Benative
11. 1. Bohdana
Průzkum: Volby by v lednu vyhrálo ANO, před ODS a STAN si drží velký náskok

ČTK

Volby do Poslanecké sněmovny by letos v lednu vyhrálo hnutí ANO s 34,6 procenta, což je na úrovni jeho výsledku z loňských sněmovních voleb. Na druhém místě v modelu agentury STEM skončila ODS, kterou by nyní volilo 14,1 procenta lidí, před STAN s 12,6 procenta hlasů.

Přes pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do dolní parlamentní komory by se dostali ještě Piráti a hnutí SPD, které s ANO a Motoristy tvoří novou koaliční vládu Andreje Babiše (ANO). Motoristé by se v lednu do Sněmovny podobně jako TOP 09 těsně nedostali. Vyplynulo to z průzkumu STEM pro televizi CNN Prima News, která jeho výsledky dnes zveřejnila.

Podle agentury by pro Piráty v lednu hlasovalo 8,4 procenta voličů a pro SPD 6,8 procenta. Motoristé by získali 4,9 procenta hlasů, TOP 09 by jich měla 4,3 procenta a KDU-ČSL 3,4 procenta.

V porovnání s výsledky loňských voleb Pirátům klesla podpora zhruba o půl procentního bodu. SPD, která loni v říjnu měla na volebních kandidátkách i zástupce PRO, Svobodných a Trikolory, si pohoršila asi o bod a Motoristé o téměř dva body. Naopak Starostové si od říjnových voleb polepšili, v modelu překonali svůj tehdejší výsledek zhruba o 1,5 bodu.

TOP 09 a lidovci se o místa ve sněmovně loni ucházeli společně s ODS v rámci koalice Spolu, kterou volilo 23,4 procenta lidí. Současný volební model tak ukazuje závislost TOP 09 a KDU-ČSL na této koalici, bez ní by se do Sněmovny nyní neprobojovaly, uvedl STEM.

Hnutí Stačilo!, Zelení, komunisté, Přísaha a PRO by podle volebního modelu STEM nyní dostali méně než dvě procenta hlasů. Pod jednoprocentní hranicí skončili podle agentury sociální demokraté, Svobodní a Trikolora.

Průzkumu STEM se v době od 2. do 7. ledna zúčastnila tisícovka lidí z celé České republiky. Výzkum ale nezohledňoval předvolební ani povolební spojenectví, což se týkalo jak koalice Spolu, tak i hostování různých stran na cizích kandidátkách.

