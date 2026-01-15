Hádka na téma „mladých a krásných“ Pirátek. Babiš je lákal do ANO, reakce byla ostrá

Hned první reakce premiéra Andreje Babiše na první otázku v rámci interpelací vyvolala ve sněmovně hodně emocí i zlé krve. Dotaz na Babiše směřovala předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová, na kterou Babiš zareagoval velmi příkře. Argumentoval tím, že se k němu chovají Piráti neslušně, když ho označují za „starého estébáka“. Nakonec ale mladým Pirátkám nabídl přestup k ANO.
Stačilo několik prvních slov premiéra Andreje Babiše u mikrofonu ve sněmovně a bylo jasné, v jakém stylu se chystá odpověď na interpelaci, kterou k němu měla Pirátka Olga Richterová.
„Dobré ráno, dámy a pánové, vážení spoluobčané. Já jsem slyšel, že pan bývalý premiér sem moc nechodil a možná se mýlím, ale tu unikátní příležitost, kterou jsem dneska já tady dostal, určitě s radostí využiju. Já bych chtěl totiž vysvětlit voličům Pirátů, proč těch 500 000 hlasů, které teď dali Pirátům, skončí v koši,“ začal Babiš hned konfrontačně.
Následně Piráty popisoval jako někoho, kdo neudělal pro voliče údajně nic užitečného a naopak jen škodil. Nejvíce se ale Babiš rozpovídal o tom, že se cítí pirátskými poslanci a poslankyněmi neustále urážený, a proto jim nemíní odpovídat ani nijak vycházet vstříc. Později upřesnil, že má „pifku“ na trojici Pirátů, konkrétně na předsedu Zdeňka Hřiba, na poslance Ivana Bartoše a na šéfku klubu Pirátů Olgu Richterovou.
„Vy nás urážíte a vy se s námi chcete bavit? To je neuvěřitelné. Co říkala paní Richterová o Babišovi? Řekneme si to otevřeně. Andrej Babiš je dotační podvodník. Za své zločiny by měl být ve vězení. Fakt? Dotační podvodník, kterému záleží jen na něm samotném a na Agrofertu. Ten Agrofert, který tady zaplatil 60 miliard odvodu v této zemi,“ ohrazoval se Babiš. „Já na vás mluvím napoprvé a naposled. Vy se mi máte omluvit tady,“ pokračoval k poslankyni.
Hlavní spor mezi ním a Piráty ale nakonec vznikl kvůli tomu, jak následně začal mluvit na téma mladých poslankyň. „Zbavte se toho vedení. Přijďte ke mně,“ mával směrem k lavici poslankyň Pirátů. „Já vás naučím, jak běží život. Já vám to vysvětlím,“ říkal za smíchu poslanců ANO. „Máme Mladé ANO, můžete vstoupit,“ nabízel Pirátkám.
Přitom vzpomínal, že s některými z nich mluvil už ve středu ve sněmovním bufetu. „Já jsem včera vysvětloval Pirátkám v bufetu, proč vlastně mají smůlu ty mladé, které tady přišly nové a jsou kompetentní a vzdělané a úžasné. No, akorát máte smůlu, že máte ty tři korytáře, kteří vás vedou,“ prohlásil u mikrofonu ve čtvrtek.
Několik Pirátek se ale následně proti jeho slovům ohradilo. Jeho slova vnímaly ze svého pohledu jako urážku. Stejně jako Bartoš, který reagoval na Babišova slova jako první. „Pane Babiši, mě jako člověka uráží vaše fascinace ženami a mladými ženami v Pirátech. Prosím vás, neslintejte nám na Pirátky, já vám taky neslintám na paní Peštovou. Já si myslím, že to je vysoce nedůstojné,“ pronesl Bartoš, což rozčílilo poslance ANO Ondřeje Babku natolik, že se zvedl, šel k Bartošovi a pokřikoval na něho.
Kolegům se ho podařilo trochu uklidnit a Bartoš pokračoval k Babišovi. „Já být manžel některé z mých kolegyň a kamarádek, tak normálně, ty jo, normálně si vás vytáhnu za flígr, protože to je nehorázné, urážet tady Pirátky,“ řekl Bartoš.
Následně vystoupily Pirátky i poslankyně STAN Adriana Chochelová. „Chtěla bych vás požádat, abyste si laskavě nebral do úst mladé poslance a poslankyně. My se tady rády budeme učit od lidí, kteří mají s politikou zkušenosti, ale vy jste naopak ten důvod, proč my jsme tady, protože takhle my tady fungovat nechceme,“ sdělila Chochelová, která se pro změnu dočkala nadšených reakcí od STAN a Pirátů. Babišovi vyčetla také to, že neodpovídá na interpelaci.
Přestože mluvil dlouhé minuty, ve kterých se zmínil o řadě různých věcí, nereagoval přímo na Richterovou, která na něj měla dva dotazy. „Kdy nastane to konkrétní uskutečnění podpory rodin v podobě navýšení rodičovského příspěvku, ať je předvídatelné, a jak se zajistí, že rodiče nebudou předmětem politických handlů, ale bude se rodičovský příspěvek navyšovat pravidelně?“ zněly její dotazy během vystoupení.
Nechápu, že se někoho dotknou slova, že je mladý a krásný
Babiš jí nakonec odpověděl, ale hlavní debata se stejně netýkala podpory rodin a navýšení příspěvku. Naopak dominovala osobní slovní přestřelka, která fakticky začala už ve středu večer. Babiše a další zástupce ANO totiž naštvaly poznámky předsedy Pirátů Hřiba, který komentoval chvilkovou nepřítomnost Babiše v jednací síni. Hřib si myslel, že Babiš je na toaletě, a v souvislosti s tím učinil narážku na premiérův vyšší věk.
Ke kritice se přidala také Pirátka Julie Smejkalová. „Pan premiér se tu chlubí, že tu jako vláda sedí a poslouchají, když se řeší důvěra vládě. To je snad základní náplň jejich práce. A mně je jenom velmi líto, že pan Babiš se nemůže chlubit i svou účastí za předchozí čtyři roky, kdy tu jako poslanec měl jednu z nejvyšších absencí za celou dobu,“ vyčetla mu.
Babiš se nakonec dočkal podpory od vlastních poslankyň, například od Taťány Malé a Heleny Válkové. „Také nejsem mladá, ale nikdy by mě nenapadlo, že se někoho může dotknout označení mladá a krásná. Ale možná, že doba se změnila a v určitých souvislostech to někoho urazit může. Já bych strašně ráda, kdyby pan premiér řekl, že jsem mladá a krásná, ale musela bych ho opravit, že nejsem, bohužel,“ pronesla a vyvolala pobavení v části jednacího sálu.