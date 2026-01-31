"Obohacující setkání." Macinka s Turkem se vydali na poradu do Lán za Zemanem

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) a zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy) se v sobotu setkali v Lánech s exprezidentem Milošem Zemanem. Macinka uvedl, že pro nastupující generaci je důležité mluvit s politiky, kteří mají dekády zkušeností. Podle Zemana debatovali o prioritách vlády ANO, SPD a Motoristů i o návrhu státního rozpočtu na letošek.
Macinka napsal, že šlo o přátelskou návštěvu. „Domnívám se, že s bývalými prezidenty, kteří mají desítky let vrcholových politických zkušeností, je pro nás - pro nastupující politickou generaci - důležité mluvit. Bylo to pro mne velice obohacující setkání,“ uvedl.
Zeman na svém facebookovém profilu informoval, že s Macinkou a Turkem probíral priority vlády a návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun. „Podporuji změny, které by měly ozdravit českou zahraniční službu. Jsem rád, že mezi hlavní cíle ministerstva zahraničí opět patří dobré vztahy se sousedními zeměmi a sebevědomá obhajoba českých národních zájmů,“ napsal.
Zástupcům Motoristů Zeman popřál, aby se jim povedlo přesunout důraz ze zelených politik a klimatických ideologií na skutečnou ochranu přírody. Macinka je aktuálně pověřený také vedením ministerstva životního prostředí. Tam Motoristé nominovali Turka, kterého však odmítá jmenovat prezident Petr Pavel.
Kvůli SMS zprávám z tohoto týdne, ve kterých Macinka hrozil odvetnými kroky, pokud bude hlava státu Turka nadále odmítat, bude příští týden hlasovat Sněmovna o vyslovení nedůvěry vládě. Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl Macinku odvolat, jak žádá opozice. Pavel zprávy označil za pokus o vydírání.
Zeman ve čtvrtek v rozhovoru pro Blesk s odkazem na právníky uvedl, že o trestný čin vydírání nešlo. „Byla to další amatérská chyba. Někdy je dobré přečíst si trestní zákoník,“ uvedl. Macinka podle Zemana zase chyboval, když si dopisoval s ´úhlavním nepřítelem´. „Je to tak trochu školácká chyba a přílišná důvěra v pana Petra Koláře,“ odkázal na poradce, jemuž Macinka zprávy pro prezidenta adresoval.
