Odmítá šmírování lidí a do ODS šel kvůli Klausovi. Kdo je muž mířící do vedení strany

Tomáš Portlík je podle průzkumu společnosti Phoenix Research nejpopulárnějším starostou v Praze. Vede 9. městskou část, ze které by rád "vystřelil" podstatně výš. Občanští demokraté ho nominovali jako kandidáta na primátora do letošních komunálních voleb. Portlík chce být také prvním místopředsedou ODS.
Tomáš Portlík má pověst hyperaktivního muže, o čemž se může přesvědčit každý, kdo si s ním dá schůzku. Než začal rozhovor pro Aktuálně.cz, starosta v rychlém sledu promluvil o svém předkovi, který žil a podnikal v USA, ukázal i jeho fotky. Ovšem předvedl i snímky, na kterých je on sám s řadou známých českých osobností… A do toho vykládal, jak nerad mění nábytek ve své kanceláři. A v podobně rychlém tempu se pustil také do povídání o občanských demokratech.
„Jsem přesvědčený, že ODS je v tuto chvíli spící obr, kterého je prostě potřeba probrat. A já chci být mezi těmi, kteří ho skutečně probudí,“ prohlašuje emotivně o straně, která mu byla před řadou let blízká především díky jejímu zakladateli a prvnímu předsedovi Václavu Klausovi.
„Máme obrovský potenciál, ale nesmíme působit odevzdaně, nesmíme propadnout pohodlí a nesmíme si myslet, že se to nějak stane a my budeme zase vítězit, protože politologové říkají, že po prohraném volebním cyklu přijde zase vítězný,“ popisuje Portlík.
Mimochodem, když mluvil, stál na radnici Prahy 9 u zdi, která byla zaplněna mnoha fotografiemi, na kterých byl v jedné části místnosti on s řadou známých lidí – včetně právě Klause. Je přitom zřejmé, že jde o archivní snímek z doby, kdy ještě nebyl ani v ODS, do které vstoupil v osmnácti letech. „A tato fotka je někdy, když mi bylo patnáct, šestnáct a šel jsem na jeho přednášku,“ zavzpomínal.
Exprezidenta Klause potkal před pár týdny, když Portlík oddával jeho vnučku. „Pochválil mi můj proslov při oddávání,“ usmívá se starosta, který dnes vidí Klause jako někoho, kdo položil základy politiky ODS. „Ale my se musíme v dnešní době, v 21. století, posunout dál,“ podotkl.
Proti šmírování i absolutnímu zákazu alkoholu za volantem
Občanské demokraty chce vrátit k základům, na kterých byla strana postavena. A jako příklad uvádí, že ODS se měla mnohem více stavět proti plošnému „šmírování“. Čímž myslí debatu v Evropské unii o návrhu nařízení nazvaného Chat Control, jež by provozovatelům sociálních sítí umožnilo za určitých okolností sledovat komunikaci jejich uživatelů.
„My musíme jasně podporovat svobodu a stavět se proti jakékoliv regulaci,“ míní. S tím, že se mu například nelíbí ani to, že v Česku není možné mít v sobě - na rozdíl od řady jiných zemí - při řízení sebemenší množství alkoholu. „Pro ODS je přece typická hodnota víra v odpovědnost jednotlivce. Argument, že by Češi jezdili s větším množstvím alkoholu, než jaký by byl povolený, je jen ukázkou nedůvěry v jednotlivce. Ale takto nelze k lidem přistupovat,“ tvrdí Portlík. A vysvětluje, že ODS musí podporovat zcela jiný přístup k občanům.
„ODS musí mít v lidi důvěru, a když ji pocítí, budou mnohem kreativnější a samostatnější. Což se například projeví v tom, že se budou snažit podnikat, že budou přicházet s nápady, že nebudou mít obavu, když třeba zažijí neúspěch, ale opět se budou snažit přijít s něčím novým. Taková činorodost a svoboda napomůže rozvoji celé naší země,“ je přesvědčený starosta Prahy 9.
Podle něj zároveň takový přístup snižuje riziko, že společnost bude rozdělená a lidé budou stát proti sobě.
„Aktivita lidí a snaha něco tvořit snižuje hrozbu rozdělování společnosti. Lidé mají nějaký cíl, jdou za ním, snaží se o něco pozitivního. To je úplně něco jiného než alibismus a neustálé vymlouvání se na někoho jiného, hledání chyb u druhých a fňukání, což jsou věci, které můžeme kolem nás stále velmi často pozorovat,“ upozorňuje Portlík.
A znovu zdůrazňuje, že stát musí lidem dávat co největší prostor a podporu pro jejich samostatnou aktivitu: „Podstatou je důvěra v lidi, a to jako ODS musíme všemi způsoby a na všech místech podporovat.“
V tom vidí Tomáš Portlík i jeden ze zásadních rozdílů oproti politice vítězícího hnutí ANO, které se podle něj drží spíše zásady silného „pevné ruky“ a silné role státu. „My musíme skutečně prosazovat malý stát. Stát, který nebude mít dluhy, ale který bude zároveň co nejlépe fungovat bez ohledu na to, kdo bude vládnout,“ popisuje.
Červíčka mám rád, říká o svém soupeři v boji o vedení ODS
Soupeřem Portlíka ve volbách 1. místopředsedy bude patrně bývalý policejní prezident a také exhejtman Martin Červíček, s kterým už Aktuálně.cz přineslo rozhovor. Portlík mluví o Červíčkovi v dobrém, odmítá, že by mezi nimi byly nějaké rozpory.
"Nevnímám to tak, že bych kandidoval proti Martinovi, kandiduji sám za sebe. Znám ho léta, mám ho rád, když mluví o nějakých věcech k bezpečnosti, tak si ho rád poslechnu i přečtu. Pokud bude kandidovat on a bude nás třeba ještě více, tak to je to pro ODS jedině dobře. Jsem přesvědčený, že náš základní pohled na ODS máme s Martinem obdobný,“ tvrdí Portlík. Ale zároveň hned popisuje, v čem se jejich pohled liší.
„Základní rozdíl mezi námi je v tom, že on si chce všechno zprocesovat sám, je mnohem větší a detailnější puntičkář. Já se detaily tolik nezabývám, soustředím se na nějaký cíl. Myslím, že je to dáno i tím, že on zná veřejnou správu z pozice policejního prezidenta a hejtmana. Já přišel z podnikatelského prostředí, což je zase něco odlišného.“
Podle něj bude na víkendovém kongresu jedním z diskutovaných bodů to, jak by ODS měla přistupovat k nové vládě ANO, SPD a Motoristů sobě. Hlavně tedy k hnutí ANO, které ve vládě i ve sněmovně dominuje díky mnoha desítkám poslanců. Přičemž Portlík je příznivcem toho, aby za určitých okolností ve specifických případech spolupráce existovala.
„Je strašně důležité, abychom v parlamentu podporovali některé návrhy bez ohledu na to, kdo s nimi přijde. Pokud budou v souladu s našim programem a ve prospěch země. Zároveň ale musíme vládu hlídat, aby nenapáchala zbytečně moc škod,“ podotýká Portlík.
Spolupráce v rozumných mezích
Přiznává ovšem, že mluvit o něčem takovém v ODS je velmi nepopulární. „Já mám také problém s tím, kdybychom měli podpořit cokoliv například od šíleného Okamury, ale musíme se chovat racionálně. Samozřejmě s tím, že nesmíme zradit naše hodnoty,“ vysvětluje Portlík s tím, že i o tomhle chce mluvit před delegáty na víkendovém kongresu.
O své straně přitom často mluví jako o hudebním tělese, které má podle něj mnoho skvělých hráčů. „Jsou mimořádně kompetentní. A teď jde o to, abychom tento orchestr vyladili do podoby, aby hrál co nejlépe. Já věřím, že s tím začneme právě na kongresu,“ prohlašuje Portlík, jehož výhodou bude, že je kandidátem do vedení silné a početné pražské organizace ODS.
Což by mohlo hrát roli, protože v ODS je zvykem, že se některé regiony domlouvají na podpoře určitých kandidátů. Čím silnější regiony s větším počtem delegátů, tím větší šance pro jejich favority. „Letos o žádných dohodách nevím, myslím, že toto bude hodně specifický kongres a až na něm uvidíme, co a jak se vlastně odehraje a kdo bude nakonec zvolený,“ tvrdí Portlík. A upozorňuje ještě na jednu věc.
Roli bude hrát podle něj i to, že jde o určité „překlenovací“ období před kongresem v roce 2028, který bude zásadnější v tom, že tam se bude volit už vedení pro klíčové sněmovní volby v roce 2029 – pokud tedy nebudou dříve. „I to sehraje na letošním kongresu svou roli, teď zvolené vedení ještě nemusí být to, které nás povede do boje o příští vládu,“ podotýká.
ŽIVĚSněmovna hlasuje o důvěře Babišově vládě. Jednání trvalo rekordně dlouho
Sněmovna dnes večer ukončila debatu o vyslovení důvěry vládě ANO, SPD a Motoristů, která od jejího úterního zahájení trvala rekordních zhruba 26 hodin. Poslanci nyní hlasují o osudu kabinetu ANO, SPD a Motoristů.
Sparťané dál neví, jak na Kometu. Jejich gól v závěru nic neřešil
Hokejisté Brna zvítězili v předehrávaném utkání 42. kola extraligy na ledě Sparty 3:1. Obhájci titulu zdolali Pražany potřetí v sezoně a připsali si třetí výhru za sebou, v tabulce se na sedmou Spartu bodově dotáhli. Shodně gólem a nahrávkou k tomu přispěli obránce Rhett Holland a kapitán Jakub Flek. Domácí ztratili čtyři z posledních duelů, přestože čtyři z nich odehráli před svými diváky.
„Nadejde doba, kdy to rupne.“ Soud s proruskou domobranou přerušil příjezd policie
Proces s přívrženci skupiny Vojáci v záloze za mír odkrývá, jak její členové uvažovali o budoucnosti Česka. Nově během soudu zazněly nahrávky, na nichž šéf spolku Ivan Kratochvíl mluví o době, kdy „to praskne” a militantní skupina se bude moci pustit do díla. Policie její přívržence viní z terorismu či jeho financování. Čtvrteční soud přerušil zásah policie. Anonym patrně nahlásil bombu.
ŽIVĚUkrajina je vděčná za pokračování muniční iniciativy, je klíčová, řekl Pavel
Ukrajinská strana vyjádřila jednoznačný vděk za to, že se Česko rozhodlo pokračovat ve své muniční iniciativě. Pro ukrajinskou armádu je to klíčová věc, řekl český prezident Petr Pavel po dnešním jednání s ukrajinskými představiteli ve Lvově. Prezident také uvedl, že svou návštěvu Ukrajiny nebere jako vzkaz české vládě a že jeho podpora Ruskem napadené země zůstává neměnná.
Libyjské úřady našly hroby migrantů. Přeživší nesou známky mučení
V Libyi ve čtvrtek místní úřady odhalily hroby s nejméně 21 těly migrantů. Deset přeživších, kteří byli drženi v zajetí, vykazují známky mučení. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na bezpečnostní zdroje.