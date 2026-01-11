Průzkum: Volby by v lednu vyhrálo ANO, před ODS a STAN si drží velký náskok

Volby do Poslanecké sněmovny by letos v lednu vyhrálo hnutí ANO s 34,6 procenta, což je na úrovni jeho výsledku z loňských sněmovních voleb. Na druhém místě v modelu agentury STEM skončila ODS, kterou by nyní volilo 14,1 procenta lidí, před STAN s 12,6 procenta hlasů.
Přes pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do dolní parlamentní komory by se dostali ještě Piráti a hnutí SPD, které s ANO a Motoristy tvoří novou koaliční vládu Andreje Babiše (ANO). Motoristé by se v lednu do Sněmovny podobně jako TOP 09 těsně nedostali. Vyplynulo to z průzkumu STEM pro televizi CNN Prima News, která jeho výsledky dnes zveřejnila.
Podle agentury by pro Piráty v lednu hlasovalo 8,4 procenta voličů a pro SPD 6,8 procenta. Motoristé by získali 4,9 procenta hlasů, TOP 09 by jich měla 4,3 procenta a KDU-ČSL 3,4 procenta.
V porovnání s výsledky loňských voleb Pirátům klesla podpora zhruba o půl procentního bodu. SPD, která loni v říjnu měla na volebních kandidátkách i zástupce PRO, Svobodných a Trikolory, si pohoršila asi o bod a Motoristé o téměř dva body. Naopak Starostové si od říjnových voleb polepšili, v modelu překonali svůj tehdejší výsledek zhruba o 1,5 bodu.
TOP 09 a lidovci se o místa ve sněmovně loni ucházeli společně s ODS v rámci koalice Spolu, kterou volilo 23,4 procenta lidí. Současný volební model tak ukazuje závislost TOP 09 a KDU-ČSL na této koalici, bez ní by se do Sněmovny nyní neprobojovaly, uvedl STEM.
Hnutí Stačilo!, Zelení, komunisté, Přísaha a PRO by podle volebního modelu STEM nyní dostali méně než dvě procenta hlasů. Pod jednoprocentní hranicí skončili podle agentury sociální demokraté, Svobodní a Trikolora.
Průzkumu STEM se v době od 2. do 7. ledna zúčastnila tisícovka lidí z celé České republiky. Výzkum ale nezohledňoval předvolební ani povolební spojenectví, což se týkalo jak koalice Spolu, tak i hostování různých stran na cizích kandidátkách.
Půlka Čechů má ve střevě polypy. „Zbavte se jich, přerůstají v rakovinu," radí lékař
Stačí málo: nechat si včas vyšetřit střevo. Riziko, že člověk zemře na rakovinu, se tím sníží až o 90 procent. „Při takzvaném kolonoskopickém vyšetření, kdy se lékař podívá do útrob střeva kamerou, se totiž odstraní i všechny nezhoubné výrůstky, které by se mohly v budoucnu v rakovinu zvrhnout,“ popisuje šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka ve svém pravidelném videoseriálu. A to se vyplatí.
Hasiči v neděli ráno dostali na povrch zraněného z jeskyně v Moravském krasu
Hasiči dostali zraněného muže z běžně nepřístupné jeskyně u Rudice na Blanensku v Moravském krasu na povrch. Je v rukou záchranářů. Informovali o tom kolem 08:40 na sociální síti X.
ŽIVĚUkrajinci zaútočili na ruské ropné plošiny v Kaspickém moři
Ukrajinské síly zaútočily na tři vrtné plošiny ruské společnosti Lukoil v Kaspickém moři. Informoval o tom generální štáb ukrajinské armády. "Tato zařízení se podílejí na podpoře ruské okupační armády. Byly zaznamenány zásahy. Rozsah škod se upřesňuje," napsal generální štáb na platformě Telegram.
Ropa z Venezuely už nebude. Uzavřete dohodu, dokud je čas, vzkázal Trump Kubě
Kuba by měla co nejdříve uzavřít dohodu se Spojenými státy, napsal americký prezident Donald Trump na sociální síti a varoval, že ostrovní stát napříště už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely.
Povzbuzení před olympiádou. Česká štafeta zajela nejlepší výsledek v sezoně
Biatlonisté Tomáš Mikyska, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Vítězslav Hornig skončili na Světovém poháru v Oberhofu šestí ve štafetě. Zhruba měsíc před začátkem olympijských her je to jejich nejlepší výsledek v sezoně. Ztratili 25,5 sekundy na vítězné Norsko, které triumfovalo navzdory dvěma trestným okruhům.