Peníze kolem odsouzeného šéfa Lán. Jeho blízcí rozjíždějí fond s neznámými miliony

Ředitele Lesní správy Lány dosadil do funkce bez výběrového řízení Vratislav Mynář, vedoucí kanceláře Miloše Zemana. Soud letos v květnu Baláka poslal nepravomocně na tři roky do vězení za manipulaci stamilionové zakázky na zpevnění vodní nádrže v Lánech. Uložil mu také pokutu 1,8 milionu korun odvozenou od výše jeho majetku, který policisté dokázali dohledat. Přes rozhodnutí soudu Mynář odmítá Baláka odvolat. Státní manažer, který chtěl podle soudu okrást prezidentskou kancelář o miliony, tak rozděluje další veřejné zakázky. Zároveň se chystá na další soud, který mu může uložit peněžitý trest. Je obžalovaný z manipulací s prodejem kamene z Lánské obory.

Balákův zeť Michal Košatka založil a rozjel investiční fond Tilia Capital, do něhož neznámý investor poslal desítky milionů korun. Balák odmítá, že by to byl on. Košatka se svým tchánem dlouhodobě spolupracuje. Společně například seděli ve vedení basketbalového klubu BK Strakonice, kam sponzorské peníze posílaly firmy, které vyhrávaly zakázky v Lánech. Policie prověřovala, zda nešlo o skryté úplatky. Zabývala se i kladenskou stavební společností Energie, dnes společně s Balákem nepravomocně odsouzenou. Další Košatkova firma Top-Pal v prezidentově venkovském sídle od Baláka nakupovala dřevo.