Neklidný den Decroix. Po kritice ANO připomněla Babišovi i Schillerové jejich hříchy

Pro exministryni spravedlnosti a poslankyni ODS Evu Decroix je úterní den pořádně perný. Poté co jí poslanci ANO vyčetli její slovník a dokonce sdělili, že kvůli ní nebudou komunikovat s klubem ODS, zareagovala po svém. Nejdříve se za svá slova „omluvila-neomluvila“ a následně jim se svou typickou emotivností začala připomínat ostré výroky špiček ANO, SPD i Motoristů sobě.
Že se o exministryni spravedlnosti Evě Decroix z ODS bude během úterního jednání sněmovny mluvit docela hodně, bylo zřejmé už z ranní tiskové konference hnutí ANO. Jejich poslanec Robert Králíček společně s dalšími poslanci ANO Radkem Vondráčkem a Patrikem Nacherem tvrdili, že se jich dotkla nedělní slova exministryně ohledně demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla.
Eva Decroix totiž k fotce z této demonstrace přidala fotku a také jeden svůj povzdech. „Nechápu, jak jsme mohli prohrát volby a pustit ke kormidlu tuhle svoloč. Lekce! Velká!“ napsala a ještě dodala, že děkuje za všechny, kdo drží směr a hájí normální svět a demokracii. „Jsem s vámi,“ uzavřela zprávu, ke které ještě dala srdíčko.
Podle Králíčka tím prý urazila voliče ANO. „Rozhodli jsme se, že nebudeme komunikovat s klubem ODS, protože vláda Petra Fialy urážela voliče tehdejší opozice a nálepkovala je různými nevybíravými slovy a teď v tom pokračuje paní Decroix, která nás a naše voliče nazvala svoločí. Pro nás je to překročení jakékoliv lidské slušnosti a my nechceme s ODS komunikovat, dokud se Eva Decroix neomluví nám a hlavně našim voličům za tuto podle nás i lidsky nepřijatelnou urážku,“ tvrdil Králíček.
Přibližně o hodinu později Decroix zareagovala na tato slova poslance ANO na svých sociálních sítích. „Já rozumím, že se vám hodí každý důvod pro to, abyste s námi nemuseli komunikovat. Já rozumím tomu, že je mnohem jednodušší, než si udělat pořád ve vlastních věcech, a začít vládnout tak, aby nám z toho všeho nebylo trapno. Tak je mnohem jednodušší požadovat po někom omluvu,“ uvedla a nakonec sdělila, že „se vám mile ráda omlouvám a budu se těšit, jak konečně začneme fungovat nejen ve sněmovně, ale především jak nám začne fungovat ta vláda“.
Tím ale vše zdaleka neskončilo. Eva Decroix se totiž v následujících hodinách ozvala ještě několikrát a zástupcům ANO začala připomínat, jak se vyjadřovali oni.
„Já si vzpomínám na nějaký fialový hnus, parchanta, zločineckou organizaci. Vzpomenete si na nějaké další? Já vám je odpoledne shrnu v samotném videu,“ vzkázala fakticky politikům ANO. „Já vám rozhodně tleskat nebudu a budu to označovat tak, jak já to cítím.,“ ujišťovala.
O další hodinu později se ozvala opět, když komentovala čerstvé vystoupení premiéra Andreje Babiše ve sněmovně. „Vrchol! Babiš ječí u pultíku ve sněmovně, že jeho trestní stíhání bylo na objednávku. Toto si dovolí tvrdit premiér této země? Předseda hnutí, která má ministra vnitra a spravedlnosti, podkopává práci našich institucí ? To je fakt špína. Nebezpečné pro celou justici!“ stěžovala si, aby nakonec poslala Babišovi vzkaz: „Stačí podnikat v souladu s právem, stejně jako kdokoliv jiný, a ušetřil byste si oplejtačky se soudy. Ty dělají jen svou práci. Padni, komu padni. Ne nejste nad zákonem, ani jako premiér ne!“
Ani to ale ještě nebyl konec, s poslanci vládní většiny „komunikovala na dálku“ přes sociální sítě i navečer. „Tak přátelé, nemůžu se dočkat, až se omluvíte za všechno toto,“ uvedla a začala pouštět dosti ostré příspěvky či slova kupříkladu místopředsedkyně ANO Aleny Schillerové, ministra zahraničí Petra Macinky, premiéra Babiše, prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka i předsedy SPD a sněmovny Tomio Okamury.
A když všechna jejich slova zazněla, opět se objevila na videu Eva Decroix, která se obrátila nepřímo na zmiňované politiky. „To bude omluviček. Abychom to vůbec stihli do konce volebního období. Nemůžu se dočkat,“ končila s úsměvem.
Vzhledem k tomu, že den ještě nekončil a Decroix i s dalšími poslanci se chystali strávit ve sněmovně další hodiny, dalo se očekávat, že se téměř jistě bude dál ozývat. Zvláště když vládní většina prosadila jednání sněmovny i po deváté hodině večer.
