl.
Samotný projekt spalovny už podle něj nepokračuje, přestože by ho Česko potřebovalo – spalovacích kapacit je totiž nedostatek. Jiné země Evropské unie už proto podle něj podobné projekty spouštějí. „Tento směr je tedy součástí evropského technologického vývoje, nikoli jeho obcházením,“ namítá.
Kahlen se ohrazuje i proti tomu, že by mohla spalovna znečišťovat ovzduší nebo kontaminovat vodu. „Není pravdou ani to, že bude při provozu technologie (kdekoli) do řeky vypouštěna horká chladicí voda. Vznikající tepelná energie bude využívána,“ doplnil.
Město: Máme omezené možnosti
S mobilní spalovnou na svém území nepočítá ani vedení města. „Variantu, že by zařízení bylo provozováno na Mělníku, musíme zcela vyloučit. Považujeme tuto možnost za naprosto nepřijatelnou a budeme se proti ní bránit všemi dostupnými prostředky,“ uvedl starosta Mělníka Tomáš Martinec (ODS).
Město se podle něj chystá aktivně bránit i přes ujištění společnosti DPI, že loď kotví v přístavu jen dočasně a spalovna na jeho území spuštěna nebude. Oficiálně podaný záměr totiž podle starosty vypadá jinak. „A my k němu máme zásadní připomínky,“ podotkl.
Projekt by se podle něj měl pořádně prodiskutovat - a to nejenom s úřady, ale i obyvateli města. Vyjádřit by se k němu měl i vodoprávní úřad, správce toku, krajští hygienici nebo hasiči. „Zároveň by měl být zpracován podrobný havarijní plán a dopravní studie,“ dodal.
Starosta ale současně připustil, že má radnice jen omezené možnosti, jak projektu bránit – loď totiž kotví v soukromém přístavu a správní řízení probíhá na úrovni Středočeského kraje. Vedení města tak podle něj mohlo zaslat jen nesouhlasné stanovisko.
Milionové dotace od státu
Mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda pak Aktuálně.cz napsal, že firma DPI bude muset dokumentaci dopracovat. Radní si podle něj vyžádali mimo jiné vysvětlení k tomu, jak chce firma nakládat s oteplenou chladicí vodou nebo jak má vymyšlená protipovodňová opatření. K projektu se pak budou moci vyjádřit nejenom úřady, ale také veřejnost, obce a spolky. „Ti všichni mohou uplatnit své připomínky,“ uvedl.
Plovoucí spalovnu, která se má zaměřit na likvidaci nebezpečného nemocničního odpadu, postavila společnost PDI s pomocí dotací od ministerstva průmyslu a obchodu. Jak vyplývá z dat na serveru Hlídač státu, firma si na účet mezi lety 2017 až 2021 připsala nejméně tři dotace - a to ve výši 30,7 milionu korun, 48,8 milionu a 89,8 milionu korun.
Ministerstvo obchodu a průmyslu ale nyní na dotazy Aktuálně.cz neodpovědělo.
