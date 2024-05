Fico dál premiérem? Divil bych se, přijde Kaliňák a utáhne šrouby, předvídá novinář

Moc byla pro slovenského premiéra Roberta Fica vždy velkým lákadlem, teď je ale jiná situace a bylo by s podivem, kdyby chtěl dál působit jako premiér. V rozhovoru pro Aktuálně.cz to říká dlouholetý slovenský komentátor a reportér Eugen Korda. Fico, který po středečním atentátu zůstává ve vážném stavu v nemocnici, má navíc podle Kordy ve své straně Směr-SD poměrně jasného nástupce.

Končící slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a její nástupce Peter Pellegrini v reakci na středeční útok pozvali zástupce vládních a opozičních stran k jednomu stolu, aby všichni společně uklidnili situaci. Korda se však domnívá, že politické smíření není v současné době na Slovensku možné.

"Nemyslím si, že si místopředseda Ficovy strany Směr-SD Ľuboš Blaha, šéf vládní strany Andrej Danko a lídr opozičního Progresivního Slovenska Michal Šimečka sednou za jeden stůl a vydají společné prohlášení. Řekl bych, že Blaha to rozhodně neudělá, byť nějaké prohlášení vláda a opozice 'zpytlíkuje', důležité však je, co se stane dál. Mám obavu a řekl bych jistotu, že žádné smíření a klid zbraní nebudou," míní pro Aktuálně.cz redaktor magazínu Týždeň.

Blaha a Danko svalují vinu za útok na opozici a takzvaná liberální média. Danko již v pátek oznámil, že na schůzku do prezidentského paláce přijde, jen když mu to doporučí sám Fico.

O zdravotním stavu premiéra a šéfa strany Směr-SD, kterého útočník během výjezdního zasedání v Handlové těžce zranil, nejsou detailní informace. Podle vládních zdrojů je při vědomí, jeho stav je stabilizovaný, ale nadále vážný. Prodělal dvě operace a v pondělí mají lékaři rozhodnout o případném převozu do nemocnice v Bratislavě, nyní je hospitalizovaný v Banské Bystrici.

Novinář neočekává Ficův návrat do křesla premiéra. "Divil bych se mu, kdyby se chtěl vrátit. Musí to být velký šok na psychiku, když vidíte, že vás někdo přichází zabít. Je mu skoro šedesát, má nemocné srdce, je dobře finančně zabezpečený. Navíc má ve straně nástupce nynějšího vicepremiéra a ministra obrany Roberta Kaliňáka. Myslím, že by to takto mohlo dopadnout. Ano, moc byla vždy velkým lákadlem pro Fica a vrátil se, i když dříve sliboval, že z politiky odejde. Ale teď je jiná situace," domnívá se Korda.

Očekává, že vláda přitvrdí ve snaze změnit poměry ve veřejnoprávní televizi a rozhlase, o což se současný kabinet pokouší už nyní, a nebude brát ohled na názory opozice nebo kritiků. "Utáhnou šrouby médiím a nikdo je nezastaví, ani žádná dohoda o usmíření. Teď budou na koni, protože politické preference jim stoupnou, budou mít větší podporu. Směr bude mít nového lídra Roberta Kaliňáka. Schopného a zároveň bezcharakterního politika," říká Korda.

Za středečním útokem stál podle policie jednasedmdesátiletý Juraj Cintula, kterého zadržela hned na místě a později obvinila z pokusu o vraždu. Hrozí mu 25 let až doživotí.

Korda práci policie kritizuje. Podle něj "zneužívá situaci příšerným způsobem". "Jsou úniky informací, které ale vždy směřují k tomu, aby vina za čin padla na opozici a novináře. Důvěru k policii nemám, protože tato vláda ji totálně zdevastovala," tvrdí. Ještě ve středu uniklo na internet video, ve kterém se zadržený muž přiznává, že na premiéra střílel a že je odpůrcem vládní politiky.

V pátek policie prohledala atentátníkův byt, Cintulu tam přivedla s sebou. Motivy střelce nechce Korda předjímat. "Zatím útočníka neumím charakterizovat, protože informace o něm jsou kusé a protichůdné. Víme, že se pohyboval v různém prostředí, je to takový 'kvazibásník'. Byl v různých spolcích, i prorusky orientovaných. Podle sousedů nenáviděl Fica, takže je těžké ho někam zařadit," dodává. Podle ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka (Hlas-SD) byl čin politicky motivovaný.

Video: Záběry ukazují slovenského premiéra Roberta Fica těsně před střelbou (15. 5. 2024)