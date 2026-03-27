Šťastný kuje olympijské železo. Pro svou vizi už má spojence v zahraničí

Nebuďme skromní, uspořádejme olympiádu, řekl první český ministr pro sport Boris Šťastný. A podle informací Aktuálně.cz nezůstal jen u slov. Kvůli největšímu sportovnímu svátku už navštívil Slovensko, se kterým by se chtěl při přípravách akce spojit. Zahájil také jednání s Českým olympijským výborem.
„Myšlenka uspořádat středoevropskou olympiádu stále žije. Už jsem se sešel se zástupci Českého olympijského výboru a řešíme varianty,“ řekl pro Aktuálně.cz Boris Šťastný. Ve spojení je také se slovenským ministerstvem cestovního ruchu a sportu Rudolfem Huliakem. Právě s východními sousedy by se totiž chtěl do příprav největšího sportovního svátku pustit.
„Nemuseli bychom olympiádu pořádat sami, mohli bychom se na to vrhnout spolu s některou z dalších středoevropských zemí – například se Slovenskem. Případně i s dalšími státy, jako je Maďarsko, Polsko nebo Rakousko,“ řekl Šťastný. Současně přiznal, že už o tom se svým resortním protějškem Rudolfem Huliakem na Slovensku jednal.
To potvrdil i mluvčí tamního ministerstva cestovního ruchu a sportu Patrik Velšič. Šéfové obou resortů se podle něj na půdě slovenského úřadu setkali 20. února. „Výsledkem jednání byl podpis memoranda o spolupráci, ve kterém se deklaruje i partnerství při organizování různých mezinárodních sportovních klání,“ napsal Aktuálně.cz. Týká se to podle něj i případné zimní olympiády. „Vzhledem k tomu, že jde o velmi vzdálený a náročný cíl, ale v tuto chvíli nejsou na stole žádné konkrétní výsledky jednání,“ dodal Velšič.
Kejval: Přáli bychom si to
Mluvčí Českého olympijského výboru Barbora Žehanová se k pořádání her prozatím nevyjádřila. Šéf organizace Jiří Kejval ale před časem uvedl, že by si akci ve své vlasti přál. „Úlohou každého předsedy národního olympijského výboru není jen získat co nejvíc zlatých medailí, ale jednoho dne hostit i sportovce z celého světa ve své zemi. Já nemohu říct nic jiného, než že bychom si to přáli,“ řekl.
Současně ale podotkl, že po nevalných zkušenostech s „pořádáním“ olympiády v Praze je třeba počkat na to, jestli má stejnou touhu i celý národ. „Musí se shodnout, že to dává smysl, že máme nějaký vyšší cíl, který přesahuje to, že budeme mít jenom plné talíře. Je jedno, jestli je to olympiáda, nebo cesta na Mars,“ uvedl pro Sport.cz.
Pokud se to ale stane, tak Český olympijský výbor bude podle něj první, kdo bude takovou snahu podporovat. „Máme skvělé organizátory, máme skvělé fanoušky a jsem přesvědčený, že bychom byli schopni takové velké věci,“ uzavřel s tím, že první volný termín zimní olympiády by byl až v roce 2042.
„Chci udržitelnou olympiádu“
Ministr pro sport Boris Šťastný zmínil svou vizi uspořádat zimní olympiádu pro Aktuálně.cz už koncem února – během sledování největšího sportovního svátku v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.
Načrtnul ji jako projekt, na kterém by se mohlo podílet více zemí střední Evropy. Stavět by se přitom podle něj nic nového nemuselo, Česko by mohlo využít stávajících areálů – například O2 arény nebo arén v Brně a Českých Budějovicích. „Osobně nejsem přívržencem megalomanských projektů. Dokonce si myslím, že by se měl svět v případě olympiády vrátit k nízkonákladovému pojetí obecně,“ vysvětlil.
Prezident Petr Pavel se sice k pořádání zimních olympijských her postavil skepticky a řekl, že na to Česko nemá peníze, podle Šťastného o tom ale hlava státu nerozhoduje. „Podle mě bychom měli být sebevědomí a pokusit se o to. To je můj vlastenecký postoj,“ řekl.
