Zeman ho zvedl ze židle. "V mladých stačí zažehnout jiskru," říká vyznamenaný skaut

Je vám osmadvacet let. Před dvěma týdny vás prezident Petr Pavel vyznamenal za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství. Jaký je to pocit?
Je to ohromný šok. Pořád to zpracovávám, byť o tom vím už skoro dva měsíce. Nikdy by mě nenapadlo, že náš projekt (Politika nejen pro mladé - pozn. red.) může mít takový dosah, že si ho všimne až pan prezident a takto jej ocení.
Upřímně, mezi vyznamenanými jsem si připadal trošku nepatřičně. Říkal jsem si, že lidí, kteří by si vyznamenání zasloužili, je přece taková spousta. Ale s pokorou to přijímám jako ocenění naší práce a motivaci do další.
Vnímáte to jako impulz, ať už pro další podobný projekt, nebo do učitelské a skautské práce?
Já bych to rozdělil na dvě roviny. Je to impulz pro spolek stojící za projektem a pro mě osobně. Spolek je studentský - takže už tři roky, co jsem ze školy (coby student - pozn. red.), nejsem jeho členem. Samozřejmě udržujeme kontakt, ale projekt dnes vede už třetí generace.
Bavili jsme se o tom společně před vyznamenáním i po něm. A vnímáme to stejně - jako obří ocenění naší práce a velkou zodpovědnost v tom, abychom se dál zlepšovali a posouvali. Věřím, že se jim to podaří, mají nadšení a elán. Na projekty, které chystají, se můžeme těšit.
Na osobní rovině je to pro mě ohromná čest. Vnímám to i jako ocenění, že dobrovolnická činnost a práce pro druhé má smysl a přidanou hodnotu. V občanské angažovanosti a snaze přibližovat společenská témata mladým lidem chci určitě pokračovat dál.
Bylo spuštění projektu Politika nejen pro mladé spojeno s nějakým momentem, který vás "zvedl ze židle"?
Určitě byl moment, který kdyby se nestal, tak projekt nevznikne. Na druhou stranu, cíl byl vždy nabízet ucelené, ověřené informace. Nikdy jsme neměli záměr tvářit se: "Jsme jediná stránka, kterou byste vy mladí měli sledovat!". To určitě ne.
Tím momentem byly prezidentské volby 2018, kdy Miloš Zeman porazil Jiřího Drahoše. Pro mě to byly první volby, které jsem opravdu prožíval. Hodně jsem se v nich snažil něco dělat a žil v bublině, že nějak dopadnou. A ony nedopadly. Hodně mě to zarazilo, a tak jsem začal přemýšlet, co teď s tím a jak si svou bublinu rozbourat.
Zároveň spousta mých kamarádů k volbám ani nakonec nešla. Nezajímali se, nepřišlo jim to důležité. Proto jsem se rozhodl začít nabízet politiku v prostředí, které je jim příjemné. Na Instagramu, kam tehdy lidé chodili hlavně za zábavou.
Máte pocit že se od té doby prostředí na sociálních sítích proměnilo, že se do obsahu mířícího na mladé lidi dostává víc vážných témat?
Ano, určitě je toho víc. Což je za mě skvělé. Mám pocit že za dobu, co projekt děláme, těch věcí přibývá. Sítě už nejsou jen zábavou, ale jsou více o informování a dosahu vážných témat k mladým lidem.
"Být aktivní je součást naší skautské výchovy"
Váš zájem o práci s mladými lidmi a učitelství: Hádám že to hodně pramení ze skautu?
Určitě. Já jsem skaut celý život, moji rodiče také skautovali. Odtud si určitě nesu tu myšlenku: být prospěšný, užitečný ve společnosti a neočekávat za to něco zpátky, neočekávat vlastní užitek.
Jak si spojujete angažovanost a práci s mladými lidmi, ať při učení, nebo ve skautu?
Ve škole si musí člověk opravdu uvědomit, v jaké roli tam je. Vzhledem k mým aprobacím matematika a tělocvik ale tolik příležitostí otevírat společenská témata ve výuce nemám. Snažím se ale vést žáky k cítění potřeb druhých. Otevírat hodiny tak, ať se napříč třídou můžeme na různých věcech domluvit.
Skaut je druhá věc. Tam společenská témata určitě otevíráme, protože je to součástí naší skautské výchovy - být aktivní, zajímat se o dění a být pro společnost užitečný. Takže politická témata patří do naší práce.
Hezké je, když občas nějaké téma otevřeme a najednou zjistíme, že skauti jsou o něm už dávno skvěle informovaní.
Jak na to, aby člověk, učitel a vedoucí fungoval jako vzor?
Asi se necítím v pozici radit jiným. Co jsem ale vysledoval, je, že důležité je být hlavně průvodcem. Netlačit své postoje, ale vyslechnout témata druhých a pracovat s nimi.
Pokud děti nadchne třeba představa, že by se ve městě mohl postavit skatepark, tak je to přece ideální příležitost, jak ukázat a bavit se o tom, jak veřejné dění funguje, jak probíhá veřejná debata a kde začíná politika.
Co učitelská práce, máte něco, v čem byste chtěl přetvářet prostředí školy, vlastní třídy?
Vnímám, že ve škole působím pět let a rozhodně jsem nastoupil do rozjetého vlaku. Je pro mě důležité nejdřív začít u sebe.
Hodnotově je pro mě ale velmi důležité, jaké možnosti naše škola žákům dává. Máme akční studentský parlament, žáci se v rámci participativního rozpočtu města můžou angažovat. Můžou hlasovat, i co se týče části veřejných peněz.
Nejvíc vnímám rozvoj hodnot ve třídě, kde jsem třídní. Za mě jsou daleko důležitější věci než jen znalosti žáků. Jako učitelé máme velký potenciál a zodpovědnost je formovat. Chci tam nejvíc zúročit svá skautská léta, aby se mi u žáků dařilo budovat podstatné hodnoty pro budoucí život.