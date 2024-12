"Promarněná příležitost." Světoví lídři se setkali v katedrále, Petr Pavel chyběl

Slavnostnímu znovuotevření pařížské katedrály Notre-Dame přihlížely desítky světových lídrů. Emmanuel Macron přivítal Donalda Trumpa, Volodymyra Zelenského, britského prince Williama či polského prezidenta Andrzeje Dudu. Přestože pozvánka dorazila i do Prahy, prezident Petr Pavel nepřijel. Ani žádný jiný politik. Česko reprezentoval jen emeritní pražský arcibiskup Dominik Duka.

V Paříži se o víkendu nekonal žádný oficiální summit. Přesto se slavnostní otevření katedrály Notre-Dame, která vyhořela v dubnu 2019, změnilo v důležité setkání světových politiků. "V kuloárech na podobných akcích uděláte hodně práce pro svoji zemi," vysvětluje význam takových akcí Pavel Fischer (za TOP 09), šéf senátního zahraničního výboru a bývalý dlouholetý diplomat.

A tak třeba proběhlo jednání mezi britským princem Williamem a zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem či ostře sledovaná schůzka Macron-Trump-Zelenskyj, jejímž zásadním tématem byl budoucí postoj Spojených států k ruské válce proti Ukrajině.

O to překvapivější bylo, že v dřevěných lavicích zachráněného svatostánku neseděl ani jeden český politik. Akce se zúčastnil pouze dvaaosmdesátiletý Dominik Duka. Svou pozvánku mu předal Jan Graubner, současný šéf římskokatolické církve v Česku.

Co se týče politiků, úřad francouzského prezidenta do Paříže oficiálně sezval hlavy států. "Pozvánka byla nepřenosná," reaguje Petra Mašínová z českého velvyslanectví. Dorazit tak podle ní mohl buď prezident, nebo první dáma. Proto třeba místo Joea Bidena přijela jeho manželka Jill.

Jenže za Česko nedorazil Petr Pavel ani jeho choť Eva. "Bohužel byli na cestách," vysvětluje Mašínová. "Prezident Petr Pavel se nemohl zúčastnit s ohledem na dlouhodobě plánovanou cestu do New Yorku, kde byl kromě jiných pracovních povinností také na vystoupení České filharmonie v Carnegie Hall. Obě záležitosti nebylo možné zvládnout," citovala televize Prima vyjádření Hradu.

Petr Pavel během své devítidenní návštěvy Austrálie a Nového Zélandu, která proběhla na přelomu listopadu a prosince, uvedl, že zatímco zbytek delegace včetně jeho ženy Evy se z Tichého oceánu vypraví zpátky do Prahy, on poletí přímo do New Yorku.

Pozvánka v "nestandardně" krátkém termínu

Když Aktuálně.cz chtělo znát podrobnosti cesty a zjišťovalo, proč nebylo možné zvládnout přelet do Francie, Pavlův mluvčí Vojtěch Šeliga nereagoval na telefon, textovou zprávu ani e-mail. O prosincové cestě do Spojených států totiž prezidentská kancelář nijak neinformovala. "Teď nemůžu mluvit," napsal jen Šeliga. Na oficiální návštěvě USA byl prezidentský pár nedávno - na konci září.

Z nynější cesty se v agenturách objevily pouze fotky ze čtvrtka 5. prosince, kdy Petr Pavel vyrazil na závěrečný ze série koncertů České filharmonie. Podle dalších snímků se zúčastnil také recitování pasáží eposu Máj. Toho se v pátek 6. prosince v newyorské České národní budově ujali herečka Jitka Čvančarová s režisérem Václavem Marhoulem.

"Žádné zastoupení nám nebylo umožněno, a to ani na úrovni velvyslance České republiky," tvrdí Petra Mašínová, proč nakonec nikdo do katedrály Notre-Dame nedorazil. Z informací diplomatických zdrojů vyplývá, že francouzská strana rozeslala pozvánky v "nestandardně" krátkém termínu, kdy už je na změny v pracovním programu často pozdě.

"Pokud se prezident Francie rozhodl inauguraci propůjčit i mezinárodní dimenzi a pozval hlavu státu, považuji za samozřejmé, aby u toho byl prezident republiky osobně," myslí si senátor Pavel Fischer. "Nechápu, proč Česká republika chyběla. V mých očích je to promarněná příležitost," dodává.

Podle dostupných informací mohl na slavnost do katedrály vyrazit ještě Martin Baxa (ODS), neboť v Paříži se v uplynulých dnech konalo neformální zasedání evropských ministrů kultury. Ani on však této možnosti nevyužil. Proč nejel, není jasné. Na dotaz nereagoval Baxa ani jeho mluvčí Jana Malíková.

