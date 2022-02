NKÚ udělá kontrolu hospodaření Hradu, zakázky odsouzeného šéfa Lán ale vynechá

Nejvyšší kontrolní úřad oznámil, že spustí kontrolu hospodaření prezidentské kanceláře. Ta se ale nebude týkat Lesní správy Lány, v níž milionové zakázky dále rozděluje za manipulace odsouzený ředitel Miloš Balák. Toho kancléř Vratislav Mynář odmítá odvolat. Úřad argumentuje, že na Lány už se zaměřila policie. Ta ale vyšetřovala jen dvě zakázky. Aktuálně.cz upozornilo na desítky dalších podezření.

Na začátku února Lesní správa Lány bez tendru uzavřela smlouvu na administraci veřejných zakázek se živnostnicí Jindřiškou Koblihovou. Žena za své služby dostane dva miliony korun, což je na samé hranici, za níž by zakázku už šéf Lán Miloš Balák musel soutěžit.

Je to už třetí taková smlouva pro Koblihovou v řadě. Koblihová měla takto dohlížet i na regulérnost stamilionového tendru na zpevnění vodní nádrže v Lánech, za jehož zmanipulování byl nedávno Balák zatím nepravomocně odsouzen.

Podobné porcování zakázek tak, aby je Balák mohl přímo dávat spřízněným subjektům, je v Lánech běžné. Například opakované zakázky na právní služby za 1 999 999 milionu od něj dostala i advokátní kancelář Richarda Tománka a Jiřího Jestřába. Ti zároveň miliony sponzorovali prezidentskou kampaň Miloše Zemana a soukromé služby zajišťovali jeho kancléři Vratislavu Mynářovi.

Protikorupční organizace Transparency International loni v červnu v reakci na sérii textů Aktuálně.cz a HN rozkrývajících hospodaření v Lánech směřovala Nejvyššímu kontrolnímu úřadu podnět, aby zakázky Hradu zkontroloval. Argumentovala přitom zejména podezřelými tendry v Lánech. Úřad nyní oznámil, že do Kanceláře prezidenta republiky své kontrolory opravdu vyšle. Upozornil na to server Hlídacípes.org. Lesní správu Lány, která je příspěvkovou organizací Hradu, ale plánuje z kontroly vyloučit.

"Vzhledem k již dlouhodobě probíhajícím právním úkonům ze strany orgánů činných v trestním řízení jsme Lesní správu Lány do kontroly nezařadili," zdůvodnil to mluvčí Nejvyššího kontrolního úřadu Václav Kešner.

"Takto postupujeme obvykle standardně - tedy když už někde například běží policejní vyšetřování, soudní procesy a podobně, tak tu danou oblast nebo téma do kontroly nezahrnujeme. Sami bychom se s nejvyšší pravděpodobností nedostali ke všem potřebným dokumentům, také by se do určité míry jednalo o duplicitní práci," dodal Kešner.

Národní centrála proti organizovanému zločinu se skutečně od zásahu v létě 2017 Lesní správě věnuje. Policisté ale vyšetřovali pouze dvě veřejné zakázky z mnoha stovek, které Mynářův muž už devátý rok rozděluje. Loni v květnu soud Baláka nepravomocně potrestal třemi lety vězení a pokutou za zmanipulování stamilionové zakázky na zpevnění vodní nádrže Klíčava.

Desítky podezřelých zakázek

A na konci listopadu se Balák u soudu začal hájit i v druhé kauze - pražské vrchní státní zastupitelství ho viní z toho, že v Lánech bez povolení vytěžil 40 tisíc tun kamene a část ho pod cenou prodal spřízněné stavební firmě. Že by se detektivové věnovali jakémukoliv dalšímu rozdělování veřejných peněz v sídle prezidenta, ale není známo.

Související Prověřování Mynáře kvůli stamilionovým manipulacím v Lánech zabránila ochranka Zemana

Práci jim znemožňuje mimo jiné to, že obora patří mezi prostory chráněné jejich kolegy z ochranné služby. Ti mají v popisu práce střežit bezpečnost prezidenta, ale zároveň tak je pro detektivy prakticky nemožné v Lánech nasadit odposlechy. To podle předchozího pátrání Aktuálně.cz a Respektu zhatilo mimo jiné i prověřování samotného kancléře Vratislava Mynáře, kterého detektivové z podílu na lánských zakázkách také podezřívali.

Balák, kterého Mynář drží ve funkci přesto, že se dle nepravomocného rozsudku soudu pokusil Hrad okrást o miliony, tak rozděluje další zakázky.

Příklady podezřelých zakázek v Lánech Dva týdny poté, co podnikatel prodal Miloši Zemanovi pozemek pro vilu, dostala dle zjištění Aktuálně.cz a HN jeho dcera zakázku v sídle prezidenta. Přesně na roční výročí transakce pak druhou. Celkem za téměř 1,5 milionu korun. Navíc stejná žena z Lán odkupovala za utajenou cenu dřevo. Nákup pozemku vyjednával kancléř Vratislav Mynář. Zakázky podepsal jeho stíhaný podřízený Miloš Balák.

Redakce zmapovaly i toky lánského dřeva lidem spřízněným s Hradem. Řezivo za nejasných podmínek putovalo do Číny, k firmě Balákova zetě či ženě, od jejíž rodiny Miloš Zeman koupil pozemek pro svou vilu. Balák odmítá zveřejnit, kolik dřeva odebrali a kolik zaplatili, což je dle expertů nezákonné.

Veřejné miliony z Lán jdou také Balákově dobrému známému Michalu Krejčíkovi, který dlouho vystupoval za firmu Piratex Trading s neznámým majitelem a neexistujícím sídlem. Do té v letech 2017 a 2018 "odteklo" z Lán minimálně 12 milionů korun ze zakázky na zpevnění svahů, za niž je Balák dnes odsouzen.

Přesto loni Piratex Trading Balák bez tendru poslal dalších 3,1 milionu za ještě jedno zpevňování svahů v oboře. Nová zakázka na zpevnění svahů doteď ale chyběla ve věstníku, který Lány zveřejňují na webu. V minulosti se v něm objevovaly zakázky až poté, co Miloš Balák uzavřel s jejich zhotovitelem smlouvu. Dozvěděli se tak o nich jen ti, které šéf Lán sám oslovil.

V jiném případě například Otto Zach, kterého policie stíhá za korupci. Policisté ho podezřívají, že uplácel, aby získal zakázky na opravu středočeských silnic v éře exhejtmanky Jaroslavy Jermanové.

Balák miliony utrácí i za právní služby. I přesto, že prezidentská kancelář má právní odbor. Miliony tak tekly například advokátovi Marku Nespalovi, který Hrad zastupuje za separátní peníze v kauze Peroutka a řeší i privátní věci samotného Zemana. V letech 2018 a 2019 Nespalu smlouva opravňovala čerpat celkem až 1,5 milionu bez daně. Pak s ním Lány uzavřely další smlouvu na 1,8 milionu.

AK Musalová Janstaza 2 tisíce korun za hodinu měla zastupovat nejen Lány, ale i jejich stíhaného šéfa Miloše Baláka v případu zpevňování břehů vodní nádrže v Lánech. Balák si tak z veřejných peněz zajistil svou vlastní obhajobu. Jansta je dobrý známý Baláka. Po tlaku nakonec Lesní správa smlouvu zrušila.

Mynářův známý Martin Teyschl bez tendru získala zakázku na stavební dohled zpevňování břehů klíčavské nádrže. Odposlechy zachytily, jak se dnes s Balákem odsouzený manažer Energie Libor Tkadlec opakovaně chlubil, že velkou část prací na druhé etapě sice Hrad zaplatí, ale nikdy se neprostaví.

Podle policejního vyšetřování těžil šéf Lán Miloš Balák v sídle prezidenta v chráněné krajinné oblasti bez patřičného povolení desítky tisíc tun kamene za pomocí trhaviny. Hrad tvrdí, že pro to, aby těžil v lomu, souhlas měl. Báňská správa o žádném neví. S případnou pokutou vyčkává, jak dopadne soud. Před ním se Balák zodpovídá z obžaloby, že kámen z Lán prodával spřízněné firmě pod cenou. A chce těžit dále.

Neprůhledné je ale i další hospodaření Lesní správy Lány. Národní centrála proti organizovanému zločinu například vyčíslila škodu, kterou Balák způsobil Hradu prodejem tisíců tun kamene pod cenou na 1,35 milionu korun. Lesní správa se ovšem rozhodla peníze nevymáhat, ač tvrdí, že takové rozhodnutí neudělala. Pokud by peníze chtěla, musela by je vymáhat po Balákovi.

Související Miliony ze sídla prezidenta posílá Hrad muži stíhanému za zakázky z éry Jermanové

Podle zjištění Aktuálně.cz dostal Balák od Hradu za tři roky k platu odměny tři čtvrtě milionu korun. Balák částku označuje za běžnou a výši odměn získanou v dalších letech tají. Stejně tak odmítá zveřejnit částky jeho nadřízený, kancléř Mynář.

Balákův zeť, který z Lán kupoval dřevo, a advokát, který Baláka hájí u soudů, mezitím založili fond, do něhož neznámý investor vložil desítky milionů korun. Balák tvrdí, že jím není on.

Nejvyšší kontrolní úřad na dotaz Aktuálně.cz nevyloučil, že nakonec kontrolu Hradu rozšíří i o Lány. "V tuto chvíli má kontrolu v rukou člen NKÚ, který ji řídí, a pokud vyhodnotí, že existují další rizika nebo důvody, tak může navrhnout rozšíření kontrolovaných osob. To je standardní postup. Kontrola je úplně na začátku, a tohle se tedy může kdykoliv v jejím průběhu změnit," dodal mluvčí.