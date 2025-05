Klidný, přátelský a odpovídá rychle na maily, popisuje nového papeže pražský kněz

Novým papežem se stal augustinián Lev XIV., kterého jeho souputník z řeholního společenství, pražský kněz Juan Provecho, popisuje jako klidného člověka se smyslem pro humor. Setkali se zhruba desetkrát, budoucí papež jej navštívil v Praze i v Brně. "Musí si uvědomit, co má před sebou," odpovídá kněz na otázku, jaké budou papežovy první kroky ve funkci.

S nynějším papežem jste se několikrát setkal. Jak na vás působil, když jste se viděli naposled?

Působil jako klidný a přátelský člověk. Je společenský a byla s ním legrace. Rozuměli jsme si docela dobře, protože jsme společně pracovali. Byli jsme často v kontaktu. Když přijel do Česka, bylo to vždycky moc hezké. Vždy dokázal naslouchat, což je velmi důležité.

Jaké podle vás budou nyní jeho první kroky ve funkci?

Podle mě si musí uvědomit, co má před sebou. Také si vybrat lidi, kteří s ním budou spolupracovat. A pak si postupně stanovit své priority a pustit se do práce.

Co pro vás znamená, že se papežem stal člověk, který je stejně jako vy augustinián?

Je to obrovský pocit. Nikdy v životě jsem nemyslel, že se něco takového stane. Myslím, že augustiniánské hodnoty mu mohou v jeho práci pomáhat. Důležité je hlavně společné hledání pravdy, což je pro nás augustiniány důležité. Důležitá je také synodalita, tedy ne že bude papež něco říkat a všichni tak budou jednat, ale bude důležité naslouchat i dalším lidem, kteří jsou součástí církve.

Papeži jste poslal blahopřání. Už vám odpověděl?

Ještě ne. Posílal jsem ho dnes odpoledne a ani neočekávám, že bude odpovídat. Naposledy jsem s ním byl v kontaktu minulý pátek. Měl totiž do Česka přijet. Na maily vždy odpovídal rychle. Možná dostanu odpověď během příštího týdne. Ale i kdybych ji nedostal, jsem velmi spokojený. On teď dostane spoustu dopisů.

Myslíte, že papež někdy přijede do Česka?

To nevím. Může se to stát, ale těžko říct. Přáli bychom si to.

Budete ho sem zvát?

On k nám může přijet kdykoliv. Je potřeba vyčkat, jaký bude směr jeho pontifikátu, pak budeme chytřejší.

Vybavujete si, co nynějšího papeže při dřívějších návštěvách Prahy a Brna nejvíce zaujalo?

Jak pracujeme, jak se snažíme, i když jsme v ateistické společnosti, podporovat naději.