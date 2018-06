Firma vydávala radnici časopis, miliony z inzerce si nechala. K účtu měl přístup i asistent starosty

Soud rozhodl, že bývalý vydavatel radničního měsíčníku Hobulet musí Praze 7 vydat šest milionů korun, které si neoprávněně ponechal. Tehdejší starosta Marek Ječmének (ODS) není schopen vysvětlit, proč výnosy z inzerce sami nepožadovali, a ani to, proč měl k účtům vydavatele přístup jeho asistent a stranický kolega Michael Moureček.

Praha - Takřka šest milionů korun musí vrátit radnici Prahy 7 společnost Mauri, která pro ni v letech 2009 až 2014 vydávala radniční měsíčník Hobulet. Neoprávněně si totiž nechávala peníze, které inkasovala za inzerci v časopise, přestože je správně měla odvádět městské části.

Případ je ovšem mnohem zajímavější než jen obyčejný spor o to, komu patří výnosy z inzerce z vydávaného periodika. Je to totiž jen jedna z podezřelých zakázek, které po svém příchodu na radnici po vítězství v komunálních volbách v říjnu 2014 objevilo nové vedení městské části.

Předchozímu vedení radnice v čele s Markem Ječménkem (ODS) totiž vůbec nevadilo, že inzerce z časopisu nechodí na radniční účet. A zajímavé také je, že k účtu firmy Mauri měl podpisová práva tehdejší Ječménkův asistent Michael Moureček. Oba spolu také seděli v radě oblastního sdružení ODS na Praze 7.

Vyvedeme, ušetříme

Časopis si původně vydávala městská část sama. Jenže pak se rozhodla najít firmu, která by to dělala za ni. Tehdejší starosta Ječmének to vysvětloval tím, že externí dodavatel bude lacinější - proti takřka třem milionům korun, které to radnici ročně stálo, měla městská část ušetřit statisíce.

"Ve skutečnosti byly ale náklady vyšší. Zatímco dříve byla cena za inzerci příjmem radnice, nová firma si ji nechávala," říká místostarosta Pavel Vyhnánek (Praha 7 sobě).

Mimochodem: od jara 2015 si Praha 7 vydává časopis opět sama a ročně jí to stojí 1,8 milionu korun. "Inzerce dříve zabírala čtvrtinu časopisu. V novém Hobuletu jsme se rozhodli její rozsah zredukovat. Inzertní plocha tak představuje necelou desetinu časopisu, přesto za ni městská část utrží téměř půl milionu korun ročně," dodává Vyhnánek s tím, že rozsah stránek je nyní navíc zhruba dvojnásobný.

Nakládáme s odpady

Výběrové řízení na vydávání měsíčníku, nazvaného Hobulet podle městských čtvrtí Holešovice-Bubeneč-Letná, vyhlásila radnice vedená Markem Ječménkem (ODS) v červenci 2008. Přihlásilo se dvanáct firem, ale většinu z nich administrátorská firma Stavební poradna vyloučila pro nesplnění předpokladů. Ze zbylých tří vybrala jako nejlacinější B.H.S. Bohemia s nabídkou 2,5 milionu ročně. Tato společnost se přitom specializuje na dopravu, nakládání s nebezpečnými odpady či stavebnictví.

B.H.S. Bohemia také zakázku nikdy nedělala. Obratem ji přepustila společnosti Mauri, kterou v listopadu 2008 - tedy až v průběhu soutěže - založila Jana Bábíková. Ta nakonec inkasovala za vydávání časopisu tři miliony, protože se zvýšil jeho náklad.

Proč se o zakázku na vydávání časopisu ucházela a proč ji obratem přenechala dál firmě, která čerstvě vznikla a žádné zkušenosti také neměla, nechce B.H.S. Bohemia říct. "Firma nemá potřebu tyto věci nějak zveřejňovat, na shledanou," reagoval prokurista David Hoferica.

Když pak na podzim roku 2014 po komunálních volbách ovládlo radnici hnutí Praha 7 sobě, brzo zjistilo, že ač měly na účty městské části proudit výnosy z inzerce, nepřišla ani koruna. Radnice proto začala peníze vymáhat u soudu a podala také trestní oznámení.

To už si nevzpomínám

Případem se tak zabývala policie, která zjistila, že k účtu Mauri měl podpisová práva i tehdejší asistent starosty Ječménka Michael Maureček.

"To je pro mě taková historie, že si na nic nevzpomínám," uvedl Moureček, který nyní vyrábí kola pod značkou Festka Bicycles a jak již bylo uvedeno, byl s Ječménkem i člen oblastní rady ODS. Po připomenutí, že se k tomu vyjadřoval už i na policii, jeho ochota komunikovat skončila úplně. "Nebudu se s vámi bavit," řekl a položil telefon.

Jednatelka Mauri Jana Bábíková si otázky vyžádala písemně a odpověděla na ně prostřednictvím právní zástupkyně. Ta poukázala na to, že verdikt není pravomocný a že se proti němu firma odvolala. "Žalobu považujeme od samého počátku za neodůvodněnou," stojí v prohlášení. V něm také zdůrazňuje, že se firma sama soutěže o zakázku neúčastnila a s městskou částí neměla žádný smluvní vztah - jen subdodavatelskou smlouvu s B.H.S Bohemia.

K tomu, jaký měla vztah k Mourečkovi a proč měl Ječménkův asistent podpisové právo k účtu firmy, se odmítla vyjádřit. "Tyto skutečnosti již byly prověřovány Policií ČR a nebylo shledáno jakékoliv pochybení žádného ze zúčastněných," uvedla.

Sám Ječmének na otázku, proč radnice po Mauri nechtěla výnosy z inzerce, nedokázal odpovědět. Podle svých slov za zakázku nebyl zodpovědný a byl pouze předsedou redakční rady, která se tím nezabývala. Nedokázal ani vysvětlit, jak je možné, že jeho asistent měl podpisové právo k bankovnímu účtu Mauri. "Neumím odpovědět. To říkáte vy, já to nevím," reagoval.

Zisk dva miliony ročně

Pohled do účetnictví firmy Mauri ukazuje, že zakázka byla pro Bábíkovou velice lukrativní. V roce 2010 hospodařila společnost se ziskem 1,7 milionu korun a v dalších čtyřech letech - tedy když vydávala Hobulet - zisk jen jednou klesl pod dva miliony korun.

Podle policejního protokolu, který redakce získala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, přitom Bábíková při podání vysvětlení uvedla, že "náklady na výrobu časopisu nebylo možné bez příjmů z inzerce pokrýt".

Policie ale nakonec případ odložila, protože podle ní nešlo doložit, že se stal úmyslný trestný čin. "Uvedené spadá do oblasti práva civilního, ne trestního, což dokazuje i obchodní spor mezi Prahou 7 a žalovanými společnostmi," konstatovala policie, když rozhodla o odložení případu.

Obvodní soud pro Prahu 4 pak dal městské části v půli dubna zapravdu. "Je nesporné, že platby za inzerci náležely žalobkyni," konstatovala soudkyně Bronislava Gembčíková. Požadovanou sumu jen nepatrně snížila kvůli čtyřleté promlčecí lhůtě. Celkem by Bábíková měla platit i s úroky a náklady řízení zhruba osm milionů korun.

Čerpadlo, které nečerpá

Není to jediný údajně nevýhodný obchod Prahy 7, který soudy řeší. Obvodní soud pro Prahu 7 má na stole žalobu, v níž nové vedení radnice požaduje po svých předchůdcích včetně Ječménka 7,6 milionu korun jako náhradu škody v souvislosti s pořízením tepelných čerpadel ve škole na Ortenově náměstí.

Podle nového vedení radnice byla zakázka za dvacet milionů zmanipulovaná. Čerpadla, která měla ušetřit nejméně třicet procent energie, totiž nefungovala. Přestože ředitel školy poukazoval na to, že čerpala nefungují a škola má vyšší spotřebu než dříve, vedení radnice je nikdy nereklamovalo. Kvůli nesplnění podmínek dotace pak městská část musela vrátit přes 7 milionů, které teď požaduje po bývalém vedení. Soud má začít případ projednávat v půli července.