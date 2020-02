Exprimátor za ANO Vokřál hraje o vše. S Malou na kandidátce chce obsadit jih Moravy

Exprimátor Brna a místopředseda ANO Petr Vokřál se vrací na politickou scénu a hned vstupuje do boje, který může jeho kariéru rychle ukončit - nebo naopak restartovat. Vokřál jde jako lídr do krajských voleb na jihu Moravy s tím, že měl volnou ruku při výběru kandidátky. Proti sobě ale bude mít hned několik silných soupeřů, z nichž především ODS touží po úspěchu a návratu do vedení kraje.

Před necelými čtyřmi lety se Petr Vokřál a Bohumil Šimek vraceli do Brna z Prahy, kde byl Vokřál coby předseda brněnského ANO ukázat Šimka šéfovi ANO Andreji Babišovi jako možného lídra do krajských voleb v roce 2016. Podle Šimka si Vokřál nebyl reakcí Babiše jistý, ale při cestě zpět na Moravu si všimli, že Babiš právě na Facebook napsal: Máme lídra do krajských voleb na jihu Moravy.

"Byli jsme rádi, protože Petr měl tehdy nůž na krku, aby někoho našel," vzpomínal pro Aktuálně.cz tento týden Šimek, který tehdy volby s ANO vyhrál a čtvrtým rokem vede dosti širokou krajskou koalici, ve které má ČSSD, Starosty pro jižní Moravu i TOP 09 s Žít Brno.

Navzdory tomu, že v této koalici nenastaly žádné vážnější spory či podezřelé kauzy, Petr Vokřál se rozhodl pro riskantní změnu. Do letošních voleb už nepošle jako lídra Šimka, kterého tehdy našel na poslední chvíli, ale postaví se do čela kandidátky on sám. A k tomu všemu si ještě sestavil kandidátku podle svého výběru, čímž svůj risk ještě znásobil.

"Jsem velmi rád, že můj návrh kandidátky byl minulý týden schválený krajským sněmem hnutí ANO téměř padesáti hlasy ze 71 přítomných," raduje se Vokřál, který ale jedním hlasem přiznává, že debata na sněmu byla "bouřlivá a dlouhá".

Není divu, ANO na jihu Moravy neprožívá zrovna šťastné období a právě krajské volby můžou hodně napovědět o jeho bytí či nebytí. Vokřál byl poslední rok - řečeno fotbalovou terminologií - na střídačce a čekal, kde a kdy ho majitel mužstva Andrej Babiš opět pošle do hry. Vokřál je pořád ještě pro něj cenný hráč, v roce 2014 vyhrál komunální volby v Brně a po čtyřech letech v čele města vyhrál i volby následující. Jenže mu zkřížilo plány, když se na vedení Brna dohodla ODS s KDU-ČSL, Piráty a ČSSD.

Jih Moravy po volbách v roce 2016 Jižní Morava patří k těm krajům, kde v roce 2016 vyhrálo hnutí ANO a v povolebních jednáních získalo i post hejtmana - v tomto případě ho získal Bohumil Šimek, bývalý šéf městské policie v Brně. Toho za lídra vybral tehdejší nadřízený, primátor Brna a místopředseda ANO Petr Vokřál. Hnutí ANO přizvalo k vládnutí hned několik stran, a to sociální demokraty, Starosty pro Jižní Moravu a koalici TOP 09 a Žít Brno. Lidovci, kteří získali ve volbách druhé místo, skončili v opozici, stejně jako ODS, KSČM či koalice Zelených s Piráty a SPD a SPO. Pohledem čísel vyhrálo v roce 2016 volby hnutí ANO s 20,84 procenta hlasů, na druhém a třetím místě se tísnila KDU-ČSL s 15,94 procenta hlasů a ČSSD s 15, 49 procenta a další strany už měly odstup. Komunisté dosáhli na 9,69, ODS na 8,07, TOP 09 a Žít Brno na 6,67 procent, SPD a SPO na 6,66 a Zelení s Piráty na 5,11. Z tohoto přehledu je patrné, že do zastupitelstva se dostala celá řada uskupení, z nichž některé byly tvořeny ještě více stranami.

"Já jsem si toto období poměrně intenzivně odpracoval," tvrdí Vokřál, který mimo jiné vede klub ANO v krajském zastupitelstvu a je členem společnosti pro rozvoj sportovní a lázeňské zóny Therman Pasohlávky. Přesto ani on nedokáže odhadnout, jak na něj zareagují voliči po celé jižní Moravě a zda vyhraje pro ANO a Babiše volby.

"Přece jen jsem v jiné situaci než dříve," přiznává Vokřál v reakci na otázku, jak moc zůstává populární od chvíle, kdy vyhrál v roce 2018 v Brně volby a odešel do opozice, kde nemůže být zdaleka tak vidět, jako když byl první muž Brna. "Uvidíme, abych se vrátil co nejvíce do podvědomí lidí, bude dřina. Jak se říká: sejde z očí, sejde z mysli," připouští Vokřál.

Během uplynulého období se navíc odehrála událost, která může přinejmenším v Brně akcie ANO prudce snížit. Podle policie totiž bývalý radní za ANO na Brně střed Jiří Švachula mimo jiné manipuloval s řadou zakázek v hodnotě stovek milionů korun a byl v kontaktu s dalšími obviněnými lidmi. Mezi těmi, které policie prošetřuje, je také syn prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka Jiří. "Samozřejmě je to pro ANO velmi nepříjemné a je jasné, že se to promítne i do volební kampaně. Ale já můžu říkat pořád to samé: nic jsem nevěděl, ani netušil, nemám s tím nic společného," tvrdí Petr Vokřál.

Vokřál chtěl Malou, která musela skončit jako ministryně

Pokud by Vokřál případně ve volbách na podzim letošního roku neuspěl, nemůže se na nic vymlouvat, jména na kandidátce dával sám dohromady a podle svých slov za každé jméno ručí.

Na krajském sněmu ANO však čelil pochybnostem hned u několika nominandů. Například proč dává hned jako dvojku nepříliš zkušenou místostarostku Vyškova Karin Šulcovou? Proč nynější hejtman Šimek je až na čtvrtém místě? A především, proč si jako pětku vybral poslankyni Taťánu Malou, která by bez jeho zásahu byla na kandidátce mnohem níže?

"Já si myslím, že je důležité propojení mezi Prahou a Brnem, a ona jako poslankyně může být v tomto platná," tvrdí Vokřál na adresu političky, jejíž pověst poškodilo, když coby ministryně musela skončit kvůli tomu, že opisovala ve svých diplomových pracích. Vokřál argumentuje tím, že Malá by v případě krajské vlády ANO stejně nebyla součástí vedení a byla by jen řadová zastupitelka.

Pokud jde o hejtmana Bohumila Šimka, Vokřál odmítá některé hlasy z politického zákulisí, že by mezi ním a Šimkem bylo napětí. "Není to pravda. Před čtyřmi lety jsme se domluvili, že jeho kandidatura a vedení kraje je na jedno volební období a pak se domluvíme. Teď jsme si to s panem hejtmanem vyříkali, on mi sdělil, že proti mně nepůjde a naopak mi bude krýt záda," tvrdí Vokřál.

Ovšem, až tak idylický jejich vztah není, o tom svědčí například to, že Petr Vokřál původně nechtěl Šimka vůbec na krajské kandidátce. Jak informoval minulý měsíc server iDnes.cz, Vokřál chtěl poslat Šimka do boje o Senát, ovšem ten to po chvíli přemýšlení odmítl.

Hejtman Šimek se k situaci ohledně sestavování kandidátky téměř nevyjadřuje s výjimkou toho, že dal novinářům k dispozici písemné prohlášení. Když ho nakonec on-line deník Aktuálně.cz zastihl po telefonu, Šimek volil spíše opatrná slova. "Rozhodnutí krajského sněmu respektuji. To, že jsem na čtvrtém místě, je skutečnost a nemíním to dál komentovat," byla jeho první slova. Na otázku, zda mu to není líto, měl stručnou odpověď: "Beru to jako status quo. Asi chtějí sestavit kandidátku hlavně ze straníků."

Na doplňující dotazy reagoval tak, že má chuť dál pracovat pro kraj, ale zároveň chápe, že hnutí ANO dalo přednost hlavně členům ANO. Šimek v hnutí není členem, podle svých slov dokonce Babišovi v minulosti řekl, že půjde na kandidátku, ale s tím, že do ANO nebude vstupovat.

"Já jsem divadelní mluvou něco jako host na divadle. Nejsem straník a od toho se odvíjí vše další. Ale jasně jsem řekl, že pokud bude Petr lídrem, tak s tím nemám problém a budu ho podporovat," ujišťuje Šimek a při delším rozhovoru nepůsobí jako někdo, kdo by chtěl Vokřálovi "mazat schody". Byť nepochybně se nějakým způsobem rád na řízení kraje podílel i po volbách v roce 2020. "Mě ta práce velmi baví. Koalice pod mým vedením za více jak tři roky funguje velmi dobře, bez nějakých problémů či kauz," míní. A když uslyší výtku, jestli není příliš neviditelný, jak o něm mluví někteří politici i novináři, ohradí se proti tomu.

"Možná jsem pro někoho neviditelný, lidé mě tolik nevidí v novinách a na internetu. Ale za tři roky jsem objel dvě třetiny obcí na jihu Moravu, těší mě, když mi někteří starostové řeknou, že žádný hejtman ještě nikdy v jejich obci nebyl. A stejně tak jsem rád, když se mi daří prosazovat na kraji různé věci, aniž bych se musel s někým přít v médiích nebo poutat zbytečnou pozornost," uvedl Šimek.

Lidovci mají "youtubera"

Konkurence hnutí ANO na jihu Moravy větří šanci a v nadcházejících volbách si hodně věří. Z pohledu výsledků posledních voleb v roce 2016 by největší šance měli mít zástupci KDU-ČSL a ČSSD. Obě strany skončily hned za hnutím ANO, které získalo 20,84 procenta hlasů. Lidovci dosáhli na 15,94 a sociální demokraté 15,49. "Lidovci budou patrně největší soupeři a tipuji je na druhé místo. Byť se samozřejmě všechno rozhodne až ve volbách," je si vědom lidovecké síly na jihu Moravy lídr ANO Petr Vokřál.

Lidovci, u kterých v této části republiky dominoval mnoho let dřívější hejtman Stanislav Juránek, tentokrát vsadili na mládí a dávají najevo, že přichází nová generace jejích politiků. "Je to tak, na kandidátce máme hned několik členů do 35 let a další nad čtyřicet let, v kampani pojedeme všichni naplno," avizuje lídr Jan Grolich, který dává vzápětí najevo, že si věří na celkové vítězství ve volbách.

"Jestliže nás pan Vokřál tipuje na druhé místo, tak já říkám, že druhý budou oni. Až za námi," prohlašuje Grolich, kterému evidentně sebevědomí nechybí. Už třetí volební období je starostou Velatic, nedávno se ujal i vedení lidoveckého klubu na kraji a na internetu se prezentuje celou řadu videí i webovými stránkami coolstarosta.cz.

"Hnutí ANO uplatňuje v našem kraji stejnou politiku jako jinde v zemi. Když jejich člověk není až tak viditelný a populární, tak místo něj nasadí zkušeného manažera. Takže tady nasazují pana Vokřála, což je do určité míry nedůstojný krok vůči hejtmanu Šimkovi. Je to rovný chlap, který jednal na rovinu s námi jako opozicí. Ale protože nebyl skutečně moc viditelný, tak ho vyměnili," strefuje se Grolich do hnutí ANO.

Když má říci, jak chce ale porazit Vokřála a ANO, tvrdí, že jedinou možností je objet celý kraj a kromě jiného ukázat, kolik schopných lidovců všude na obcích a městech je. "Jiná možnost, jak bojovat s hnutím ANO, které jako vždy oblepí republiky Andrejem Babišem, není. Lidé ve skutečnosti volí Babiše, o nic jiného nejde," míní Grolich.

Můžeme jen překvapit, zní z ČSSD

V dobrý volební výsledek věří na jihu Moravy také sociální demokraté, alespoň tomu tak v minulosti bývalo, vždyť ČSSD měla v moci jak Brno, tak celý kraj. Jenže od té doby jde dolů a následující krajské volby ukážou, zda bude tento "sešup" pokračovat. O nedobré náladě uvnitř vládní strany svědčí i boj, který se rozpoutal kolem toho, kdo by měl vést krajskou kandidátku.

Vedení strany věřilo, že by ČSSD nejvíce prospělo, kdyby v čele byla poslankyně a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová, jenže část regionálních politiků ČSSD byla proti. A po vleklých debatách a několika jednáních si prosadili svou.

Lídrem kandidátky tak je jeden z blízkých spolupracovníků hejtmana ANO Šimka, jeho náměstek pro sociální věci a rodinou politiku Marek Šlapal. Ten začínal po vysoké škole na Střední odborné škole Morava v Brně-Černovicích, kde také dělal zástupce ředitele. Dal se ale také na komunální politiku, postupně prošel v Brně-Žabovřeskách funkcemi od běžného zastupitele až po starostu a od roku 2011 už seděl na kraji jako radní a následně náměstek - tehdy byl hejtmanem jeho stranický kolega Michal Hašek.

"Jsem si vědom, že jdu do těžkého souboje, ale můžeme jen překvapit. Ze všeho nejvíce jsem ale přesvědčený, že se za dvanáct let ve vedení kraje a dvacet let v krajském zastupitelstvu nemáme za co stydět," sdělil Aktuálně.cz Šlapal s odkazem na nedávnou historii.

"Pokud si nás lidé nevyberou, nedá se nic dělat, nechci to brát jako boj o život. Život není spravedlivý a člověk nemůže spoléhat na vděčnost. A je jasné, že řada voličů ČSSD posuzuje přes celostátní působení. Ale můžu slíbit, že budeme pokračovat ve všem dobrém, co jsme dělali pro kraj dosud," avizuje Šlapal, který dává najevo, že se mu vládnutí s Šimkem a ANO líbilo. "V rámci krajské samosprávy převládla racionalita nad ideologií. Hejtman Šimek vždy dodržel slovo, nenechal se nikým vydírat a nesnažil se ani vytloukat z něčeho politický kapitál," pochvaluje si.

ODS nasadila šéfa vědeckého centra

Podobně jako lidovci touží po návratu do vedení kraje také občanští demokraté, kteří to budou mít přece jen obtížnější - alespoň vzhledem k tomu, že před čtyřmi lety byli zklamaní jen ze zisku 8,07 procenta hlasů, což je zařadilo až za KSČM.

I proto se tentokrát vedení ODS rozhodlo pro zcela novou tvář a člověka mimo politiku. Pro Jiřího Nantla, který se sice v politice objevil jako náměstek ministra školství v době, kdy byl ministrem dnešní předseda ODS Petr Fiala, ale v poslední době je ředitelem Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU).

"Mám dobrou pozici i pověst, nešel bych do toho, kdyby mi kandidatura nedávala smysl a nevěřil bych ve volební úspěch," tvrdí Nantl, který se nijak neobává dosavadní dominance hnutí ANO. "Jestli je Petr Vokřál silný soupeř? Ani bych neřekl. Hnutí ANO není moc silné, jasně, mají voliče, kteří volí Andreje Babiše, ale jinak silní nejsou. Vždyť ani nevím o žádném jejich starostovi ve venkovských částech kraje," prohlašuje sebevědomě Nantl, který naopak považuje kandidátku ODS za "starostovskou". "Máme na ní řadu výborných a úspěšných starostů, nikdo se s námi v tomto nemůže rovnat," chlubí se.

Přes kritiku hnutí ANO se ale odmítá o Babišovi příliš bavit. "Nechceme se proti někomu vymezovat negativně. My půjdeme do voleb s velmi pozitivním a konkrétním programem pro životní situace našich voličů," avizuje Nantl, který dal osobně na kampaň 100 tisíc korun. Jak už dříve informoval deník Aktuálně.cz, ODS se pod vedením Petra Fialy snaží nijak nezadlužit a chce, aby se regionální organizace i kandidáti na kampani výrazně finančně podíleli.

Záhadní Piráti

Při rozhovoru se zmiňovanými lídry do krajských voleb od nich několikrát zaznělo, že největší záhadou voleb budou patrně Piráti. Strana, která je celostátně na velkém vzestupu, jde do krajských voleb na jihu Moravy poprvé samostatně. Před čtyřmi lety byla ještě v koalici se Zelenými, kdy získali 5,11 procenta hlasů, ale nyní všichni očekávají podstatně lepší výsledek.

Za lídra si Piráti vybrali možná překvapivě Lukáše Dubce, který není zdaleka tak veřejnosti známý jako dvojka kandidátky Jiří Hlavenka - známý podnikatel a investor, jeho příspěvky o řešení různých problémů v Česku jsou velmi populární na Facebooku. Kromě toho Hlavenka sedí už teď v zastupitelstvu za koalici Pirátů se Zelenými.

Lukáš Dubec patří k zakládajícím členům pirátské strany v regionu, věnuje se hodně spolkovému životu i práci s mládeží a na kraji pracuje v investiční komisi rady kraje. V kandidátské řeči, která rozhodovala o místech na kandidátce, dal najevo, že by patrně nedělal až tak odlišnou politiku jako nynější vedení kraje.

"Za tu dobu, co jsem mohl nahlédnout pod pokličku fungování našeho kraje (hlavně z pohledu člena investiční komise), mi připadá, že si náš kraj zas tak špatně nevede," uvedl a slíbil, že by jako první věc vylepšil transparentnost a otevřenost kraje například zavedením podstatně lepšího klikacího rozpočtu, nebo uchováváním záznamů zastupitelstva na internetu.