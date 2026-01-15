"Nemusí zvolit ani jednoho." ODS řeší klíčový sněm, favorit na šéfa je "neviditelný"

Víkendový kongres ODS nebude pouze o nástupci Petra Fialy v čele strany. Rozhodne - možná především – i o tom, zda ODS dokáže vnést do politiky novou dynamiku či se spíše zapouzdří a podrží tradičních přístupů a metod. Ty už ale neodpovídají potřebám současné doby.
Je to její devíza i tak trochu prokletí. Občanská demokratická strana je tradiční politickou formací se vším, co k tomu patří. Má strukturu, demokratické stanovy i historii, jejíž součástí jsou ovšem také nešvary, kvůli kterým ztratila důvěru mnoha lidí. Víkendový kongres bude příležitostí k zúčtování i vytyčení nového směru, realistických úkolů a přípravy na všechny možné příští politické bitvy.
Tomu bude odpovídat také volba nového předsedy. Kandidáti jsou dva – bývalý ministr dopravy Martin Kupka, který je nositelem kontinuity a umírněných změn. Jeho vyzyvatelem je komunální politik z Ostravy Radim Ivan, který do debaty před kongresem vnesl nové prvky. Zmínit lze přímou volbu předsedy, důraz na inovace a permanentní komunikaci s voliči, je také zastáncem frakcí a ochoty riskovat.
Redakce Aktuálně.cz oslovila několik členů ODS napříč regiony s tím, aby čtenářům přiblížili očekávání a atmosféru uvnitř strany. A byť nejde o reprezentativní průzkum, nýbrž pouze o skromnou sondu, má svou platnost. A to obzvlášť v čase, kdy nejsilnější pravicová formace v zemi bude rozhodovat, kým chce na příště být a koho míní v české politice reprezentovat.
A také zda je spíše stranou minulosti či zda má ještě pořád co říct v době, kterou lze označit za překotnou a nevyzpytatelnou. „Očekávám razantní změny. Nejen ve vedení. Doba je rychlejší než klik na Facebooku. Tomu musí odpovídat i řízení strany,“ uvedl Jiří Borovka z Českých Budějovic. Očekává proto kongres velmi dynamický - kriticky dynamický.
„Musíme reagovat na standardy dnešní doby, které potřebujeme dohnat. Zaspali jsme. Politika se dnes dělá marketingem a komunikací nejen přes sdělovací prostředky, ale především přes sociální sítě. To musíme přijmout jako fakt. Očekávám i úpravu stanov, kompetencí, vnitřní reorganizaci strany, manažerské sítě,“ apeluje Borovka.
Skokanský můstek
Podobně to vidí Ludvík Hrabina, který je řadovým členem ODS ve Zlínském kraji. Očekávání má dle svých slov rozporuplná. Víkendový kongres podle něj bude buď symbolem změny, něčeho na způsob „skokanského můstku, od kterého se, jak zdůrazňuje, ODS odrazí, anebo se naopak ukáže, že na něco podobného není ve straně odvaha.
Rudolf Pečinka z Olomouckého kraje pak zdůrazňuje, že pokud mají nastat změny, kongres bude jejich pouhým začátkem. „Skutečná změna musí začít u každého z nás, v místních, oblastních i regionálních sdruženích. Potřebujeme víc energie v terénu, víc otevřenosti novým lidem a hlavně autentický srozumitelný program postavený na pravicových řešeních,“ míní místopředseda oblastního sdružení ODS v Olomouci.
Lukáš Chadraba z Ústí nad Orlicí pak přiznává, že má realistická očekávání. „Ale chtěl bych o dost víc. Nečekám revoluci, ale noví lidé snad přinesou aspoň trochu nové dynamiky, abychom se mohli bavit po Kongresu o reálných změnách a nových možnostech zapojení řadových členů, registrovaných podporovatelů a voličů do dění v ODS, i když nemají čas, nebo jim nedává smysl vysedávat na lokálních sdruženích.“
A pokud o víkendu uspějí „nové a neokoukané tváře“, zmiňuje nejen Radima Ivana, ale také třeba Jiřího Havránka nebo Karla Hasse, bude to pro něj příjemné překvapení. V této souvislosti není bez zajímavosti, že Kupka na rozdíl od Ivana zvolil před kongresem spíše vyčkávací taktiku. V médiích je takřka neviditelný, jako by rezignoval na veřejné působení a upřednostnil zákulisní dohody uvnitř strany.
„Martina Kupku hodnotím jako dobrého politika, který má za sebou i výsledky v podobě dálnic. Je to rozhodně rozvážný, klidný a slušný politik. Ale na druhou stranu je pro mě symbolem stávající a pokračující ODS,“ uvažuje Hrabina. A dodává, že Ivan ztělesňuje naopak energického politika, který má vize. Což je přesně to, co podle něj současným politikům chybí.
Martin Kupka sice podle jeho slov představuje slušnost a určitou očekávatelnost, připomíná mu to ale něco na ten způsob, jako když v USA Kamala Harrisová bojovala proti Trumpovi. „Všude sice tvrdila, že bude jiná než Biden, avšak nakonec přiznávala, že Biden dělal vše správně… Jinak řečeno: ODS bude pod vedením Martina Kupky stejná jako za Petra Fialy.“
U Ivana si naopak všímá, že se před kongresem rozhodl sám sebe tak trochu veřejně ‚popravit‘ a ukončit éru toho, čemu říká strejcokracie. „Ta nám v ODS desetiletí vládla. Je to ukončení politiky typu ‚je lepší nedělat nic, neboť kdo nic nedělá, nic nezkazí‘. Vnímám ho jako člověka, který ODS rozhýbe. To však po jeho případném úspěchu na kongresu ukážou až jeho činy.“
Borovka hovoří takřka identicky. Kupka si je ale podle něj vědom, že je mu kontinuita přítěží. „Svou vizi představí ve svém kandidátském projevu. Očekávám, že bude zásadní k jeho případnému zvolení. Nemyslím si, že jsou karty ložené, jak popisují média. Velká část delegátů se rozhodne bezprostředně na místě. Připouštím si, že nemusí být zvolen ani jeden z nich,“ míní Borovka.
ODS podle něj v každém případě nutně potřebuje nové lidi. „Říkám nutně. Potřebujeme omladit. Nejen věkem, ale především názory. Vnést soutěž na všech úrovních. Pokud se máme dívat dopředu, obstát a přilákat voliče, potřebujeme přijmout myšlení ‚dnešní doby‘. A soutěž jako nutnou konkurenci a zavedený standard. Roky členství už nesmějí mít větší váhu,“ má jasno řadový člen ODS z Českých Budějovic.
Pobyt v opozici je k tomu podle něj ideální příležitostí. „Pokud chceme uspět, musíme se přizpůsobit jazyku voličů, i těch, kteří nemají čas se o politiku zajímat, nebo jí nerozumějí. Pro svá řešení budeme muset připustit určitou dávku populismu a kýče za cenu návratu k řízení země. Hodnotová politika se dá dělat i atraktivně, když si k ní přizvete marketéra,“ míní Borovka.
Už citovaný Pečinka pak zdůrazňuje, že oba kandidáti na předsedu – Kupka a Ivan – mají své nesporně silné stránky. „Martin Kupka byl podle mě velmi schopný ministr naší vlády, možná ten nejschopnější a prokazatelně umí doručovat výsledky. U Radima Ivana oceňuji tah na branku, energii a to, že se nebojí pojmenovávat věci naplno a otevírat témata, která část strany dlouho odkládala,“ říká.
„Moje pochybnost, pokud jde o Kupku,“ pokračuje v rozhovoru, „je spíš o tom, zda bude v očích veřejnosti představovat dostatečně silný impulz změny. ODS dnes potřebuje nejen kompetenci, ale i zřetelnější obnovu, větší otevřenost, víc nových osobností a srozumitelnější pravicový příběh pro lidi, kteří už nevěří, že politika umí zlepšovat jejich každodenní život.“
Ivana označuje za střelce. Je to typ člověka, vysvětluje, který si jde za svým, umí strhnout pozornost a nebojí se konfliktu s pohodlností a rutinou. „Ano, někdo může říct, že si ukousl velké sousto. Já ale věřím, že by ho zvládl, pokud kolem sebe postaví silný tým a bude umět spojovat, ne jen polarizovat,“ míní Pečinka a říká, že mu témata, jako rehabilitace kapitalismu nebo důraz na inovace dávají smysl.
Antibabiš už nesmí být téma
Také on si uvědomuje, jak důležitou bude pro budoucnost ODS práce v opozici. „Klíč je podle mě silná stínová vláda a programová práce. Dát prostor lidem, klidně i novým, aby veřejně prosazovali témata, kterým opravdu rozumí. A aby nabízeli řešení. Ne PR, ale odbornost, tah a viditelné výsledky. A hlavně – Antibabiš už nesmí být téma. To je málo,“ má jasno Pečinka. Lidé podle něj chtějí vědět, co udělá ODS, a ne to, co pokazil Babiš.
Lucie Spáčilová ze Vsetína pak vyzdvihuje dynamiku, kterou do debaty před kongresem vnesl Radim Ivan. Také ona si všímá, že přišel s novými tématy a neotřelým způsobem komunikace. „Je tím zajímavý pro novináře i pro voliče. Nebojí se, takže má to podstatné, co ODS tolik chybí – sebevědomí a odvahu. Radim má potenciál oslovit nejen voliče, ale především do ODS přivést další nové a schopné lidi, což je pro stranu našeho typu klíčové.“
Pod vedením Martina Kupky se podle ní strana příliš nezmění. „Bude to pravděpodobně stejná strana se stejnými lidmi, obohacená snad jen o vlastní TV kanál. Jsem přesvědčená, že pro voliče nebude Martin Kupka tolik zajímavý, jelikož rád říká slova ‚reálné a efektivní‘, ale nikdy neřekne nic konkrétního. ODS potřebuje změnu a Martin Kupka není změna,“ má jasno Spáčilová. Což si myslí i v úvodu citovaný Chadraba.
Zamlouvá se mu nápad s přímou volbou předsedy strany, podle něj by primárky do sněmovních, senátních a dalších typů voleb mohly zvýšit zapojení, loajalitu i aktivitu členů, podporovatelů a voličů strany. „Přidal bych digitalizaci fungování ODS – všechny schůze i hybridně včetně hlasování, digitální workspaces pro spolupráci zvolených na všech úrovních,“ uvažuje.
„Také frakce jsou něco, co by mi velmi vyhovovalo, obzvlášť pokud budou její členové schopní fungovat i digitálně napříč celou republikou a reálně něco řešit a předkládat v podstatných tématech jako podnikání, inovace, modernizace státu – a fakt tím nemyslím jen program v odrážkách nebo odstavcích –, myslím konkrétní návrhy, konzultované s odborníky, propočítané, paragrafované,“ říká.
Podle něj by to mohl být jeden ze způsobů, jak do strany přitahovat nové tahouny. Což je přesně to, co ODS zjevně poslední roky dost schází. „Stará garda včetně Kupky se třeba frakcí bojí, protože by ztratila vliv regionální struktura, kde prostě nejsou lidé reálně schopní táhnout někam celostátní politiku. Lidi, které potřebujeme, většinově nechtějí lézt do místního sdružení ODS a léta si budovat pozici, aby mohli něco ovlivnit,“ má jasno.
Což je zjevně problém snad všech tradičních stran. Zatuchlé poměry, kmotrovství, politika vzájemných služeb a protislužeb. Lidé to vnímají – i proto tyto formace čelí postupnému úpadku. Ono taky vysedávat hodiny na schůzích, kde se nic kloudného nestane, není zrovna snem většiny – obzvlášť mladších – lidí. Nakonec i podle Chadraby ODS musí omezit rétoriku Antibabiš. Po čem naopak volá, jsou konkrétní a praktické návrhy řešení problémů.
„Dost už bylo vzletných obecných žvástů o tom, jak se má stát zmenšit, samosprávy zefektivnit, všechno digitalizovat… Chtěl bych vidět, jak konkrétně to má podle nás fungovat a vypadat. Dá hodně práce to vymyslet, probrat s odborníky, shodnout se na konkrétním způsobu nebo variantách, nabídnout praktické a efektivní návrhy, kterou budou mít jasný smysl a účel – ale tak nějak si představuju reálnou politiku budoucnosti,“ uzavírá Chadraba.
