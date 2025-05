Sládek na Hrad, znělo po 30 letech náměstím. Lidé podepisovali petici, aby kandidoval

Pro Miroslava Sládka to byla hvězdná hodina. Anebo spíš hvězdné odpoledne. V době, kdy už dávno pohasla jeho sláva mezi menší částí české veřejnosti, se postavil ve čtvrtek po poledni na pódium a několikrát slyšel vyvolávat své jméno. A když z něho sešel, ještě dlouho byl obklopen obdivovateli, kterým povídal o svém životě v 90. letech. A co víc, odcházel s nadějí, že bude kandidovat na Hrad.

Že se kontroverzní aktivista a organizátor demonstrací Česko na prvním místě Ladislav Vrabel pokusí oživit zašlou "slávu" Miroslava Sládka, bylo zřejmé ještě předtím, než začal Vrábelův mítink na pražském náměstí Republiky. Někteří účastníci čtvrteční demonstrace se totiž stavěli do fronty před petiční stánek, ve kterém podepisovali jednoduchý arch papíru - souhlas s tím, aby se Sládek ucházel o úřad prezidenta v roce 2028, kdy skončí mandát Petra Pavla. "Zájem je velký, podpisů bude mnoho," tvrdily ženy, které měly stánek na starosti.

Ostatně hned poté, co Vrábel zahájil demonstraci a zazněla státní hymna, se Sládkovi dostalo vřelého uvedení. "Chtěl bych pozvat na pódium hosta nejdražšího, pana doktorka Miroslava Sládka. Politika, který nás varoval od 90. let před tím, co přijde, a který měl pravdu. Politik, jehož slova dneska začíná vidět celá Česká republika, že on byl tím hlasem lidu," přeháněl Vrabel. Ovšem přítomní lidé byli za Sládka evidentně rádi.

Ve skutečnosti byl Sládek jako zakladatel a předseda Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa politikem, který vyvolával silné protiromské nálady. I jeho výroky přispěly k tomu, že v době jeho největší popularity probíhaly například protiromské pochody a na vzestupu byla různá neonacistická hnutí. Byla to také doba celé řady násilných trestných činů vůči Romům, z nichž někteří byli zavražděni. Sládek byl i poslancem, a to v letech 1996 až 1998, potom jeho vliv výrazně slábl.

Mrtvých Němců ve válce bylo málo, tvrdil Sládek

K minulosti se však Sládek dodnes často vrací, což bylo znát i na čtvrteční akci. Podobně jako v době svého politického působení nejvíce kritizoval opoziční strany ve sněmovně, které podle něj hrají domluvenou hru s vládními stranami. "Nebudeme přece rozlišovat tu parlamentní bandu sedmi, jsou to komedianti, kteří hrají vládu a opozici. Všechno to namést do Vltavy a hlídat podél břehů s bidly, aby se nám nechytli dřív jak v Hamburku," bavil demonstranty.

Několikrát se také zmínil o svém pobytu ve vazbě, když byl roku 1997 zbaven poslanecké imunity a vyšetřován kvůli svým výrokům k Česko-německé deklaraci o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji. Sládek přítomným tvrdil, že tehdejší režim chtěl zabránit tomu, aby Václav Havel nemohl být opětovně zvolen prezidentem. Sládkův chybějící hlas proti Havlovi totiž skutečně rozhodl o tom, že Havel nakonec na Hradě zůstal, i když okolnosti Sládkova zatčení byly složitější, než sám uváděl.

Stíhaný byl totiž mimo jiné za svá slova, že "dějiny ukázaly, že mrtvých Němců bylo ve válce málo". Když soud několikrát nařídil hlavní líčení, Sládek se mu opakovaně vyhýbal, takže byl zatčen a 17 dní seděl ve vazbě. A právě v té době probíhala volba prezidenta. Později soud Sládka osvobodil s argumentem, že nepodněcoval nenávist k jinému národu.

Pokud by Sládek v roce 2028 kandidoval na prezidenta, nebylo by to poprvé. Vrabel, který s jeho kandidaturou přišel nyní, dav na náměstí Republiky upozorňoval, že potřebují nasbírat pod kandidaturu alespoň 50 tisíc podpisů. "Podívejte se na pana doktora Sládka. Vždyť to je vitální člověk, který by si zasloužil, aby válčil za Českou republiku ještě minimálně 20 let. Kdyby se nám v roce 2028 podařilo dostat do prezidentského křesla pana doktora Sládka, tak otočíme tuto republiku vzhůru nohama. Věříte tomu?" tvrdil Vrabel ve čtvrtek na demonstraci. A od přítomných lidí se mu dostalo poměrně nadšených reakcí.

"Když jsem se díval na jeho projevy, tak jsem si říkal: Vrábele, ty vole, to, co říkáš, tenhle člověk tady říká 30 let. To je ten člověk, který má jít do prezidentské funkce. On je ta vlastenecká hvězda," vysvětloval přítomným.

A 74letý Sládek dal najevo, že je s kandidaturou svolný. Načež se rozmluvil o tom, jak by senioři měli být aktivní. "Léta letí, bohužel se s tím nedá nic dělat. Ale zároveň si myslím, že není možné naši společnost rozdělovat tím, že někdo je moc mladý nebo moc starý. Naopak, dneska bych se spolehl na seniory, jsou jich takřka tři miliony. Dovedete si představit tu armádu, to je největší armáda široko daleko," řečnil Sládek za aplausu přítomných.

Na podzim společně do sněmovny?

Nicméně jeden rozdíl mezi Vrabelem a Sládkem byl na demonstraci patrný. Vrabel patří k řečníkům, kteří nejčastěji mluví ve prospěch Ruska, omlouvají jeho agresivní politiku a často velmi tvrdě útočí na českou vládu za její podporu Ukrajiny. Sládek oproti němu působil jako "stará škola". Kritizoval politiky i vládu, občas to doprovázel úsměvem. Především se nijak nezmiňoval o Rusku ani otevřeně neútočil na Ukrajinu.

Pro Vrabela je ale Sládek vítanou posilou v dobách, kdy na Vrábelovy demonstrace nechodí zdaleka tolik lidí jako zpočátku, v roce 2022. Navíc se dostal i se svou manželkou do finančních problémů. Kvůli třem milionům vlastních dluhů, které chce po něm insolvenční správce, totiž vyzval své příznivce, aby posílali dary na účet jeho manželky. Jenže něco takového nebylo možné, soud jí nařídil, aby peníze vydala správci. A protože to neudělala, dostala se do exekuce, kdy chce po ní správce 2,2 milionu korun.

Jak však ukázala čtvrteční demonstrace, Vrabel hodlá ve své politické činnosti dál pokračovat. A dokonce zvažuje kandidaturu do Poslanecké sněmovny. k tomu se mu hodí právě Miroslav Sládek, který díky své známosti z minulosti má ještě přece jen nějaké příznivce. "Když se ukáže, že máme mezi vámi podporu, mohli bychom se dostat na podzim do sněmovny," burcoval Vrabel přítomné. A hned se Sládka coby "parlamentního znalce" zeptal, kolik by mohli mít poslanců, když by získali alespoň potřebných pět procent hlasů.