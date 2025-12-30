Nahlédnutí do Vémolandu: lvice, přežraní krokodýli, žralok i „štěkající“ papoušek

Velký pozemek na okraji Měchenic u Prahy lemují vysoké zdi. Vstupní bránu pak hlídá dvojice betonových lvů. Tím ovšem přítomnost zvířat v domě bojovníka Karlose Vémoly nekončí, spíše naopak – uvnitř má „Terminátor“ malou zoologickou zahradu s lvicemi, krokodýly i žralokem v akváriu. Podívejte se, jak to vypadá v malém království známého zápasníka, pro kterého si před Štědrým dnem přišla policie.
Fotografie byly pořízeny během Vémolovy oslavy 38. narozenin přede dvěma roky, kdy jeho dům v klidné části Měchenic najednou obklíčila luxusní vozidla blízkých přátel. Od té doby se jeho „domácí chov“ nicméně dočkal jedné velké změny – bojovník přišel o bílou tygřici Antonii Rambu kvůli chybějícím dokumentům.
V létě roku 2023 ji ovšem měl ještě v kleci společně se lvem. Jak ukázal hostům, obří šelmě s bílou srstí a černými pruhy chuť k jídlu rozhodně nechyběla – celé chlazené kuře spořádala během chvilky. Odvážnější návštěvníci se snažili Rambu pohladit skrze výkrmový otvor v kleci, tygřice si ale většinu doteků nenechala líbit a dávala to vyceněnými zuby jasně najevo.
S ní sousedící lev byl naopak mnohem krotší, stejně jako lvice v oploceném výběhu v protější části zahrady. Jak ukázal sám Vémola, který šel dovnitř jednu z nich pohladit, šelmy si na jeho přítomnost už dávno zvykly – a přinejmenším na pohled se těšily z jeho „otcovské“ pozornosti.
Krokodýli i štěkající ara
Tím ale výčet exotických zvířat neskončil. Vémola ukázal zájemcům i tropický výběh s krokodýly, který se nacházel uvnitř domu. Zrovna odpočívali mimo vodní plochu, takže šlo obří plazy dobře vidět. Na chlazené kuře ale krokodýli nijak nereagovali. „Jsou asi přežraní, tak nic,“ poznamenal tehdy pán Vémolandu.
Uvnitř domu se nacházelo (a stále nachází) také několik velkých propojených akvárií s exotickými rybami. V jednom byli k vidění rejnoci, sumci, murény či želvy, v dalším pak osamělý malý žralok, který plul neustále do kruhu. Hosté tak mohli parybu obdivovat z pohodlí gauče v obývacím pokoji, zatímco o pár dveří dále plavali i velcí ještěři.
Vedle zmíněných exotických zvířat pak působila droboučká fenka pomeraniana Minnie (kterou dostala Lela Vémola a dcera Lili jako dárek) a americký buldok Beast jako anomálie. Návštěvníky zaujal i modrožlutý papoušek ara, který se překvapivě naučil štěkat – napodoboval totiž Minnie, s níž tráví hodně času.
„Chybí mi tu jen slon“
Venku se pak nachází ještě dvě klece s menšími zvířaty. V jedné žije přítulný mýval, který občas vystrčil pacičku a snažil se vyprosit pár soust z narozeninového rautu pro hosty. V další kleci pro změnu bydlí dvě veverky – Chip a Dale. „Rychlá rota byla hit,“ zavzpomínal Vémola na animovaný seriál.
Milovník exotických zvířat měl ovšem mnohem ambicióznější plány, jak zpestřit svůj soukromý chov. Svůj dětský sen mít doma lva si splnil, několikrát ale přišla řeč na mnohem většího „mazlíčka“. „Chybí mi tu jen slon,“ zavtipkoval předloni před hosty své narozeninové oslavy.
Pozornosti pochopitelně neunikly ani ozdoby uvnitř domu. Vémola za svou zápasnickou kariéru obdržel celou řadu dárků v podobě portrétů a obrazů. Některé byly abstraktnějšího rázu, jiné vyobrazovaly českého bojovníka jako Kmotra (ze stejnojmenného filmu či románu) nebo jako Terminátora.
Na poličce měl i figurky legendárních filmových bijců, jako byli Rocky Balboa nebo Apollo Creed. Sám Vémola ale tehdy přiznal, že nejhezčí pohled mu stejně nabízejí jeho exotická zvířata, která může sledovat i z okna kuchyně. „Žiju si tu svůj malý sen,“ podotkl před přítomnými reportéry.
Přišli si pro něj před Vánoci
Karlos Vémola se ale před Vánoci dostal do prekérní situace. Je totiž jedním z obviněných z organizované drogové trestné činnosti. Soud uvalil na všechny tři zadržené osoby vazbu, hrozí jim až 18 let vězení.
U dvou obviněných byla důvodem vazby obava, že by mohli uprchnout nebo se skrývat. „Třetí by navíc podle soudce mohl ovlivňovat svědky a dosud nevyslechnuté spoluobviněné a pokračovat v trestné činnosti,“ sdělila mluvčí policejní Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Policie Vémolu a další dva lidi zadržela minulé úterý před Štědrým dnem.
