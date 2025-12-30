Rok 2026 na dálnicích: Nové přírůstky D3, D35 i D49, klíčová stavba v ohrožení

V roce 2026 se mohou řidiči těšit po dvou silných letech pouze na mírně nadprůměrnou úrodu nových úseků dálnic. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) spolu a stavbaři šturmují zejména na dálnici D35. Na některé již připravené zásadní stavby, které by měly zacelit mezery v dálniční síti, přitom stát stále nenašel peníze.
Pokud se v roce 2026 podaří dodržet všechny plány, budou se stříhat pásky šestkrát. Dvakrát se bude slavit na dálnici D35 ve východních Čechách. Zásluhou úseků Sadová–Plotiště a Ostrov–Vysoké Mýto bude možné jet bez přerušení po nové autostrádě z Hořic až do Džbánova ležícího nedaleko Litomyšle.
Tato zpráva se přitom může ještě vylepšit. ŘSD totiž začalo vyjednávat s polskou firmou Budimex, která staví navazující úsek Džbánov–Litomyšl, o urychlení stavby. Pokud se jednání zdaří, začne se zde jezdit po novém už před Vánoci 2026 namísto původně plánovaného února 2027.
Dvě nové dálnice až na čáru
Pro Budimex představuje projekt za 3,5 miliardy korun její první dálniční zakázku v Česku. Původně měla stavět i dálnici D11 z Trutnova na hranice s Polskem. Jenže konkurenční společnost MI Roads výsledek tendru úspěšně napadla a nakonec jej získala namísto Poláků sama.
Radovat se mohou také obyvatelé Fryštáku. S tříletým zpožděním se prodlouží dálnice D49 o 7,5 kilometru, které budou zároveň tvořit obchvat města na trase z Holešova do Zlína. Protože platnost původního stanoviska EIA pro tento úsek již vypršelo, muselo ministerstvo životního prostředí vydat v prosinci 2025 nové. „Ve stanovisku jsme uvedli pět podmínek pro minimalizaci vlivů záměru na životní prostředí, které musí Ředitelství silnic a dálnic splnit,“ říká ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL).
V roce 2026 čeká tuzemskou dálniční síť jedno historické prvenství: Dotkne se hranic s Rakouskem. Nebude to však na problémy stíhané dálnici D52 na jih od Brna, nýbrž na jihočeské dálnici D3 u Dolního Dvořiště. Rakušané přitom plánují dotáhnout rychlostní silnici S10 k hranicím až v roce 2031.
Jenže ani český úspěch není bez vady. Úsek Kaplice nádraží–Nažidla byl totiž rozdělen do dvou etap, přičemž druhá etapa má být podle aktuálních plánů dokončena až v roce 2027. Teprve poté bude jihočeská část D3 kompletní.
Mnohem závažnější problém představuje obdobná mezera na dálnici D11. Také zde došlo k rozdělení úseku tak, aby bylo co nejdřív hotové přeshraniční spojení. Obchvat Královce s provizorním sjezdem řidičům umožní najet na polskou rychlostní silnici S3 hned na hranicích. Vyhnout se tak průjezdu Lubawkou.
Hledají se peníze. Značka: Rychle
Na další rychlou jízdu od Trutnova však budou muset čekat přinejmenším další dva roky. Nejbolavějším místem dálniční výstavby v Česku je pak navazující úsek mezi Jaroměří a Trutnovem. Původně jej silničáři chtěli otevřít spolu s příhraničním úsekem, aby do již tak plných ulic třicetitisícového města nenahnali veškerý tranzit z a do Polska. ŘSD splnilo všechny své domácí úkoly, stavba je vysoutěžená a smlouva připravená k podpisu. Chybí už jen maličkost: peníze.
V rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) schází více než 37 miliard korun. Nový ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) označil situaci za rozpočtové Waterloo, které je třeba urychleně vyřešit. Vláda proto stáhla návrh rozpočtu SFDI z Poslanecké sněmovny k přepracování.
Pokud se potřebné finance nenajdou, je kromě dostavby D11 v ohrožení i dokončení D35 mezi Hořicemi a Jičínem (přesněji Úlibicemi), dva úseky D6 u Karlových Varů, druhou etapu úseku D48 Bělotín–Rybí, výkupy pozemků pro severní část pražského okruhu D0 i středočeskou část dálnice D3.
V klidu mohou být naopak řidiči čekající na dostavbu D35 mezi Svitavami (přesněji Opatovcem) a Mohelnicí. Jejich výstavbu má totiž financovat soukromý investor formou PPP, stát je tedy bude splácet postupně. Definitivní seznam staveb, na které v roce 2026 budou peníze, by měl ministr dopravy předložit kabinetu v polovině února.
