Podle žalobce způsobil Balák škodu Hradu. Lány, jež dál řídí, milion nevymáhají

Lesní správa Lány se rozhodla u soudu nevymáhat škodu 1,35 milionu, již v kauze kupčení s kamenem v Lánech určil elitní útvar policie NCOZ. Rozhodla o tom podřízená šéfa Lán Miloše Baláka, který je v kauze jediným obžalovaným. V opačném případě by musela lesní správa peníze vymáhat právě po svém šéfovi. Balák tvrdí, že je nevinný a že žádnou škodu nezpůsobil, takže po něm organizace nemá co chtít.

Když na konci listopadu Miloš Balák stanul před soudem kvůli obžalobě, že Pražský hrad manipulacemi s kamenem z lánského kamenolomu připravil o 1,35 milionu korun, místo na lavici vyhrazené pro poškozené zůstalo prázdné. O peníze by se musela přihlásit přímo Lesní správa Lány, která kamenolom spravuje. Tuto příspěvkovou organizaci Kanceláře prezidenta republiky nechává - i přes předchozí nepravomocné odsouzení za manipulaci jiné zakázky -, vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář dál řídit právě Baláka.

Sám Balák na dotaz Aktuálně.cz, proč jím vedená organizace neusiluje o náhradu škody, odpověděl jedinou větou. Stejným stanoviskem se na úvod hlavního líčení hájil také v soudní síni. "Žádná škoda nevznikla, není se tak k čemu připojovat," napsal ředitel lánské správy.

Podle právníků oslovených Aktuálně.cz má Balák, kterého kancléř Mynář do funkce přivedl bez výběrového řízení, na takový názor právo. V opačném případě by fakticky sám sebe z trestné činnosti usvědčil. Podle jedné z právních zásad si přitom nemá obviněný sám přitěžovat.

Škoda nevznikla ani podle Balákovy podřízené

V případu zastupovala pozici Lesní správy Lány Ivana Pokorná, která pod Balákem slouží coby náměstkyně. K vymáhání škody ve prospěch své mateřské organizace se však postavila stejně jako její nadřízený, obžalovaný z porušení povinnosti při správě cizího majetku.

"V přípravném řízení za poškozenou Lesní správu Lány k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody nepřipojila a sdělila, že poškozená v souvislosti s vyšetřovaným trestným činem žádnou škodu neeviduje," konstatovala Denisa Sotáková z Vrchního státního zastupitelství v Praze, která kauzu dozoruje.

V opačném případě by Pokorná musela vymáhat kompenzaci po vlastním šéfovi, který mimo jiné může rozhodovat o výši její mzdy či odměnách. Kancléř Mynář na dotazy, zda ponecháním Baláka ve funkci nevystavuje Hrad dalším škodám, dlouhodobě neodpovídá. A nereagoval ani tentokrát.

Efektivní způsob, jak vymáhat škodu

V takových případech je přitom obvyklé, že se vedení státního subjektu coby poškozený do trestního řízení připojí. Je to nejefektivnější způsob získání kompenzace. O finanční satisfakci by rozhodl soudce, když by obžalovaného uznal vinným. Ačkoliv vymáhání škody není podle zákona povinné, vnímá se spíše jako právo, ředitel organizace by se pasivitou mohl vystavit riziku dalšího postihu.

"Kdyby ředitel v postavení obviněného (Balákův případ, pozn. aut.) svými kroky důsledně zmařil možnost, aby se právnická osoba domohla náhrady škody, šlo by uvažovat o tom, že tím spáchal trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku," řekl Aktuálně.cz jeden státní zástupce z důležitého úřadu soustavy tuzemské veřejné žaloby, který si přál zůstat v anonymitě.

Kauza prodeje kamene z Lán Baláka NCOZ od loňského dubna viní z toho, že v sídle prezidenta vytěžil na 40 tisíc tun kamene bez povolení úřadů. Jeho část dle obvinění prodal firmě Energie - stavební a báňská pod cenou. Ta vzápětí Hradu kámen fakticky prodala zpět už za tržní cenu, když ho použila na opravu břehů nádrže Klíčava v Lánech.

Podle policejního vyšetřování těžil šéf Lán Miloš Balák v sídle prezidenta spadajícím do chráněné krajinné oblasti kámen bez patřičného povolení.

Balák tvrdí, že se ničeho nelegálního nedopustil. Naopak Hrad nechal vydělat.

Za manipulaci tendru na zpevnění břehů už je Balák nepravomocně odsouzený na tři roky vězení, peněžitému trestu 1,8 milionu korun a zákazu činnosti ředitele Lán. A s ním i stavební firma Energie a její manažer.

Energii Balák dobře zná. Policistům přiznal, že s ní před nástupem do Lán spolupracoval v soukromé sféře. Energie zároveň sponzorovala basketbalový klub ve Strakonicích, který Balák vedl. Podobně jako další firmy, které získávají zakázky v Lánech.

V kauze kamene Hradu Vrchní státní zastupitelství Baláka obžalovalo letos v srpnu. Na konci listopadu stanul před kladenských okresním soudem.

Přes odsouzení a obžalobu v Lánech dále šéfuje. Stojí za ním jak kancléř Vratislav Mynář, který ho do funkce bez tendru vybral, tak i samotný prezident Miloš Zeman.

Balák tak rozděluje další milionové zakázky. Veřejné peníze mimo jiné poslal ženě, od jejíž rodiny Miloš Zeman koupil pozemek pro svou soukromou vilu.

Podobně uvažuje i advokát Stanislav Mečl. Dříve řídil Vrchní státní zastupitelství v Praze, byl i náměstkem nejvyššího žalobce. "Nelze to vyloučit, bude ovšem záležet na všech okolnostech případu," řekl Aktuálně.cz k možnosti stíhat vedoucího představitele poškozené organizace. Pokud Pokorná nejednala pod nátlakem Baláka, ale zavržením možností škodu vymáhat naopak projevila svobodnou vůli, šéfovi Lán postih nehrozí.

Mečl na druhou stranu připomíná, že pohled policie na škodu není pro případné poškozené automaticky zavazující. Řídit se jím nutně nemusí. "V některých případech poškození škodu neuplatňují proto, že pochybují o tom, že k trestné činnosti vůbec došlo, anebo pochybují o tom, že je vznik škody kauzální ke spáchanému činu," vysvětluje.

Úřad Bradáčové opatrovníka pro Lány chtěl…

V takto citlivé kauze, kdy je obviněný přímo ředitel potenciálně poškozené organizace, umožňuje trestní právo využít institutu opatrovníka. Jde o nestranného člověka, který by hájil její právo včetně náhrady škody.

"Ustanovuje se tam, kde dochází ke kolizím zájmů mezi statutárním orgánem a onou právnickou osobou. V těchto případech je nutné ustanovit opatrovníka již v přípravném řízení (vyšetřování, pozn. aut.)," popisuje bývalý žalobce Mečl.

Právo určit opatrovníka má odpovědný žalobce. A přesně takovou možnost využila státní zástupkyně Sotáková, která má kauzu na starosti. Podle ní k tomu byl zřejmý důvod. "Dozorový státní zástupce dopěl k závěru, že je zřejmá možnost střetu zájmů lesní správy (jako právnické osoby), vystupující v tomto trestním řízení v postavení poškozeného a obviněného Baláka," upřesnila Sotáková.

"Balák poškozenou Lesní správu jako statutární orgán řídí a měl by za ni jednat a hájit její zájmy v trestním řízení, přitom však je ve stejném trestním řízení v procesním postavení obviněného (nyní již obžalovaného), a to ze spáchání trestného činu namířeného proti majetkovým zájmům Lesní správy Lány," dodala.

… ale nejvyšší žalobce ho nedovolil

K ustanovení opatrovníka ji přiměl i výše popsaný postoj Balákovy náměstkyně a vedoucí ekonomického útvaru Lán Ivany Pokorné. Lánská správa se ovšem odvolala k Nejvyššímu státnímu zastupitelství. A to opatrovníka zrušilo. Podle úřadu nejsou pro jeho určení splněné zákonné podmínky. Prý neexistuje riziko, že by Pokorná v řízení činila kroky ke škodě Hradu. Navíc údajně nehrozí nebezpečí z prodlení.

Ve prospěch Lesní správy Lány mohl ještě zasáhnout soudce Ivo Poštolka, který Balákovu kauzu vyřizuje. Ani on však opatrovníka správě nepřidělil. "Předseda senátu se s těmito závěry státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství ztotožnil a také důvody pro případný postup dle (…) trestního řádu v řízení (určení opatrovníka, pozn. aut.) před soudem neshledal," vysvětlil Aktuálně.cz své rozhodnutí soudce.

Jeho kolega Petr Sedlařík, který v první Balákově kauze poslal šéfa Lán zatím nepravomocně na tři roky do vězení, přitom popsal právní prostředí na ve venkovském sídle prezidenta jako toxické. Stamilionovou zakázku na zpevnění břehů lánské vodní nádrže mohl Miloš Balák podle něj zmanipulovat právě díky tomu. "Byl to šolich. Na každé úrovni projektu se nacházel někdo, kdo věděl, že nejedná správně," uvedl s tím, že prezidentská kancelář nebyla schopná "zabránit zneužití veřejných peněz".

V tuto chvíli tak Lesní správa Lány o nejsnazší možnost dosáhnout na finanční satisfakci přišla. Pokud soudce Poštolka Baláka kvůli manipulaci s kamenem uzná vinným, správa nedostane ani korunu. Vymáhat peníze by mohla už jen v civilním řízení, znamenalo by to podat na Baláka žalobu. Nabízí se otázka, zda by nové vedení správy, když by byl Balák ve vězení, takový krok podniklo.