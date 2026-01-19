Potřebovala jsem odpočinek, přiznává Decroix. Promluvila o sobě i převaze mužů v ODS

Eva Decroix má za sebou velmi obtížné období, kdy měla na starosti ministerstvo spravedlnosti a do toho oznamovala, že se rozchází se svým manželem. Když s ní Aktuálně.cz v neděli mluvilo, přiznala, že si na přelomu roku odpočinula na dovolené a jde zase do všeho naplno. K tomu se rozpovídala o ženách v ODS, protože na víkendovém kongresu strany žádná do vedení ani nekandidovala.
Kdo se rozhlédl po více jak pěti stovkách účastníků víkendového kongresu ODS, ten si musel všimnout, že mužů bylo podstatně více než žen. A pokud to přece jen někomu zprvu nedošlo, tak si nepochybně posléze všiml nepoměru žen ve vedení strany. Na sedmi nejvyšších místech ODS jsou jen a jen muži, dokonce ani mezi kandidáty na těchto sedm míst nebyla jediná žena.
Přesto všechno jedna z nejvýraznějších žen v ODS, o které se ještě nedávno mluvilo jako o té, která by měla stát nejvýše z žen, Eva Decroix, odmítá, že by v ODS ženám muži nepřáli. „Jen se podívejte, kolik je nás tady žen,“ tvrdila Aktuálně.cz, když se řada účastnic kongresu chystala na společné focení. Ano, pohromadě působily dojmem, že je jich mnoho, ale v rozlehlém jednacím sále se spíše ztrácely.
„Já bych také chtěla, abychom měli ve vedení ženy. Ale právě jste viděl, že žen máme spoustu. A v okamžiku, kdy se najde v ODS žena, která bude chtít do vedení a bude mít podporu vedení, tak ji mít ve vedení budeme. To je vyjádření naší svobody a odpovědnosti, neděláme něco jen proto, aby to vypadalo,“ odpovídala v duchu ODS, kde je už léta nejčastěji ze všeho slyšet, že jsou proti jakýmkoliv kvótám na ženy.
Na otázku, jestli to skutečně není tak, že členové ODS příliš nechtějí pouštět do funkcí své kolegyně, tvrdila, že šanci dostává každý, kdo má zájem. „Pokud se tentokrát nepřihlásila žádná žena, tak příště se přihlásí určitě,“ věří Decroix, která se vyjádřila i k možnosti vlastní kandidatury. Ještě než se stala ministryní spravedlnosti, mnozí komentátoři i členové ODS počítali s tím, že ona by mohla být ne-li 1. místopředsedkyní ODS, tak řadovou zcela jistě. Někteří to zopakovali i v kuloárech kongresu.
„Setkala jsem se s ohromnou podporou a moc si toho vážím. Stejnou podporu mám i ze strany voličů. Ale prosím, já nikam neodcházím, jenom se objevilo mnoho faktorů, které se sešly. A já když něco dělám, tak to musím dělat na sto procent,“ řekla Eva Decroix.
Už dříve avizovala, že si potřebuje pořádně odpočinout, což se jí na přelomu roku podařilo a nyní s velkou chutí popisovala, jak se těší na poslaneckou i další práci. „Není možné běžet jako křeček v kolečku, i politici jsou lidé. Máme naše rodiny a životy, také si to musíme v našich hlavách srovnat. Teprve potom jsme schopni odvádět správnou práci. Mám nyní z mnoha rozhodnutí a věcí, které připravuji, ohromnou radost,“ prohlásila Decroix, která vede v ODS aktivní a početně velký Dámský klub.
V rozhovoru pro Aktuálně.cz promluvila i na téma mnoha osobních útoků vůči ženám na sociálních sítích, protože to je něco, o čem mluvili i delegáti kongresu ODS. Konkrétně se o tom zmínily například exministryně obrany Jana Černochová či senátorka Miroslava Němcová. Obě poukazovaly na to, že je to jeden z důvodů, proč ženy příliš do politiky nechtějí.
Nejvýše postavenou ženou v ODS je nyní europoslankyně Veronika Vrecionová, která jako šéfka klubu v Evropském parlamentu má automaticky místo v předsednictvu strany. O post místopředsedkyně ODS mohla zabojovat poslankyně Renáta Zajíčková, kterou jeden z delegátů do volby vedení navrhl. Ona ale s díky tuto výzvu odmítla.