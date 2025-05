Xaver Veselý ven, zní jasně z koalice. Součkova nástupce bude volit oslabená Rada ČT

Už teď je Rada ČT, která bude v příštích týdnech vybírat nového generálního ředitele veřejnoprávní televize, neúplná - místo plných 18 má pouze 17 členů. Navíc se může klidně stát, že jich bude po příští schůzi poslanců ještě o jednoho méně: vládní koalice je totiž odhodlána co nejdříve z kontrolního orgánu České televize odvolat Lubomíra Xavera Veselého.

"Xaver Veselý měl být odvolán už dávno, s tím návrhem jsme přišli už před rokem, opozice nám to ale vždycky vyobstruovala," připomíná v rozhovoru pro Aktuálně.cz poslanec TOP 09 Jan Jakob, který má spolu s Janem Lacinou ze STAN ve vládním táboře do značné míry vše, co se nějak dotýká veřejnoprávních médií, na starosti. "Veselý opakovaně porušil zákon a měl by být odvolán. Pokusíme se o to hned na příští schůzi," dodal Jakob.

A zmíněný Lacina připomíná, že doporučení odvolat Veselého schválil mediální výbor na výjezdním zasedání již před rokem v Brně poměrem 8:7. Na plénum byl pak tento bod zařazen několikrát, ale ani jednou se k němu poslanci nedostali. Zástupci koalice Veselému vyčítají mimo jiné vulgarity na adresu bývalé slovenské diplomatky a herečky Magdy Vašáryové.

"Milá zlatá Vášáryová, ty spodino, já ti ze srdce přeju, aby ti mráz roztrhnul prdel," prohlásil Veselý loni v květnu ve vysílání své internetové televize s tím, že si jí nikdy nevážil. Podle koaličních politiků tak porušil důstojnost člena Rady ČT, což je jeden z důvodů, kvůli kterému může být podle zákona o ČT odvolán.

Tento týden navíc přišli Piráti s tím, že by měl být spolu s dalším radním Pavlem Matochou odvolán - tentokrát i kvůli střetu zájmů. Matocha i Veselý se podle Pirátů veřejném prostoru vyjadřují takovým způsobem, že to zpochybňuje jejich nestrannost, když vyvíjeli na odvolaného generálního ředitele ČT Jana Součka nátlak kvůli údajným zákulisním dohodám.

"Tito radní se veřejně vyjadřují nátlakově, nevystupují nestranně, nerespektují své povinnosti. Bývalý ředitel Souček hovoří o vydírání," připomíná Jakub Michálek z Pirátů. A dodává, že zákon jasně stanoví, že v případě porušení povinnosti člena mediální rady, které zpochybňuje jeho nestrannost, ho má Poslanecká sněmovna odvolat.

Jenomže pokud jde o Pavla Matochu, je skoro jisté, že se k jeho případnému odvolání poslanci nestihnou v tomto volebním období dostat. "Ta věc musí být dvakrát na programu mediálního výboru, teprve potom - a po jisté lhůtě - ji lze zařadit na plénum sněmovny," připomíná poslanec Jakob.

Navíc je skoro jisté, že se za Veselého postaví zástupci opozice. "Piráti se vměšují do dění v České televizi," má jasno předseda mediálního výboru Patrik Nacher z hnutí ANO. "Navíc v čase, kdy by měli být všichni politici opatrní. A to proto, že radní budou za několik týdnů volit nástupce Jana Součka, který byl tento týden odvolán z pozice generálního ředitele ČT," řekl Nacher Aktuálně.cz.

A to podle Nachera není všechno. "Navíc se blíží horká fáze volební kampaně před podzimní volbami do Poslanecké sněmovny. My politici tedy máme být obezřetní. Ze strany Pirátů je to pouze politický kalkul a snaha zviditelnit se," dodal. A zdůrazňuje, že dělat změny v Radě ČT v průběhu volby nového generálního ředitele ČT je nesmysl.

Zástupci koalice si přesto stojí za svým. "Xavera Veselého odvoláme," řekl Aktuálně.cz Lacina ve shodě s Jakobem.

Nacherovi se však nelíbí ještě jedna věc. "Bytostně s tím nesouhlasím. Je to dvojí metr. Když byl v minulosti vulgární radní Zdeněk Šarapatka, který pak kandidoval za TOP 09 v senátních volbách, odvolávat ho nenavrhovali," připomíná Nacher. "Buď to platí vždycky, anebo nikdy. Nelze jednou někoho dehonestovat a jindy to kvůli podobné věci promlčet," říká poslanec hnutí ANO.

Celá věc má ale ještě jeden důležitý kontext. Rada ČT bude v příštích týdnech řešit volbu nástupce Jana Součka. Finální volba se má uskutečnit ve druhé polovině června. A pokud bude koalice s odvoláním Xavera Veselého úspěšná, může se v celku realisticky stát, že bude Rada ČT volit nového generálního ředitele oslabená. Už teď má 17 členů namísto plných 18. A bude-li odvolán Veselý, neobsazená místa budou už dvě.

Lacina v tom ale problém nevidí. A Jakob dodává, že pokud radní porušuje předpoklady pro výkon funkce, je povinností zákonodárce jednat. "Pro zvolení generálního ředitele je podle nového zákona o ČT potřeba deseti hlasů," připomíná Lacina s tím, že by takovou většinu z případných 16 členů Rady ČT nemělo být zase tak složité najít. Přesto si i on je prý vědom, že zvolit nového šéfa ČT nemusí být jednoduché. Ovšem z jiných důvodů než kvůli neúplné Radě.

"Před dvěma lety si část radních vyřizovala účty s Petrem Dvořákem a zapomněla při tom na Českou televizi. Myslím, že by se měli chytit za nos a zvolit tentokrát do ředitelského křesla toho opravdu nejlepšího manažera," řekl Lacina Aktuálně.cz. "A protože Petr Dvořák deklaroval, že podruhé do stejné řeky nevstoupí, nebudou mít to rozhodování tentokrát vůbec jednoduché," dodal.

"To, že musí přijít mediální profík, je jasné," pokračuje Lacina. Zároveň to však podle něj musí být někdo, kdo bude mít podobně jako Petr Dvořák respekt mezi zaměstnanci ČT. "To je kruciální požadavek. A zároveň musí mít respekt veřejnosti, kterou reprezentuje Rada ČT. A protože tu volí Poslanecká sněmovna, měl by příští ředitel ČT budit respekt i na politické scéně. Míň hrát o sebe a víc o tu instituci, jejíž význam je pro chod naší společnosti zcela zásadní."

Pro pořádek dodejme, že Rada ČT vyhlásila výběrové řízení na post generálního ředitele před několika dny. Jeho harmonogram je následující: termín odevzdání projektů zájemců o funkci je stanoven na 28. května. Následně budou mít radní dva týdny na jejich prostudování. Poté 11. června zúží na jednání Rady ČT počet kandidátů a týden nato - tedy 18. června - budou volit. Pokud by nikoho nezvolili, sejdou se k dalšímu pokusu o týden později 25. června.