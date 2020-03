Stíhaný Švachula chtěl po Faltýnkovi, aby pomohl s tendrem na vesty i obsazením SÚKL

Šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek tvrdí, že se stíhaným exčlenem hnutí Jiřím Švachulou neměl žádný kontakt. Policie ale dle zjištění Aktuálně.cz a HN dokládá opak. Švachula po Faltýnkovi například chtěl, aby pomohl České zbrojovce v tendru za 70 milionů pro ministerstvo obrany nebo aby promluvil do obsazení vedení lékového ústavu.

Jiří Švachula je dnes stíhaný za manipulace stamilionových zakázek na radnici Brna-střed, kde byl coby tehdejší člen hnutí ANO místostarostou. A jak už dříve psalo Aktuálně.cz, zároveň tohoto majitele brněnské galerie a vinotéky policisté podezřívají třeba i z nezákonného ovlivňování antimonopolního úřadu, který regulérnost veřejných tendrů posuzuje, nebo z manipulace zakázek v městských firmách v Brně.

Druhý nejmocnější muž ANO Jaroslav Faltýnek tvrdí, že se se Švachulou takřka nezná: "Se Švachulou nemám žádný vztah," řekl Aktuálně.cz. Přesto po něm stíhaný podnikatel žádal, aby pomohl České zbrojovce v tendru za 70 milionů pro ministerstvo obrany nebo aby pomohl prosadit jím preferovanou osobu na post místopředsedy lékového ústavu. Plyne to z fragmentů komunikace, kterou dle zjištění redakce policisté našli ve Švachulově zabaveném počítači.

Oba muži komunikovali hlavně za pomoci šifrované aplikace Threema. K těmto zprávám se detektivové nedostali ani po rozšifrování Švachulova telefonu, protože si je mazal. Ze všech jeho konverzací byly promazané jen zprávy, které si posílal s Faltýnkem a také jeho blízkým spolupracovníkem a poslancem Milanem Ferancem (také ANO). Policejní experti však dokázali obnovit některé e-maily v jeho zabaveném počítači.

"Vyhodnocením předmětného Apple Macbooku bylo zjištěno, že osoba Jiří Švachula byla v kontaktu s osobou Jaroslav Faltýnek. Společně se osobně stýkali a sjednávali si několik schůzek. Jaroslav Faltýnek žádal Jiřího Švachulu, zda by si u něho v Garage Wine mohl udělat několik schůzek," zaznamenali policisté. Garage Wine je Švachulův podnik, v zadním VIP salonku měli detektivové nainstalované prostorové odposlechy.

Detektivové získali například e-mail z 5. 2. 2016, v němž Švachula oroduje za Českou zbrojovku Uherský Brod. Ta totiž vyhrála zakázku na více než dva tisíce neprůstřelných vest pro českou armádu díky nejnižší ceně. Úřad pod vedením někdejšího ministra obrany Martina Stropnického z hnutí ANO ale nakonec od smlouvy odstoupil kvůli pochybám o použitých materiálech. "Úřad, který řídí kvalitu, dělá při této sedmdesátimilionové zakázce, kterou vyhrála Zbrojovka, velké problémy. Bylo by možné nařídit audit postupu úřadu nezávislou firmou?" psal Faltýnkovi Švachula.

Jestli mocný zástupce ANO vyšel Švachulovi nějak vstříc, není jasné. Faltýnek na opakované dotazy Aktuálně.cz ani za týden neodpověděl. Spor mezi ministerstvem obrany a Českou zbrojovkou se přitom táhne dodnes. "Byla iniciována první jednání s ČZUB (Česká zbrojovka) a hledá se prostor pro mimosoudní řešení této věci. Bližší informace nelze do skončení jednání sdělovat," uvedl Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva.

Koho do vedení SÚKL

A nebyl to jediný příklad, kdy komunální politik s šéfem poslaneckého klubu a druhým nejvlivnějším mužem hnutí ANO řešil celostátní problémy. Zabrousil i do resortu zdravotnictví.

"Ahoj Jarku, prosím o pomoc viz níže," začíná Švachula svůj e-mail Faltýnkovi z 13. 6. 2014, zaslaný opět na jeho firemní e-mailovou adresu [email protected] Tedy ještě čtvrt roku předtím, než se po komunálních volbách stal Švachula místostarostou Brna-střed.

"Martin Beneš for zástupce ředitele SÚKL," shrnuje na začátku textu, o co mu jde. Tedy aby se Martin Beneš stal zástupcem ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Švachula tak zpět do vedení ústavu tlačil muže, kterého v roce 2012 z postu ředitele odvolal ministr Leoš Heger (TOP 09).

Švachula psal, že podle jeho informací má sice na vlivný post přijít Irena Storová, kterou preferuje předseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Rostislav Vyzula (ANO), ale Storová je podle něj "člověkem minulého vedení a politického obsazení" a "pro profesora Vyzulu a současný zájem by to znamenalo ztrátu, ale pan profesor minulé vedení nezná".

Jaká byla reakce Faltýnka, není jasné. Odpověď policisté v počítači Švachuly nedohledali. Je možné, že ji smazal. Jisté ovšem je, že Švachula neuspěl. Přes jeho tlak se do vedení ústavu dostala Storová, která se o čtyři roky později stala ředitelkou.

Vyzula tvrdí, že nechápe, proč o něm Švachula v e-mailové komunikaci psal. "Obsazení postu místopředsedy SÚKL jsem nikdy s nikým neřešil. Paní Storovu ale znám, spolupracuji s ní a je dobře, že ji tam pan ministr dal," řekl Aktuálně.cz Vyzula.

Debatu o obsazení postu místopředsedy SÚKL si pamatuje tehdejší šéf ústavu Zdeněk Blahuta, který skončil v roce 2017. "Paní Storovou poměrně silně prosazoval tehdejší šéf poslaneckého klubu ANO, já jsem měl vybraného úplně někoho jiného, ale nemělo to řešení. Byl jsem účastníkem schůzky tehdejšího ministra zdravotnictví s Faltýnkem a tam to zaznělo vyloženě a priori a kromě toho paní Storovou šíleně prosazoval i tehdejší předseda zdravotního výboru Vyzula," uvedl Beneš.

Poslanec Vyzula má za poslaneckého asistenta Faltýnkova syna Jiřího. A také blízkého přítele rodiny Faltýnků Aleše Kvíčalu. Oba měli blízko ke stíhanému Švachulovi. Faltýnkovu synovi Vyzula vstup do sněmovny hodlá garantovat dále. Aktuálně.cz informovalo, že i on je mezi podezřelými z korupce v brněnských městských firmách.

Jaroslav Faltýnek dlouhodobě tvrdí, že Švachulu prakticky nezná. Jeho verzi ovšem vyvrací i přímo jeho syn. "To si nemyslím," reagoval Jiří na distanc svého otce od stíhaného expolitika. "S otcem byli kamarádi takových deset dvanáct let," řekl Jiří s tím, že on sám Švachulu považuje rovněž za kamaráda.

Jiří Švachula alias Básník Podnikatel a expolitik ANO Jiří Švachula (53) ovládal brněnskou vinotéku Garage Wine a Galerii Aspekt.

Právě tam detektivové nalezli za rámem jednoho z obrazů schovaný jeden milion korun. Další peníze Švachula dle kriminalistů ukrýval v Turecku či na účtu své matky. Tam před třemi roky přistála částka 20 milionů, kterou Švachula získal za prodej energetické firmy Rouchovanská sluneční.

Jak upozornila MF Dnes, na účet matky chodily rovněž platby od podnikatelů blízkých prezidentu Miloši Zemanovi.

Kromě peněz policisté Švachulovi zabavili i dvanáctero luxusních hodinek (troje v hodnotě přes milion) nebo veterán Mercedes Benz.

Policisté Švachulu krom korupce na Brno-střed dle předchozího zjištění Aktuálně.cz a HN podezřívají, že do značné míry ovládal antimonopolní úřad a měl blízké vazby s jeho šéfem Petrem Rafajem.

Dle detektivů posloužil i jako prostředník, který domluvil schůzky mezi Rafajem a šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem. Oba jsou podezřelí z pokusu manipulovat miliardový tendr na mýto.

Blízko ale měl třeba ke generálnímu řediteli ČEZ Danielu Benešovi. Komunikace ukazuje, jak spolu dvojice přes šifrovanou aplikaci řešila například rozbitý rám Benešova obrazu, či se domlouvala na schůzky v Praze. Beneš Švachulu oslovoval "kamaráde".

Právě nadace ČEZ věnovala v roce 2013 půl milionu Švachulově nadaci Aspekt na výstavu soch. O rok později expolitikově nadaci poslala 400 tisíc korun záložna Creditas (dnes banka) českého miliardáře Pavla Hubáčka. V bytě jeho zaměstnance, jak upozornil deník Právo, bydlí druhý muž hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Tomu Švachula zprostředkovával na ÚOHS schůzky.

Na odposleších je Švachula zmiňován jako "básník". V minulosti se věnoval výtvarné činnosti pod uměleckým jménem "George". Toto jméno používal i v šifrované komunikaci.

V souvislosti s korupční kauzou Brno - střed sedí od března minulého roku ve vazbě, přičemž stále odmítá vypovídat.

Švachulu policisté stíhají za manipulaci veřejných zakázek v Brně. Už rok zůstává ve vazbě a odmítá vypovídat. Ve vážném podezření elitních detektivů z korupce je přitom podle dřívějšího zjištění Aktuálně.cz a HN i Jiří Faltýnek. Ten za Babišovo hnutí, které se chlubilo, že v Brně bude bojovat proti korupci, seděl mimo jiné ve vedení městské firmy Teplárny Brno. "Do zločinecké organizované skupiny lze zařadit i Jiřího Faltýnka, který z titulu své pozice u Tepláren Brno přímo ovlivňuje veřejné zakázky zadávané tímto subjektem spřízněným firmám," zapsali policisté do spisu, s jehož obsahem se deník Aktuálně.cz seznámil.