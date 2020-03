Úplatky 47 milionů. Státní zástupce obžaloval expolitika za ANO Jiřího Švachulu

Bývalý místostarosta Brna-střed Jiří Švachula, deset dalších lidí a dvě firmy půjdou před soud. Státní zástupce v pátek podal obžalobu v kauze, kterou policisté pojmenovali Stoka. Švachula podle žalobce přijal za manipulace zakázek úplatky minimálně 47 milionů korun, celkově policisté zjistili přijaté úplatky 70 milionů. Vyšetřování nekončí. Z korupce detektivové podezřívají i Jiřího Faltýnka.

"Obžalovali jsme všech 13 stíhaných subjektů - 11 lidí a dvě firmy - z účasti na zločinecké organizované skupině, konkrétně z přijímání a dávání úplatků a porušení povinnosti při správě cizího majetku," uvedl pro Aktuálně.cz státní zástupce Radek Mezlík.

Podle něj se skupina podílela na ovlivňování celkem 27 zakázek vypisovaných radnicí Brna-střed a stovky drobnějších zakázek týkajících se správy nemovitostí radnice. Celkově si skupina měla přijít minimálně na 70 milionů korun na úplatcích.

Mezi obviněnými jsou komunální politici ANO i ODS, podnikatelé a společnosti, které soutěžily o veřejné tendry. Za člena Švachulovy skupiny policisté označují i bývalého místostarostu Brna-Ivanovic Petra Liškutina (dříve ANO), který na radnici Brno-střed zodpovídal jako úředník za investice.

"Jedna ovlivněná zakázka se týká i městské firmy Inženýrské sítě Brno. Celková výše dosud zjištěných přijatých úplatků se pohybuje kolem 47 milionů," upřesnil Mezlík. Objem manipulovaných zakázek je dle něj 330 milionů korun. "Číslo ale nezahrnuje všechny zakázky, ze kterých měly plynout úplatky, a mohlo to být i přes půl miliardy. V některých případech je totiž důkazy doloženo poskytnutí úplatku, aniž by přesně byla ztotožněna zakázka, které se úplatek týkal," upřesnil státní zástupce.

Sedmi obviněným podle něj hrozí kvůli tomu, že trestnou činnost páchali jako organizovaná skupina, výrazně přísnější tresty - 10,5 až 16 let vězení. "Doznalo se zatím pět osob a čtyři usilují o status spolupracujícího obviněného," upřesnil Mezlík.

Ústřední postava celé kauzy, za kterou detektivové považují právě Švachulu, ovšem stále mlčí. Hrozí mu nejvyšší trest. A zůstává ve vazbě. Pokud by Mezlík v pátek obžalobu nepodal, Švachulu by musel pustit na svobodu.

Vyšetřování pokračuje

Podáním obžaloby ale práce policistů na kauze Stoka nekončí. Vynořují se z ní stále další případy. Jak už HN a Aktuálně.cz informovaly, policisté prověřují také systém ovlivňování tendrů v brněnských městských firmách v době, kdy městu vládlo hnutí ANO. Minulý měsíc vyšetřovatelé vyčlenili čtyři případy, které s kauzou Brno-střed souvisí a na něž se zaměří samostatně - jde o údajnou korupci v brněnské fakultní nemocnici, v brněnské Správě železnic, v Centru sociálních služeb a dokonce i na radnici Prahy 4.

Dle policie měl obžalovaný Švachula také značný vliv i na antimonopolní úřad. Tedy instituci, která posuzuje miliardové veřejné tendry. Pátrání Aktuálně.cz a Hospodářských novin ukázalo, že detektivové prověřují hned několik lidí z vedení úřadu. Zprávami mezi Švachulou a manažery dokládají, že tento muž vedení úkoloval. Blízké vztahy měl i přímo s šéfem ÚOHS Petrem Rafajem, který ho na úřad za nejasných okolností dosadil jako člena jedné z rozkladových komisí.

V souvislosti s ÚOHS padá podezření i na šéfa Dopravního podniku města Brna Miloše Havránka, jehož policisté podezřívají z manipulací kolem řízení týkajících se dopravního podniku vedených právě na antimonopolním úřadu.

A policisté rovněž stále podezřívají šéfa poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka, že se pokoušel s Rafajem manipulovat miliardový tendr na mýto. Švachula dle vyšetřovatelů posloužil jako prostředník mezi oběma muži. Část schůzek se odehrávala ve Švachulově vinotéce Garage Wine, kde měli detektivové prostorové odposlechy.

Policisté ovšem podezřívají také ředitele firmy Kapsch Karla Feixe, v jejíž prospěch měli muži dle detektivů tendr chtít ovlivnit, tak i poslance a Faltýnkova přítele Milana Ferance. "Činnost k ovlivnění tendru je vyvíjena Faltýnkem, Ferancem, Feixem a společně s nimi Švachulou, a to tím směrem, aby došlo prostřednictvím Rafaje ke zrušení zakázky či k takovému časovému oddálení, kdy by již nebylo možné v řádné době vyhlásit vítěze tendru, a nová smlouva na mýtný systém by musela být opětovně uzavřena s firmou Kapsch," vyplynulo policistům ze sledování. V tomto případě figuruje jako podezřelá i Rafajova místopředsedkyně Eva Kubišová. Všichni zúčastnění ale cokoliv nezákonného popírají.

Podezřelý je i Jiří Faltýnek, syn šéfa poslanců ANO, který seděl mimo jiné ve vedení městské firmy Teplárny Brno. "Do zločinecké organizované skupiny lze zařadit i Jiřího Faltýnka, který z titulu své pozice u Tepláren Brno přímo ovlivňuje veřejné zakázky zadávané tímto subjektem spřízněným firmám," zapsali policisté do spisu, s jehož obsahem se deník Aktuálně.cz seznámil.

Jiří Faltýnek si podle zjištění Aktuálně.cz nyní pozastavil členství do konce roku.

Pozdvižení v brněnském ANO

Ve čtvrtek situaci v brněnském ANO řešilo i vedení hnutí. Nakonec předsednictvo v Praze odhlasovalo zrušení trojice místních organizaci - v Brně-Židenicích, Brně-Černovicích a Brně-Starém Lískovci.

"Víceméně ty místní organizace dlouhodobě nepostupovaly v souladu s morálními principy a principy hnutí jako takovými," řekl lídr jihomoravské kandidátky hnutí ANO Petr Vokřál. Zrušením organizací se hnutí podle něj vyrovnává s neblahou minulostí a reaguje na řadu personálních propojení s policejními akcemi.

Švachulu a Liškutina už po vypuknutí policejní razie před rokem hnutí ANO vyloučilo.

Organizace Brno-střed, u níž Aktuálně.cz popsalo, jak do ní nechal místopředseda ANO Faltýnek v rozporu se zaběhlými pravidly a přes nesouhlas místních členů přijmout nejenom Švachulu, ale i jeho známé, zůstala netknutá.

Na post místopředsedy ANO v Brně včera rezignoval Pavel Dvořák. Aktuálně.cz popsalo, že ho policisté podezřívají z toho, že zakázky manipuloval společně se Švachulou. Do postů v ANO mu dle svědectví členů hnutí pomohl exprimátor Vokřál, jeho náměstek Richard Mrázek a dvojka ANO Jaroslav Faltýnek. Všichni zároveň měli blízké vztahy i se Švachulou.