Pavel píše Trumpovi: Víme, že vedle výhod máme i závazky

Česká republika si je plně vědoma toho, že z aliančního spojenectví vyplývají nejen výhody, ale také závazky. V dopise zvolenému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi to minulý týden napsal prezident Petr Pavel. Kromě obrany je podle něj Česko připraveno se Spojenými státy posílit spolupráci v kybernetické bezpečnosti či energetice.

Pavel Trumpovi pogratuloval ke zvolení. Na začátku listopadu po volbách uvedl, že zájmem je, aby vztahy mezi Evropou a Spojenými státy zůstaly co nejlepší bez ohledu na to, kdo s kým vycházel lépe, či hůře. Řekl také, že se nedomnívá, že by Trumpovo druhé funkční období mělo zásadně narušit transatlantickou vazbu. Bilaterální jednání očekává případně až později.

V dopise česká hlava státu uvedla, že země pojí přátelské vztahy, které jsou podloženy spojenectvím v Severoatlantické alianci (NATO). "Jsem přesvědčen, že pevná transatlantická vazba je základem prosperity a bezpečnosti obou břehů Atlantiku a že je zásadní i pro stabilitu dalších regionů světa," podotkl Pavel. USA jsou podle něj symbolem a obhájcem svobody, přičemž před 35 lety se součástí svobodného světa stalo opět i Česko a další státy střední a východní Evropy. "Dnes se Rusko snaží tento příběh přepsat," konstatoval prezident.

Zdůraznil, že Česko od začátku ruské agrese proti Ukrajině vynakládá maximální úsilí, aby Rusko i další autokratické státy pochopily, že brutální agrese nemůže zvítězit. Připomněl českou muniční iniciativu i to, že Česko by mělo letos vynaložit dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu. "Vedle obrany jsme připraveni posílit naši spolupráci také v oblastech kybernetické bezpečnosti či energetiky. Pojí nás rovněž naše dlouhodobě nadstandardní vztahy s Izraelem," dodal Pavel.

Budoucí vývoj ve východní Evropě bude podle Pavla mít globální dopady. V Indo-Pacifiku Česko a USA sdílejí úsilí zachovat v Tchajwanské úžině mír a zajistit stabilitu a dodržování mezinárodního práva v Jihočínském moři.

"Je to především ruská agrese a spolupráce dalších autokratických států, které hrozí zvrátit postavení USA a Západu ve světě a kterým se musí demokratické státy společně postavit. Jasná a silná demonstrace transatlantické jednoty může posílit globální stabilitu a přinést našim občanům mír a prosperitu," dodal Pavel. Na závěr podotkl, že se těší na spolupráci v nadcházejících letech.