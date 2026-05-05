Zázračné houbičky léčí depresi, ale jen vyvoleným. Experti plánují radikální změnu

Měla pomoct lidem s depresí, u kterých selhávají běžná psychofarmaka. V Česku je takových pacientů asi čtvrt milionu. Jenomže nakonec je slibná léčba psilocybinem spíš záležitostí pro vyvolené. Nabízí ji jen omezený počet pracovišť, pojišťovny ji navíc nehradí. Stojí přitom desítky tisíc korun. „Na to bohužel většina lidí s vážnými duševními obtížemi nedosáhne,“ kritizují stav odborníci.
„Kdybych neměl tři děti, dávno bych spáchal sebevraždu. Ta psychická bolest byla k neunesení,“ přiznává šedesátiletý Ondřej. Od patnácti let trpí depresemi, šest let se s nimi i léčil. Antidepresiva ale nezabrala. „Třikrát mi je sice měnili, výsledek byl přesto nulový. Jen jsem přibral dvacet kilo a neměl jsem zájem o sex,“ popisuje.
Pak ale vyzkoušel asistovanou terapii psilocybinem a všechno se změnilo. „Vrátila se mi lehkost bytí a nadhled. Je to až neuvěřitelné,“ říká úspěšný podnikatel.
Léčba výtažkem z lysohlávek je v Česku legální od letošního ledna. Podle odborníků může pomoci právě lidem s těžkou depresí a existenční úzkostí. Účinná je i u pacientů se závislostí a posttraumatickou stresovou poruchou.
„Vhodná je hlavně v takových případech, kdy podání standardních psychofarmak selhalo,“ přibližuje adiktolog a národní protidrogový koordinátor Pavel Bém. Třeba u deprese, kterou v Česku trpí přibližně 800 tisíc lidí, tyto léky nezaberou až u třetiny pacientů. „Psilocybin tedy může ulevit tisícům lidí,“ říká Bém.
Cena šplhá k 50 tisícům
Jenomže podle kritiků se k nim většina pacientů nedostane. Přestože už je léčba legální, zůstává stále nedostupná. Podmínky, za jakých je možné tuto terapii poskytovat, jsou totiž podle nich nastavené nevhodně.
Přehnané jsou například požadavky na personální vybavení center a vzdělání jednotlivých odborníků. „To z možnosti podílet se na psychoterapii asistované psychedeliky fakticky vylučuje řadu zkušených odborníků, a to bez zdůvodnění,“ upozorňují odborníci v připomínkách, které má redakce Aktuálně.cz k dispozici. Doposud se k nim připojily dvě desítky psychiatrů a psychologů.
Odborníkům se nelíbí ani to, že se do české praxe nepromítly postupy běžné v zahraničí, kde už se terapie psilocybinem delší čas používá. Naopak, v některých ohledech se podle nich česká pravidla od zvyklostí v zahraničí významně odchylují. Vysvětlení přitom podle nich chybí.
Výsledkem je to, že léčbu nabízí jen omezený počet pracovišť. Navíc za příliš vysoké ceny. Například společnost Psyon, která patřičné povolení má, uvádí na svém webu částku až 49 200 korun.
Pojišťovny přitom terapii psilocybinem nehradí. „Což je obrovský problém, protože si to většina lidí nemůže dovolit. Zvlášť pacienti se závažnými duševními obtížemi mívají omezené příjmy,“ namítá například klinická psycholožka a jedna z autorek připomínek Rita Kočárová. Často podle ní nejsou schopni ani daleko cestovat.
Šilo se to horkou jehlou
Odborníci už proto usilují o změnu. Oslovili vedení resortu zdravotnictví a chtějí podmínky pro terapii psilocybinem upravit.
Poskytovat by ji mělo mnohem víc odborníků – nejen členové komerční společnosti Psyon a s ním personálně propojeného Národního ústavu duševního zdraví, ale také další psychiatři, adiktologové, psychoterapeuti nebo odborníci na psychosociální oblasti. Rozšířit chtějí i modely užití.
„Současné normy se opravdu šily horkou jehlou. Vznikaly na konci loňského roku ve velkém časovém presu – byly na to jen asi tři měsíce. To samozřejmě omezovalo možnost zapojení širší odborné veřejnosti, což nepřineslo optimální výsledek,“ říká například Pavel Bém.
Do konce června by se proto podle něj měla konat další jednání. „Ministerstvo zdravotnictví by po nich mělo dostat upgradovanou verzi klinicky doporučených postupů, která už by lépe odrážela potřeby pacientů,“ řekl Aktuálně.cz.
Neléčené nebo špatně léčené deprese totiž podle něj stojí miliardy korun. Jsou také jednou z nejčastějších příčin invalidity – jen v roce 2024 vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení důchod skoro 10 tisícům pacientů s depresí. „Pokud navíc postihnou mladého člověka, bývá tato invalidita často trvalá,“ podotýká Bém. Efektivnější léčba – například v podobně asistované terapie psilocybinem – by proto státu uspořila spoustu peněz. „Je žádoucí, aby byla dostupná,“ dodává.
Jednáme i s pojišťovnami
Jednat by se mělo i s pojišťovnami. „Bylo by dobré, aby ji hradily. K tomu ale ještě musíme vytvořit adekvátní vzdělávací model pro zdravotníky. Musíme vydefinovat jasné požadavky na to, kdo může takovou péči vykazovat,“ podotýká Bém.
O větší dostupnost chce usilovat i šéf Národního ústavu duševního zdraví a zakladatel společnosti Psyon Jiří Horáček, který na aktuálně schválených normách spolupracoval. „I my máme zájem na tom, aby byla léčba dostupná všem potřebným a nebyla jen pro bohaté. Na tom právě teď intenzivně pracujeme,“ napsal Aktuálně.cz. Také on uvedl jako předběžný termín, kdy by mělo být jasno o dalším postupu, konec letošního června.
Naopak ministerstvo zdravotnictví s žádnou změnou prozatím nepočítá. „V tuto chvíli nepřipravuje konkrétní legislativní iniciativu, která by upravovala nastavení podmínek pro terapii s využitím psilocybinu,“ napsal Aktuálně.cz mluvčí úřadu Martin Novotný. Současně ale doplnil, že vedení resortu dopady přijaté legislativy průběžně sleduje. „Pokud to bude potřeba, jsme samozřejmě připraveni zapojit se do odborné diskuse o případných úpravách,“ uzavřel.
