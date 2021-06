Miliony ze sídla prezidenta posílá Hrad muži stíhanému za zakázky z éry Jermanové

Nepravomocně odsouzený šéf Lán Miloš Balák zůstává díky podpoře prezidenta Miloše Zemana ve funkci a zadává tak další veřejné zakázky. Dle zjištění Aktuálně.cz a HN nyní svěřil bez tendru rekonstrukce v sídle prezidenta za 10 milionů muži, kterého policie stíhá za korupci. Policisté ho podezřívají, že uplácel, aby získal zakázky na opravu středočeských silnic v éře exhejtmanky Jaroslavy Jermanové.

Podnikatele Otto Zacha policie od letošního jara stíhá za to, že se podle detektivů podílel na manipulacích zakázek středočeské správy silnic. Zach pro Seznam Zprávy, které na jeho jméno upozornily, uvedl, že podle policie na úplatcích poskytl na 170 milionů korun, a zároveň se hájí, že nic z toho není pravda. "Nemám ani takový obrat, abych mohl tolik někomu dát," řekl na to podnikatel Zach.

S jeho společností ZKP Kladno uzavřela Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje v éře tehdejší hejtmanky z ANO Jaroslavy Pokorné Jermanové smlouvy v hodnotě přes 700 milionů korun. Dle obchodního rejstříku se ale Zach firmy, která je pod drobnohledem policistů, už v roce 2018 zbavil.

Třicítku zaměstnanců, desítky pozemků, budov či strojů ale předtím převedl do své druhé společnosti - OZ Stavby. A té se nyní začalo dle pátrání Aktuálně.cz a Hospodářských novin dařit získávat zakázky ve venkovském sídle prezidenta v Lánech. Ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák, sám už nepravomocně odsouzený za to, že podle soudu manipuloval stamilionovou zakázku na zpevnění nádrže v uzavřeném areálu Lán, první smlouvu s čerstvě stíhaným Zachem podepsal letos v květnu. Zakázku sice Lesní správa Lány zveřejnila ve věstníku veřejných zakázek, ale až potom, co se Zachem podepsala smlouvu.

Za opravu tříkilometrové lesní cesty Masarykova uvnitř areálu má firma OZ Stavby dostat téměř sedm milionů korun. Bez daně tak zakázka jen těsně nedosáhla šestimilionového limitu, nad který by ji už musel Hrad soutěžit dle zákona o veřejných zakázkách a přihlásit by se mohl kdokoliv, kdo by zveřejněnou soutěž dohledal na internetu. Takto miliony člověku podezřelému z korupce pošle jen dle interních postupů.

Taková praxe je v Lánech pod Balákem běžná. V minulosti takto podřízený kancléře Vratislava Mynáře zadával například právní služby - advokátům, kteří dříve pracovali právě pro Mynáře, či dalším, kteří hájili lživé výroky Miloše Zemana v kauze Peroutka.

Na dotazy, kolik uchazečů Balák oslovil a jak vybral zrovna OZ Stavby, šéf Lán odmítl odpovědět. Telefon zvedl, ale poté, co se mu redaktorka představila, okamžitě zavěsil. Na zaslanou SMS zprávu už neodpověděl.

Nic vysvětlovat nechtěl ani Zach. Na otázku, jak se k zakázce dostal, zdali ho oslovil Balák a jestli se s ním zná, reagoval: "Prosím vás, co si to vůbec dovolujete, to je veřejná soutěž - na shledanou," a položil telefon. Ani on na vzápětí zaslanou SMS zprávu nereagoval.

Redakci neodpověděl ani mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Vycházet tak lze jen z několika dokumentů, které se zakázek týkají a které mají redakce k dispozici.

Na zakázku dohlíží žena blízká Balákovi

Na administraci zakázky si Hrad dle zveřejněných dokumentů najal živnostnici Jindřišku Koblihovou. Koblihová kdysi jako úřednice antimonopolního úřadu měla v popisu práce dohlížet na veřejné zakázky. V Lánech však podle policistů v jiném případě veřejný zájem příliš nehájila. Dohlížela i na tendr na zpevnění vodní nádrže v Lánech, za jehož zmanipulování byl nedávno Balák zatím nepravomocně odsouzen. A obžaloba, kterou mají redakce k dispozici, detailně popisuje i roli Koblihové, která ale zůstala nepotrestaná.

I když jako předsedkyně hodnoticí komise, která stanovovala pravidla tendru či otevírala obálky s nabídkami, měla být ze zákona nezávislá, policisté na odposleších sledovali, že se s Liborem Tkadlecem - manažerem stavební firmy Energie, kterou spoluvlastní otec Jaromíra Jágra - rychle sblížila. V prvním policisty odposlechnutém hovoru si vykali, ve všech následujících už tykali. Tkadlec jí pak nosil hokejové dresy či Jágrův kalendář. "Koblihová byla s obviněným Tkadlecem v častém a přátelském kontaktu," popsali policisté.

Manažer stavební firmy se pak na odposleších v rozhovorech se svými spolupracovníky opakovaně chlubil, jak nastavuje podmínky výběrového řízení, na které dohlíží Koblihová. V oficiálních parametrech výběrového řízení se pak skutečně objevily.

Koblihová s Balákem spolupracuje dlouhodobě - Lesní správa Lány s ní dle registru smluv uzavřela v roce 2018 a 2020 dvě rámcové smlouvy na administraci veřejných zakázek v sídle prezidenta za celkem 4,8 milionu korun. V obou případech byla bez daně částka dva miliony. Tedy přesně na limitu, nad který by už Balák musel službu soutěžit dle zákona o veřejných zakázkách a prostor dát i dalším uchazečům.

Další zakázku dostal stíhaný Zach jako živnostník

Před čtrnácti dny Zach dostal od Baláka další třímilionovou zakázku na opravu "poslední zachovalé původní Fürstenberské brány". Tentokrát ale peníze nepotečou do jeho firmy, ale přímo Zachovi jako živnostníkovi.

Ani v tomto případě není možné zjistit, zda Hrad oslovil jiné uchazeče a případně jací to byli. Ve věstníku veřejných zakázek, kde Lesní správa Lány ze zákona musí mít svůj profil zadavatele, se zakázka objevila až v úterý. Čtrnáct dnů potom, co Balák se Zachem podepsal smlouvu. Mohli se tak o ní nejspíše dozvědět jen dodavatelé, které Balák sám oslovil.

Protikorupční expert Transparency International přístup Hradu tvrdě kritizuje. "Kauza ukazuje, jaké problémy přináší neřešení zásadních korupčních rizik, a to opakovaná snaha obcházet principy veřejných zakázek a zároveň aktivní zapojení úředníků, kteří se dávno nemají nacházet ve své funkci. Není možné akceptovat, aby úředníci, u kterých existuje důvodné podezření, že ovlivňují rozdělování veřejných peněz, nadále setrvávali ve své funkci a svými kroky dále rozkládali již tak chatrnou kulturu hospodaření Lán či Hradu," uvedl vedoucí analytik Milan Eibl.

"To, že příjemcem zakázky 'z ruky' je rizikový subjekt, už jen ukazuje na naprosté ignorování jakýchkoliv protikorupčních opatření," dodal Eibl.

Zachovi z Lán putuje i dřevo. Množství i cenu Hrad tají

Ještě než Zach začal být úspěšný v získávání stavebních zakázek od Baláka, Lesní správa Lány mu dodávala dřevo. V roce 2017 ho nejprve dle registru smluv nakupovala jeho první firma ZKP Kladno. V roce 2018 už jeho nová firma OZ Stavby, která neznámé množství dřeva za neznámou cenu z lánské obory odebírá dodnes. Celkem Hrad se subjekty blízkými Zachovi uzavřel na dřevo dle registru 11 smluv a jejich dodatků.

Aktuálně.cz a Hospodářské noviny už dříve upozornily, že Hrad se dřevem podezřele obchoduje. A v jiných případech ho Balák prodává s Hradem spřízněným lidem. Řezivo za nejasných podmínek putovalo do Číny, k firmě Balákova zetě či ženě, od jejíž rodiny Miloš Zeman koupil pozemek pro svou soukromou vilu. Nebo také příteli prezidentova poradce Martina Nejedlého Milanu Fiľovi, kterého Zeman vyznamenal. Ani tady není jasné, kolik dřeva odebrali a kolik za něj zaplatili.

Podle právníků a expertů na zákon o registru smluv má přitom Hrad problém. Tím, že nezveřejnil u jednotlivých smluv ani celkovou cenu, dle nich jednoznačně porušil zákon. A uzavřené obchody se dřevem za poslední čtyři roky, po které zákon o registru smluv platí, se vůbec nesměly uskutečnit. "Pokud Lesní správa Lány nezveřejňuje celkovou cenu, smlouvy jsou dle zákona neplatné," uvedl už před časem právník protikorupčního sdružení Rekonstrukce státu Lukáš Kraus.

Kámen pro druhou stíhanou firmu - a další stíhání

Zatímco v minulých letech Hrad cenu nezveřejňoval bez zdůvodnění, k dalším smlouvám z poslední doby pak připojoval další dokument - prohlášení kupujících, že jde o jejich obchodní tajemství a takové utajení požadují. Všechna prohlášení jsou přitom psaná jak podle šablony, slovo od slova.

"To je velmi podezřelé. Je možné, že jde pouze o kličku, jak se Lesní správa snaží vyhnout požadavkům zákona. Tato klička ale vůbec není dokonalá. Obchodním tajemstvím v tomto případě dle zákona nemůže být celková cena prodávaného dřeva, ale pouze jeho objem anebo kalkulace jednotkové ceny. Navíc nemůže jít o obchodní tajemství kupujícího, ale obchodní tajemství prodávajícího, tedy Lesní správy Lány," vysvětlil Kraus.

O tom, že po Lánech dle registru smluv požaduje utajení ceny a objemu dřeva, přitom část odběratelů vůbec neví a tvrdí, že to nepožadovali. Například dcera muže, který Zemanovi prodal pozemek, byla tvrzením, že chce údaje tajit, zaskočená. "O tom vůbec nevím, že je to neviditelné," uvedla Ivana Píšová. Balák to nebyl schopný vysvětlit. A neobjasnil to v následném vyjádření ani mluvčí Ovčáček. Oba ale trvají na tom, že vše se odehrává podle zákona.

"Odmítáme spekulaci o nezákonnosti smluv. Lesní správa Lány je podle zákona povinna chránit obchodní tajemství, které takto druhá strana označí. Máme proto za to, že postupujeme podle zákona," napsal loni na web Hradu Ovčáček.

A Miloš Zeman je s Balákem spokojený. "Já jsem poznal, že jeho práce není povolání, ale poslání. Děkuji, pane řediteli," pronesl začátkem června prezident při slavnostním otevření další milionové zakázky - lávky v Lánech, když pásku stříhal s Mynářem i Balákem. Kancléř Mynář dal podle předchozího zjištění Aktuálně.cz šéfovi Lán odměny tři čtvrtě milionu za tři roky. Další čísla za následující období tají.

Otto Zach není jediný stíhaný, který v Lánech od Miloše Baláka dostává zakázky. Stavební firmě Energie, která je nyní společně s Balákem jako právnická osoba odsouzená za manipulaci tendru na zpevnění nádrže, Balák prodával kámen. I za to je dnes stíhaný. Přesto letos Balák Energii najal, aby v sídle prezidenta vyměřila kamenolom. Ten experti v minulosti označili v chráněné krajinné oblasti za nesmysl.