Chceme předběžné projednání obžaloby, žádají obhájci ve Švachulově kauze

Dva z obhájců v kauze podezření z korupce na radnici Brno-střed žádají Krajský soud v Brně o předběžné projednání obžaloby. Soud o jejich návrzích zatím nerozhodl. Podle informací ČTK jde o obhájce bývalých brněnských politiků Jiřího Švachuly a Petra Liškutina, oba byli v době svého politického působení členy hnutí ANO. V kauze je podaná obžaloba na 11 lidí a dvě firmy.

"Obhájci dvou obžalovaných podali na začátku května návrhy na předběžné projednání obžaloby, soud se jimi teprve bude zabývat," uvedla mluvčí krajského soudu Klára Belkovová.

Návrh na předběžné projednání obžaloby je jedna z možností, jak obhájce může hájit svého klienta. Nejčastěji se v něm namítá, že přípravné řízení nebylo provedeno podle zákona, případně, že ve věci nejsou v potřebném rozsahu objasněny základní skutkové okolnosti. Návrh může předseda senátu zamítnout nebo vrátit věc státnímu zástupci k došetření či trestní stíhání zastavit, aniž by bylo ve věci nařízeno hlavní líčení.

V kauze termín hlavního líčení dosud nařízen nebyl, momentálně je spis u Vrchního soudu v Olomouci, který rozhodoval o stížnosti Švachuly na jeho ponechání ve vazbě. Ve vazbě je od loňského března. Soudy se obávají, že by mohl bývalý politik obviněný z korupce uprchnout za hranice, a to i v současné situaci, kdy je možnost cestování do zahraničí omezena.

Švachula byl místostarostou městské části Brno-střed za hnutí ANO a podle státního zástupce byl hlavou celé skupiny. Ovlivněny byly podle žalobce desítky zakázek v celkovém objemu nejméně za 330 milionů korun. Případ se týká 27 zakázek, které zadávala radnice Brna-střed, jedna se týkala městských firem a další stovky, přesný počet není ani v obžalobě specifikovaný, se týkaly Správy nemovitostí městské části Brno-střed.

Obviněných může být víc

Případ zřejmě ještě nekončí, kriminalisté se podle zjištění Aktuálně.cz zajímají o další větve kauzy, na které při vyšetřování narazili. Jejich hlavním pojítkem je zřejmě Švachula, který působil i v rozkladové komisi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Podle dokumentů, které získaly Hospodářské noviny a server Aktuálně.cz, měl Švachula s předsedou úřadu Petrem Rafajem, ale i jeho náměstky, velmi přátelské vztahy. Díky těmto vztahům podle dokumentů dokázal získat utajované informace či ovlivňovat rozhodování úřadu.

Kauza se dotýká i nejužšího vedení hnutí ANO, podle policie totiž Švachula domlouval schůzky mezi lidmi z antimonopolního úřadu a prvním místopředsedou hnutí Jaroslavem Faltýnkem, kriminalisté je pravděpodobně podezřívají z pokusu zmanipulovat tendr na mýto. Odposlechy také podle zjištění Aktuálně.cz zaznamenaly, jak se obvinění v kauze Švachula baví o podílech pro "efka". Podle detektivů šlo o Faltýnkova syna Jiřího, který za hnutí ANO působil ve vedení městské firmy Teplárny Brno. Faltýnkovi obviněni nebyli, oba popírají, že by se se trestné činnosti dopustili.