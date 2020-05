"Patnáctka pro Faltýnka?" Poslechněte si odposlechy obžalovaného expolitika ANO

Aktuálně.cz a HN zveřejňují policejní odposlech ze schůzky někdejšího vlivného politika ANO Jiřího Švachuly. Dobrý známý šéfa poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka a jeho syna na nahrávce rozebírá odvádění provizí "Efkům" z brněnských veřejných zakázek. Švachula je nyní obžalovaný a hrozí mu patnáct let vězení. Faltýnkovi tvrdí, že jejich zapojení do korupčního systému je nesmysl.

Když v říjnu 2016 politik ANO Jiří Švachula mířil na schůzku v obchodním centru IBC, byl v Brně na mocenském vrcholu. Jako místostarosta největší městské části měl pod kontrolou stamilionové zakázky, rodinné dovolené trávil s náměstkem primátora Richardem Mrázkem (ANO), zodpovědným za miliardové investice, a přátelil se s dvojkou hnutí ANO - Jaroslavem Faltýnkem, který ho přes nesouhlas brněnské buňky do hnutí Andreje Babiše dostal.

Švachula tehdy nemohl tušit, že ona jedna káva odstartuje sled událostí, kvůli kterým o čtyři roky později padne obžaloba a bude mu hrozit patnáctileté vězení.

V nákupním centru IBC přišel Švachula do kavárny Lavazza, kde usedl ke stolku, který detektivové z Národní protidrogové centrály opatřili prostorovým odposlechem. Na schůzku s ním přišel podnikatel Saman El-Talabani, kterého v té době policisté sledovali. A celé setkání nahráli. Na hodinu a devět minut trvající schůzce dvojice nevědomky policistům, kteří vyšetřovali nesouvisející úniky z policejních spisů, odhalila korupci kolem veřejných zakázek v Brně.

Z psaní na papír vzešla vzrušená debata

Dle pozdější interpretace vyšetřovatelů se Švachula s Talabanim u stolku dohadovali o rozdělování peněz z úplatků za veřejné zakázky. Jejich rozhovor zároveň detektivové považují za důležitý důkaz proti šéfovi poslaneckého klubu ANO Faltýnkovi a jeho synovi, které stejně jako Švachulu podezřívají z manipulací stamilionových zakázek. Aktuálně.cz a Hospodářské noviny kompletní nahrávku získaly. Redakce zveřejňuje nejzásadnější pasáže, na nichž se muži dohadují o roli "Efek". Dle interpretace policistů jde právě o Jaroslava Faltýnka a jeho syna Jiřího.

"Já jsem si vzal tužku a papír a něco ti namaluju," pronáší na začátku setkání Švachula. Pak se na nahrávce ozývá škrábání propisky na papíru. Z kontextu plyne, že tehdejší místostarosta hnutí Andreje Babiše, které si kampaň vystavělo na boji proti korupci, píše cifry a jména, ke kterým směřují. Po půl hodině se ale debata vyhrotí. Talabani totiž Švachulu obviňuje, že část peněz z veřejných zakázek k němu nedotekla, protože si našel jiné obchodní partnery a jeho chce ze systému vystrnadit.

Muži v rozčílení přestávají postup, který by je od policejních "uší" uchránil, dodržovat. A přímo do policejního mikrofonu padají jména. (Talabani na nahrávce mluví první.)

Talabani uvádí, že předtím mluvil s podnikatelem Trunečkou. Ivan Trunečka je podnikatel ve stavebnictví, který získával po desítkách milionů zakázky v městské firmě Teplárny Brno, kde Jiří Faltýnek šéfoval nejprve představenstvu a následně dozorčí radě. S Faltýnkem ho ale pojí bližší pouto, jsou sousedé od chvíle, kdy si Faltýnek od Trunečky koupil vilu ve Vranově u Brna.

"Žes okradl Faltýnky a žes jim dal třicet procent místo těch padesáti, jak jste se domluvili. Tak toto vykládá Trunečka o tobě, aby se ochránil," vyčítá Talabani Švachulovi, že se s Trunečkou spojil a jeho obchází. Švachula se ale brání, že s činností skončil.

"U tohoto sdělení vzniká podezření, že se jedná o podíl z ceny ovlivněných veřejných zakázek - tedy o vyvádění peněžních prostředků směrem k dalším členům stejné politické strany. Starým pánem, který je v rozhovoru zmíněn, pak je pravděpodobně myšlen Jaroslav Faltýnek, první místopředseda hnutí ANO," přeložili později vzrušenou debatu Talabaniho se Švachulou policisté a poznamenali to do spisu, s jehož obsahem se deník Aktuálně.cz a HN seznámily.

Jaroslav Faltýnek nařčení z podílu na korupci v Brně dlouhodobě odmítá. Deníku Aktuálně.cz v minulosti řekl, že se Švachulou nemá žádný vztah, ačkoli to jeho syn vyvrátil - uvedl, že se oba se Švachulou kamarádí. I Faltýnek junior však podezření kriminalistů označuje za mylné.

Talabani na odposlechu Švachulovi dále vyčítá, že s Trunečkou, ovšem bez něj, působil hned v několika brněnských městských firmách, byť oficiálně v nich Švachula jako politik ANO neměl žádnou funkci. "On ti přivedl Miloška, kterýho jsem ti moh’ přivést já," říká Talabani a upřesňuje, že mluví o "říďovi DP", tedy řediteli brněnského dopravního podniku Miloši Havránkovi, a zmiňuje také společnou práci ve vodárnách, další městské firmě.

Aktuálně.cz a HN už popsaly, že Švachula byl s Havránkem v kontaktu. Švachula na antimonopolním úřadu (ÚOHS), na jehož vedení měl dle policie značný vliv, pro Havránka řešil potíž s tendrem na trolejbusy.

V souvislosti s brněnským dopravním podnikem policisté prověřují kvůli podezření z korupce jak Havránka, tak předsedu ÚOHS Petra Rafaje, včetně nejužšího vedení úřadu. Ředitel dopravního podniku Havránek se ale už dříve dušoval, že Švachulu téměř nezná. "Pamatuju si, že byl radním, to je všechno," tvrdil. Ze záznamu jejich komunikace nicméně vyplývá, že Havránek jezdil i ke Švachulovi domů nebo jej vyzvedával v práci, přičemž stíhaného expolitika oslovoval "kamaráde".

Dva miliony a patnáctka

Detektivové z Národní protidrogové centrály byli schůzkou Švachuly s Talabanim zaskočeni. Sledovali Talabaniho, u kterého měli vážné podezření, že je součástí skupiny, která vynáší informace z policejních spisů, a kvůli tomu se nedaří došetřit ty nejzávažnější případy. Za to je dnes také stíhaný. Najednou ovšem v přímém přenosu sledovali zcela jiný typ kauzy.

Trunečka dále prý dle Talabaniho tvrdil, že Švachula nesplnil, co měl, a proto ho "Faltýnci utli". "Z čehož vyplývá, že Faltýnci mají přímý vliv na rozhodování o veřejných zakázkách. Případně o tom, se kterými lidmi bude při ovlivňování veřejných zakázek spolupracováno," poznamenali později do spisu policisté.

Talabani nakonec začal Švachulovi vyhrožovat. Tím, že "bude lítat letadlo, padesát tisíc letáků s přefocenýma papírama z tepláren a pudou ven, můžeš to klidně vyřídit a ať si to Trunečka od*ere. A bude ukázanej Trunda", deklamuje Talabani. Pro Faltýnkovy byla taková výhrůžka vysoce citlivá.

Švachula se ale nedal. "Sám říkáš, že říkají lidi o mně, že jsem někomu já něco ztopil. Já jsem nikomu nic neztopil. Ani Efkovi starýmu, ani Efkovi mladýmu," brání se Švachula, že by kohokoliv připravil o peníze.

"Do zločinecké organizované skupiny lze zařadit i Jiřího Faltýnka, který z titulu své pozice u Tepláren Brno přímo ovlivňuje veřejné zakázky zadávané tímto subjektem spřízněným firmám," zapsali policisté do spisu.

Dvojice debatovala i o penězích z brněnské odpadové společnosti SAKO. Společně se Švachulou se dohadují o pravdivosti na papíře napsané, slovy neupřesněné cifry. Talabani ovšem zmiňuje dva miliony a patnáctku.

"Talabani zde pravděpodobně zmiňuje osobu ze společnosti SAKO, která nikomu ze spřízněných společností nepřidělila veřejnou zakázku, což byl důvod, proč se Jiří a Jaroslav Faltýnek naštvali. Talabani zmiňuje částku ve výši patnácti milionů, kdy není jasné, jestli měla být určena Faltýnkovi, nebo jiné osobě. 'Protože i mě ses ptal - ty vole, tak pro koho to je - ta patnáctka - anebo pro Faltýnka? Vždyť vám tam neseděl nikdo'," přepsali detektivové z odposlechu a dodávají: "Z kontextu vyplývá, že se mohlo jednat o úplatek - provizi z ovlivněných veřejných zakázek."

Švachula se ale nakonec s Talabanim rozchází v přátelštějším tónu. Domlouvají se, že část peněz dostane.

13 obžalovaných, vyšetřování neskončilo

Nahrávka měla pro zmiňované krom otce a syna Faltýnků drtivé dopady. Detektivové Národní protidrogové centrály kauzu předali kolegům z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). A ti vyšetřování dotáhli.

Švachula i Trunečka jsou od začátku března obžalovaní. Jako ústředním pachatelům manipulací se zakázkami v městské části Brno-střed státní zástupce Radek Mezlík navrhuje 15 let vězení Švachulovi a Trunečkovi 13 let. Talabanimu jako spolupracujícímu obviněnému žalobce navrhl pět let.

Švachula sedí doteď ve vazbě. Navzdory snahám státního zastupitelství stále odmítá vypovídat. Talabani detailně popsal systém zakázek v Brně-střed i v teplárnách. A policistům předal i písemnosti. V seznamu zakázek a firem jsou zaznamenané částky, které se podle něj vyváděly z tepláren, respektive je skupina dostávala od firem, které pak o ně zvyšovaly ceny za provedené práce.

"Firmy, které jsou přeškrtnuty nebo je u nich uvedeno minus, tak to bylo označeno, že tato firma třeba nedávala provize, protože ne u všech firem uměl pan Trunečka peníze vybrat," tvrdil vyšetřovatelům Talabani.

V zabaveném mobilu Talabaniho kriminalisté našli i zadávací dokumentaci k zakázkám v teplárnách. Podklady k tendru na opravu sociálních zařízení v budově tepláren v ulici Špitálka získal majitel bezpečnostní agentury Talabani podstatně dříve, než městská společnost vůbec tendr vypsala. Jakmile se to stalo, vyhrála ho Trunečkova společnost MTc-stav.

"Je dáno důvodné podezření, že se jedná o zmanipulovanou veřejnou zakázku. Talabani měl krycí listy tři čtvrtě roku předtím, než MTc-stav podepsal s teplárnami smlouvu v únoru 2017," odvodili policisté. Talabani jim to zdůvodnil. "Dopředu dostával dané krycí listy zakázky, aby přesně věděli, jakou cenu má předem vybraná společnost nabídnout, aby veřejnou zakázku vyhrála," shrnuli jeho vysvětlení detektivové.

K teplárnám se rovněž vztahuje další pasáž hovoru Talabaniho se Švachulou, ve které Talabani počítá, kolik milionů mu Švachula z městské firmy dluží.

Už v obžalobě, kterou má redakce k dispozici, se státní zástupce Mezlík na brněnské teplárny a firmu SAKO, v jejichž souvislosti jsou zmiňováni právě Faltýnkovi, soustřeďuje. "V souvislosti s fakturací dodavatelů společnosti Teplárny Brno za období od března 2015 z fakturovaného objemu vybraných zakázek ve výši 135 milionů obdrželi a výše uvedeným způsobem si rozdělili úplatek ve výši přibližně 10 milionů," píše o obžalovaných Mezlík. U společnosti SAKO hovoří minimálně o jednom milionu korun.

Trunečka: Celé je to nesmysl

Podnikatel ve stavebnictví Trunečka ovšem jakékoliv kšefty kolem zakázek policistům popřel. Uvedl pouze, že ve své galerii zaměstnává Švachulovu dceru. Byl však v zajímavé pozici - na jedné straně získával u tepláren zakázky, na straně druhé ho stejná firma angažovala jako konzultanta.

"Celé je to nesmysl. Je to útok na firmy mého tatínka. Ty lidi neznám. Nestýkám se s nimi," uvedl Trunečka. Pouze přiznává, že zná Jiřího Faltýnka. "Je to můj soused z Vranova. Tykáme si. Žádnou korupci spolu rozhodně neděláme," dodal obžalovaný podnikatel.

Kauza vily Faltýnka mladšího Jiří Faltýnek byl nejprve místopředsedou představenstva městské firmy Teplárny Brno. Andrej Babiš následně v roce 2015 nařídil, aby post placený z veřejných peněz opustil, protože se zároveň nechával vyplácet jako poslanecký asistent Rostislava Vyzuly, kterému jako předseda klubu šéfoval jeho otec Jaroslav.

Faltýnek ml. se ovšem přesunul jen na post šéfa dozorčí rady miliardové veřejné společnosti. U té dlouhodobě získávají zakázky otec a syn Trunečkovi. Dnes je Trunečka mladší stíhaný za manipulace veřejných zakázek v městské části Brno-střed.

Rok poté, co ve vedení tepláren Faltýnek po volbách zasedl, si od firmy, v níž figuruje Ivan Trunečka starší, pořídil dům ve Vranově u Brna. Nově postavený dům stojí na kraji obce s výhledem na louky a lesy. Upozornila na to MF Dnes.

Faltýnek mladší ho dle kupní smlouvy koupil za 1,8 milionu. Za osmisetmetrový pozemek pak dal dalších 3,5 milionu. Dům je nyní zatížený hypotékou v podobné výši. Zda byl nákup výhodný, je i přes nízkou kupní cenu obtížné určit. Faltýnek argumentuje, že stavbu koupil rozestavěnou. Banka hodnotu tehdy rozestavěného stavení vyčíslila obdobně jako Trunečka.

Dům ovšem dostavoval opět Trunečka, který až donedávna bydlel o dva domy dál od Faltýnků. Podle Jiřího si chtěli dům upravit zčásti "podle svého". "Štve mě, že někdo píše luxusní dům, není to nic luxusního, máme výhled do pole," argumentoval dále Faltýnek mladší. Na otázku, proč si takový dům tedy pořizoval, odpověděl, že mu chyběly peníze na jiný.

Není to ale jediná vazba Faltýnka na Trunečku. Firmy, které si syn druhého muže ANO založil, sídlí za výhodných podmínek (sedm tisíc měsíčně) v nájmu v budově, kterou Trunečka spoluvlastní. Podle juniora jde ale o tržní nájemné běžné v dané lokalitě. "Hledal jsem levné prostory, tak jsem Ivana oslovil a on mi nabídl tohle," řekl Faltýnek.

Faltýnkům se policejní vyšetřování vyhnulo. Tedy přinejmenším zatím. Dozorující žalobce z olomouckého vrchního státního zastupitelství Mezlík ale připouští, že neskončil. Je přesvědčený, že korupce v městských firmách, propojená s Brnem-střed skrze obžalované údajné korupčníky, byla mnohem masivnější a s ohledem k machinacím v Brně-střed nepopsatelně většího objemu.

Proto jsou vyšetřování dalších městských firem, úřadů a institucí vyčleněna zvlášť tak, aby nebrzdila soudní proces kauzy Brno-střed. "Ty větve, které jsou spojené s primárním podezřením týkajícím se Brna-střed, jsou záležitosti, na kterých pracujeme," potvrdil s tím, že je vyčlení do samostatných vyšetřování.

Jedná se například o údajnou korupci na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, sídlícím v Brně, ve Fakultní nemocnici Brno nebo v tamní Správě železnic. Brněnská "stoka", což je policejní název pro vyšetřování korupce v Brně-střed, zasáhla i radnici Prahy 4. Lubomír Smolka, další z obviněných podnikatelů, který tam se svou stavební firmou "soutěžil", přiznal, že k ovlivňování tendrů docházelo i tam.

Faltýnek: Veškerá podezření se nepotvrdila

Jasno, že je z celé věci venku, má ale Jiří Faltýnek. S otcem dlouhodobě popírají, že by dělali cokoliv nelegálního. "Ačkoli si velmi vážím práce policistů z NCOZ, je z veřejných zdrojů nanejvýš patrné, že veškerá podezření mé osoby se nepotvrdila. Na druhou stranu chápu, že tato podezření musela být prověřena, a s odstupem lze nyní říci, že jsem za to rád," řekl Faltýnek junior. Na dotaz, z čeho konkrétně usuzuje, že jej již policisté nepodezřívají, odpověděl: "Je to můj názor." Na začátku března ovšem po textech Aktuálně.cz a HN pozastavil své členství v ANO.

Druhý nejmocnější muž ANO se ke Švachulovi dlouhodobě nezná: "Se Švachulou nemám žádný vztah," tvrdí Faltýnek. Jeho verzi ale vyvrací přímo jeho syn. "To si nemyslím," reagoval Jiří na distanc svého otce od stíhaného expolitika. "S otcem byli kamarádi takových deset dvanáct let," řekl Jiří s tím, že on sám Švachulu považuje rovněž za kamaráda. Oba dva byli navíc Švachulovými hosty na oslavě jeho padesátin.

Dle detektivů sloužil právě Švachula jako prostředník, který domlouval schůzky mezi lidmi z antimonopolního úřadu a Jaroslavem Faltýnkem. Faltýnek je spolu s šéfem ÚOHS Petrem Rafajem podezřelý z pokusu zmanipulovat miliardový tendr na mýto.

Majitele vinotéky a galerie Švachulu před komunálními volbami v roce 2014 do hnutí narychlo protlačil právě Faltýnek, jeho dobrý přítel. A to přes protesty brněnských zakládajících členů, kteří o Švachulovi nikdy předtím neslyšeli. Spolu s ním mimo zaběhlý systém odmávala pražská centrála členství v buňce Brno-střed i jeho matce, několika jeho sousedům a známým. Faltýnkovi lidé pak buňku, kterou do té doby ovládali nadšenci do boje proti korupci a starým pořádkům, převzali. A Švachula stanul v čele kandidátky do komunálních voleb o půl roku později. Díky tomu se pak stal místostarostou Brna-střed a dle policistů následně začal manipulovat zakázky.