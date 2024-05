S nejpřitažlivější škodovkou proti větru a dešti. Stačí stáhnout okna a slétne se dav

Škoda tradičně vyslala kolonu aut ze svého mladoboleslavského muzea na rallye historiků. Letošní setinový závod 7 Castles Trial byl pořádně mokrý a ledový. O to víc redakci těší, že se tentokrát za volantem 1100 MBX neumístila tak zle a v samostatném hodnocení aut se slepicí ve znaku byla druhá.

Horší počasí tu dubnovou sobotu snad být nemohlo. Teploty spadly k nule a ledový vítr tančil s kapkami deště čardáš.

Veteránisté ale nejsou z cukru a na startovní čáru u pražského outletového centra nedaleko letiště Václava Havla, kde se nachází Engine Classic Cars Gallery, dorazila téměř kompletní sestava přihlášených. Posádek bylo letos osmdesát a Škoda už tradičně vyslala také svou kolonu historických vozů z mladoboleslavského muzea.

Muzejní parta to byla pestrá, titul nejstaršího vozu si tradičně držely dva modely 1101 (žlutý Roadster a zelený Tudor) z roku 1948, naopak nejmladším autem byl Rapid 130 z roku 1987. Vedle toho se fanoušci tuzemské značky mohli těšit také z přítomnosti třeba 120 GLS, Spartaku či cihlové 110 R.

Redakce tentokrát usedla do vínové Škody 1100 MBX de Luxe, mezi sběrateli populárního modelu. Auto je z roku 1969 a s původními espézetkami, navíc stylově právě s číslicemi shodnými s rokem výroby.

Typ 1000 MBX se představil v roce 1966, dozadu se ale nastěhoval silnější motor než v klasickém embéčku. Čtyřválec měl dle normy SAE výkon 38 kW, "naše" provedení 1100 MBX přišlo do výroby o rok později a převrtaný čtyřválec už měl objem 1107 cm3 a jediný karburátor. Výkon byl vyšší jen nepatrně, ale zvýšila se hodnota točivého momentu. Více o historii modelu si můžete přečíst zde.

Kdyby venku nepanovala taková slota, určitě by v řadách kolemjdoucích vyvolávala ještě větší pozornost. I tak ji ale lidé komentovali, kdekoli stála. "Bylo to moje první auto, koupil jsem si ho v Tuzexu," volá na nás nadšeně jeden z postarších členů organizačního týmu. Bohužel není čas na to, popovídat si víc.

Když v koloně před jednou měřenou zkouškou v Dobřichovicích, která se nakonec pro nefunkčnost techniky musela zrušit, stahujeme boční bezrámová okna a naplno se ukazuje typický detail tudoru MBX, tedy že mu chybí B sloupek, čímž působí tak elegantně, že lidé na procházce zastavují a auto obdivují.

Ostatně, právě tato její libůstka je příčinou, proč je na veteránské scéně tak ceněná, v minulosti karoserie kvůli tomu často praskaly, a tak se jich tolik nedochovalo. Nehledě na to, že to bylo drahé auto, vždyť tehdy stála 52 900 Kčs a průměrná mzda v té době nedosahovala ani 2000 korun.

Řídit MBX celý den bylo pro naši posádku zřejmě mnohem jednodušší, než zakoušeli kolegové ve zmíněném modelu 1101. Startuje snadno a zcela konvenčně, čtyřstupňová převodovka s dlouhou tyčí řadí také obstojně. Neměli jsme ve stoupáních problém s nedostatkem výkonu. Jen topení zkrátka nestačilo na to aprílové počasí, a tak byla v autě zima jako v kostnici. Ale nepršelo nám do kabiny.

Přednost mají mechanické stopky

Devátý ročník setinové rallye, která vede okolo sedmi hradů, se tentokrát přesunul na jih od Prahy, v minulosti trasa vedla obvykle na severozápad. A tak se během 260 kilometrů obkroužila místa jako zámek v Dobřichovicích, Konopiště, Tloskov či Všenory.

Kolona historiků byla pestrá, díky uspořádání samostatné kategorie pro vozy Porsche tu bylo možné napočítat celkem 18 aut německé ikonické značky, vedle mnoha typů 911 se účastnily i vozy 928 či 356.

Vedle důsledného držení se vytyčené trasy v roadbooku je hlavním smyslem těchto rallye měření přesnosti v jednotlivých testech. Trestné body se sbírají za odchylky, které měří fotobuňky.

Trefit se s minimální odchylkou není jednoduché, zvlášť když jsou jednotlivé testy různě složené a navíc vás uprostřed čeká ještě tajný test.

Posádky postupně přecházejí na mechanické stopky, což k charakteru veteránské soutěže víc ladí. Ti, co jeli s digitálními stopkami, měli vlastní soutěžní kategorii.

Novinkou bylo i startování na tlačítko, které stiskl spolujezdec se stopkami v ruce, a také sudý a lichý tajný test, kdy bylo potřeba dávat pozor, zda je označený zelenou, nebo fialovou barvou.

V samostatné trofeji Narcise Podsedníčka, prvního závodního jezdce, který sedlal motocykly Laurin & Klement, se oceňují výhradně vozy značky Škoda. Redakční posádce se podařilo vyšplhat na nečekané druhé místo za tradičně skvělou dvojici Pavel Huňáček a Vojta Formánek se Škodou 120 L.

Kdybychom nepokazili dvojité kolečko na zámku ve Zbuzanech, kde bylo dříve muzeum značky Praga, určitě by byl výsledek o dost lepší, v ostatních měřených testech přesnosti jsme byli obvykle v první polovině či třetině.

I po smazání nejhoršího výsledku to ale nebylo na lepší než 26. místo celkově, konkurence je neskutečně talentovaná a zběhlá. Ale tak už to u setinových rallye chodí. Žádné kdyby neplatí.