Rafaje vyslýchala NCOZ. Policisté vyšetřují, proč mu radil stíhaný politik ANO

Šéfa antimonopolního úřadu Petra Rafaje dle zjištění Aktuálně.cz vyslýchali detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Vyšetřují, proč si na posuzování regulérnosti veřejných tendrů v minulosti najal místostarostu Brno-střed Jiřího Švachulu (ANO). Toho totiž policisté nyní naopak za manipulace stamilionových zakázek stíhají. Rafajovi radila i jeho dcera či její manžel.

Když před třemi týdny protikorupční rada vlády hostila šéfa antimonopolního úřadu (ÚOHS) Petra Rafaje, další pozvaný - ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek - raději jednání opustil. Chtěl tak předejít střetu zájmů, protože jeho protimafiánský útvar Rafaje vyšetřuje.

Nyní se ukazuje, že ho policisté nepodezřívají jen z toho, že manipuloval společně se šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem miliardový tendr na mýto. V minulých týdnech ho dle několika zdrojů Aktuálně.cz vyslýchali vyšetřovatelé druhé větve kauzy - stamilionových manipulací se zakázkami v městské části Brno-střed.

Zajímají se totiž o to, proč a na základě jaké kvalifikace Rafaj do rozkladové komise svého úřadu v minulosti dosadil místostarostu Brna-střed Jiřího Švachulu (ANO), který je za ohýbání tendrů největší brněnské městské části stíhaný. Babišovo hnutí ho mezi tím vyloučilo.

Aktuálně.cz se na výslech ptalo přímo Rafaje. Ten ale nereagoval na telefony, ani na SMS. Prostřednictvím tiskového odboru ale výslech nepřímo potvrdil. "Pan předseda je vázán mlčenlivostí," vzkázal přes zaměstnankyni úřadu Milenu Marešovou. Podpis mlčenlivosti je přitom běžnou součástí podání vysvětlení na policii.

Švachula obě větve policejního vyšetřování dozorovaného olomouckými státními zástupci propojuje. Člen rozkladové komise antimonopolního úřadu dle policistů posloužil jako zprostředkovatel schůzky Rafaje s Faltýnkem. Na té dle verze detektivů domlouvali, jak má ÚOHS ohledně tendru na mýto rozhodnout.

Splnil Rafaj jmenováním Švachuly zákon?

Členství v rozkladové komisi přitom není žádná formalita. Pokud se účastníci tendrů odvolají proti rozhodnutí úředníků ÚOHS v první instanci, putuje záležitost právě jim. V praxi je jejich rozhodnutí ve stamilionových tendrech klíčové, protože zákon Rafajovi, který má finální slovo, nařizuje jejich rozhodnutí respektovat.

Netransparentnost Rafajova výběru lidí do rozkladových komisí, kteří pak navíc disponují velmi citlivými informacemi, dlouhodobě kritizují protikorupční experti. Rafaj využívá vágnosti zákona, který říká pouze to, že rozkladovou komisi tvoří odborníci, a opakovaně do nich dosazuje své příbuzné či přátele.

Ani tak ale není jasné, jestli základní podmínku splnil právě Švachula, známý syna šéfa poslaneckého klubu ANO Jiřího Faltýnka, který je členem brněnské buňky hnutí.

Policisté se dle zdrojů Aktuálně.cz začínají pídit po tom, zda Švachula zákonem nařízená odborná kritéria splnil. Politik ANO seděl v rozkladové komisi antimonopolního úřadu od půlky roku 2017. Rafaj ho odvolal letos, když Švachula skončil ve vazbě.

"Pana Švachulu jsem jmenoval, protože byl zastupitel a radní Brna-střed a dělal zakázky. O tom, co prováděl kolem, jsem neměl ani tušení," řekl Rafaj nedávno v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Odborný galerista s vinotékou

Kromě toho, že měl Švachula jako politik tři roky na radnici v gesci veřejné zakázky, které dle policistů rozsáhle manipuloval, se ovšem v jeho životopisu jakékoliv odbornosti v oblasti veřejných tendrů lze dopátrat jen těžko. Švachula se totiž dříve živil jako majitel galerie a vinotéky. Původně absolvoval odborné učiliště, maturitu si dodělal až později. Před revolucí se živil v pomocných filmových profesích.

Podobný případ už v Česku dokonce doputoval k soudu. V táhnoucí se kauze před ním stojí někdejší šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, za to, že svou místopředsedkyní jmenovala někdejší nejvyšší státní zástupkyni Renatu Veseckou.

Podle obžaloby jmenováním Vitásková zneužila pravomoc úřední osoby, protože Vesecká pro funkci neměla odborné předpoklady. V jejím případě ale zákon explicitně říkal, že musela mít minimálně sedmiletou praxi v energetice.

Dcera, zeť a spolustraníci

Švachula není jediný případ, kdy do rozkladových komisí ÚOHS Rafaj dosadil lidi za nejasných okolností. V minulých letech tam jmenoval svou dceru Petru, později také jejího manžela či své někdejší spolustraníky z Frýdku, odkud pochází.

Rozkladové komise antimonopolního úřadu přitom dlouhodobě obestírá utajení. Na webu není k dohledání ani seznam jejích členů, tajný je jednací řád i zdůvodnění odbornosti jednotlivých členů.

"V minulosti jsme se roky soudili o životopisy členů rozkladových komisí. Soud jsme nakonec vyhráli, ale zjistili jsme, že úřad žádné životopisy nemá. Odbornost jednotlivých členů se ale prý dá posoudit dle jejich akademických titulů, což je například u pana Švachuly, který žádný nemá, úsměvné," konstatoval Marek Zelenka z protikorupčního sdružení Oživení.

Kdo také sedí v rozkladových komisích ÚOHS Rafajova dcera Petra Rafajová, dnes Kubínová seděla v jedné z komisí v letech 2011 až 2015. Pak se stala u ředitele VZP náměstkyní pro informatiku.

V rozkladové komisi teď sedí její manžel Petr Kubín. Úřad tvrdí, že od letoška, v dokumentech ho však uvádí už od poloviny loňska. Dle ÚOHS je jeho jmenování logické, protože je právník.

Členem je i Ladislav Olšar, člen Rafajovy mateřské frýdecké buňky ČSSD, odkud šéf ÚOHS pochází, jeho známý a někdejší starosta pětitisícové Bystřice.

Post získal také jeho kolega z ČSSD Jakub Kawulok, který zasedá v zastupitelstvu dvoutisícové obce Hrádek. Opět v okrese Frýdek-Místek.

V komisích sedí i velmi vlivní právníci. Před rokem Hospodářské noviny upozornily, že Rafaj na přání premiéra Andreje Babiše dosadil do rozkladové komise, která řešila tendr na mýto, Jana Hrazdiru z kanceláře HKDW Legal. Kapsch pak podal na Hrazdiru trestní oznámení, protože podle firmy zneužil svou pravomoc a při jednání aktivně hájil zájmy ministerstva. Navíc podle oznámení ministerstvo údajně informoval o průběhu řízení. Hrazdira, ministerstvo i ÚOHS to označili za nesmysl, protože Hrazdira podepsal jako všichni členové komise mlčenlivost.

Rafajovi radí i Lenka Knopová z advokátní kanceláře Radka Pokorného, někdejšího vlivného muže ČSSD s vazbami na expremiéra Bohuslava Sobotku. Knopová sedí i v nadaci někdejšího šéfa ČEZ Martina Romana.

Dva zástupce má na ÚOHS advokátní kancelář, v níž působí někdejší ministryně školství z ČSSD Petra Buzková. Kromě ní posuzuje na úřadu hospodářskou soutěž Tomáš Tyll ze stejné kanceláře.

Na antimonopolním úřadu zasedá také člověk miliardáře Daniela Křetínského - advokát Jiří Nováček, který figuruje v řadě jeho firem.

Dalším členem komise je právník Zdeněk Koudelka. Ten má zase blízko k Miloši Zemanovi a v minulosti se o něm spekulovalo jako o spoluautorovi kontroverzní amnestie prezidenta Václava Klause.

Protikorupční rada vlády chce změny

Protikorupční rada vlády se teď pokouší dosáhnout reformy úřadu. Premiér Andrej Babiš (ANO) zadal ministerstvu průmyslu zpracování analýzy, která by měla ukázat, jak úřad funguje v jiných zemích Evropy.

"V rukou předsedy ÚOHS se kumuluje příliš mnoho kompetencí. Ve druhé instanci rozhoduje sám, zároveň rozhoduje i o personálním obsazení první instance. K tomu je tu mimořádně netransparentní jmenování lidí do rozkladových komisí," dodal Zelenka z protikorupční organizace Oživení.

Problém je přitom dle expertů i v nedůvěryhodnosti samotného šéfa úřadu Rafaje. Ten krom schůzek s Faltýnkem zatím nebyl schopný vysvětlit ani to, proč u něj policie našla při domovní prohlídce na dva miliony korun v obálkách.

Rafaje ale na návrh vlády má pravomoc odvolat pouze prezident Miloš Zeman. A ten je dlouhodobě jeho výrazným spojencem. "Musel bych mít v ruce pravomocný rozsudek," uvedl v rozhovoru pro MF Dnes s tím, že vrchnímu státnímu zástupci Ivo Ištvanovi, pod jehož úřad vyšetřování případu spadá, na základě zkušenosti s kauzou Jany Nagyové nedůvěřuje.

A Rafaj jakékoliv problémy svého úřadu odmítá. Reformy podle něj nejsou potřeba. "Tahle diskuse běží od té doby, co jsem se stal předsedou úřadu. Uspokojíme jednoho účastníka řízení a všichni ostatní jsou naštvaní. Ti pak chtějí nějakou změnu," reagoval v rozhovoru pro Hospodářské noviny Rafaj, který vede úřad už deset let.