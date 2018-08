Obec musí vrátit 19 milionů, protože na úřadě prodávali obědy. Asi si hodím mašli, říká starosta

Obci Železná na Berounsku hrozí exekuce. Kvůli zneužití dotace na opravu úřadu má vrátit přes devět milionů a zaplatit stejně vysoké penále.

Železná - Malá ves Železná u Berouna se zřejmě stane jednou z nejzadluženějších obcí v Česku. Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) má totiž vrátit přes devět milionů korun a stejně vysoké penále za zneužití dotace, kterou použila na rekonstrukci budovy svého úřadu. Úřad přitom obec potrestal kvůli několika vydaným obědům.

Dotaci měla vesnice využít na opravu obecního úřadu, kde zároveň vybudovala centrum pro seniory a několik kluboven a zřídila tam i malou prodejnu, která dosud místním chyběla.

Zatímco prodej potravin úřadu nevadil, protože i na to byla dotace výslovně určena, obec narazila kvůli podávání obědů v centru pro seniory.

"Tvrdí, že jsme tím poškodili konkurenci. Ale nikomu jsme škodu nezpůsobili, dělali jsme to pro lidi," říká starosta Václav Valenta.

"Nevím, co budeme dělat, nejspíše skončíme v exekuci. Nemá to pro nás východisko," rozhazuje rukama starosta. Vrácení dotace už potvrdily i soudy, obec nyní doufá v Ústavní soud, ke kterému se obrátí. "Tam přemýšlí lidsky, nejen v paragrafech," věří Valenta.

Dluh sto tisíc na člověka

Malá obec s 280 obyvateli a ročním rozpočtem 3,5 milionu korun přitom již nyní musí splácet devítimilionový úvěr, který si vzala na novou kanalizaci. Pokud bude muset zaplatit i zhruba 19 milionů za zneužitou dotaci, dluh na jednoho obyvatele dosáhne sta tisíc korun.

I Státní zemědělský intervenční fond, který dotaci administroval a rozhodl o jejím vrácení, připouští, že situace není jednoduchá. Přestože rozhodnutí o vrácení je už pět let pravomocné, peníze zatím nezačal vymáhat.

"Uvědomujeme si, jaký to má vliv na fungování obce jako celku, a proto se fond rozhodl vyčkat na všechny instance správního soudnictví," uvedla mluvčí Vladimíra Nováková. Podle ní navíc - oproti soukromému subjektu - nehrozí zašantročení majetku nebo insolvence.

Měla jen uklízet

Dotaci získala obec v roce 2008. Jenže kontrola, kterou tam v říjnu 2011 SZIF vyslal, zjistila, že v centru pro seniory fakticky funguje pohostinství. Kontrola šla najisto: poslal ji tam provozovatel nedaleké čerpací stanice s restaurací.

"Společenská místnost pro občany je ve skutečnosti využívána k pravidelné ekonomické činnosti pod názvem Steak Club Železná, respektive Obecní klub Železná, kde je poskytováno jídlo a pití pro veřejnost, což není projektem povolená činnost," konstatuje kontrolní zpráva fondu, který zahájil řízení o odnětí dotace. Tato činnost prý ekonomicky poškozovala konkurenci.

Podle starosty situace vznikla tak, že si obec najala místní obyvatelku Václavu H. "Byla jediný člověk s živnostenským listem, a tak dělala zásobování obchodu, starala se o tu budovu a uklízela. A když se lidi sešli, zajišťovala pohoštění," říká.

Sám starosta údajně o tom, že správcová ve společenské místnosti fakticky provozovala restauraci, nevěděl. Byl prý na chatě a poté v lázních, ze kterých jej odvolali právě kvůli kontrole. Uvedená činnost podle něj nemohla trvat víc než pár týdnů. Stanovisko Václavy H. se nepodařilo získat, z obce se odstěhovala a žádný kontakt na ni nelze dohledat.

Dotace je určité dobrodiní

Nicméně pro úřady bylo vše jasné, a SZIF proto rozhodl o pokutě, kterou potvrdilo i nadřízené ministerstvo zemědělství. Obec sice proti pokutě podala žalobu k Městskému soudu v Praze a poté i kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, ale marně.

"Jestliže příjemce dotace nesplnil některou z podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, je povinen poskytnutou dotaci vrátit a zároveň zaplatit penále," uvedl Nejvyšší správní soud ve verdiktu z letošního května. Podle něj není podstatné ani to, že uvedenou ekonomickou činnost, která vedla k porušení podmínek dotace, nevykonávala obec, ale třetí osoba.

"Nelze převádět odpovědnost za porušení podmínek dotace na třetí osobu, která není s poskytovatelem dotace v žádném právním vztahu. Vytvářel by se tak prostor pro obcházení těchto podmínek," konstatoval Nejvyšší správní soud. Zdůraznil, že není důležité, zda starosta věděl, že paní H. v době jeho nepřítomnosti provozuje v obecním domě restauraci.

"Dotace je formou určitého dobrodiní ze strany státu, a proto je její poskytnutí vázáno na splnění přísných podmínek," dodal.

Proč musíme vracet vše?

Starosta připouští, že k porušení podmínek dotace došlo, podle něj však šlo jen o drobnější pochybení a je nespravedlivé chtít vrácení celé dotace. Podle fondu však není žádná jiná možnost než žádat vrácení celé částky. "SZIF je platební agentura, která je vázána evropskou legislativou a pravidly," vysvětluje mluvčí Nováková.

To potvrdil ve svém verdiktu i Nejvyšší správní soud. "Zákon o SZIF neposkytuje fondu žádný prostor pro moderaci výše sankce," konstatoval.

A co bude dělat obec, pokud neuspěje ani u Ústavního soudu? "Asi si hodím mašli. Obec nemá v těch nesmyslných paragrafech východisko. Co si na nás vezmou? Školu, rybník, hřbitov," vypočítává.

Železná již dříve fondu navrhla, že bude postupně splácet, ale vzhledem k malému rozpočtu i tomu, že již splácí devítimilionový úvěr na kanalizaci, by mohla dávat jen několik set tisíc ročně. Několik desítek let by ani nemohla do ničeho investovat. "Už bych nikdy do takové dotace nešel, protože je to pro obec zničující," uzavírá Valenta.