Přeskočit na obsah
Benative
9. 1. Vladan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Zasypané Česko. Silné sněžení i mráz děsí řidiče, kraje ale mají různou předpověď

ČTK

Od pátečního rána postupuje od jihozápadu přes západní Čechy k severovýchodu pásmo intenzivního sněžení, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Sněžení a nízké teploty komplikují dopravu v řadě krajů, silničáři jsou v terénu a policie hlásí první nehody. Meteorologická výstraha platí v některých regionech do 11:00.

zasněžená silnice, sníh, automobil, dopravní značka, zákaz předjíždění
Počasí komplikuje dopravní situaciFoto: CTK
Reklama

Z Bavorska postupuje pásmo sněžení přes Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Ústecký a Středočeský kraj, postupně i na Vysočinu. Místy může napadnout až kolem tří centimetrů sněhu za hodinu, celkem do dopoledne přes deset centimetrů, na horách ještě více, informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejintenzivnější sněžení se očekává v první polovině dne, odpoledne by měly srážky postupně slábnout.

Sníh na promrzlých silnicích klouže zejména v Karlovarském kraji, kde se objevily první nehody a problémy hlásí i dálnice D6 a D5. Na jihu Čech sněží na celém území kraje, ve Středočeském kraji jsou silnice sjízdné se zvýšenou opatrností, sněhové přeháňky zesilují hlavně na Kladensku a Benešovsku. V Ústeckém kraji jsou vozovky většinou sjízdné s opatrností, místy se objevuje ledovka.

Na severu Čech může napadnout pět až deset centimetrů sněhu, na horách až kolem dvaceti. Na Vysočině se sněžení během dopoledne rozšíří na celý kraj, zejména na jihozápadě může napadnout pět až deset centimetrů nového sněhu.

Související

Ve východní polovině republiky zatím výraznější sněžení není, přetrvávají ale silné mrazy, místy až kolem minus 16 stupňů Celsia. V Libereckém kraji teploty klesají k minus deseti, sněžení se tam očekává během dne a problémy mohou mít zejména kamiony ve stoupáních.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Většina z nás to vzdá dřív, než má šanci sklízet první výsledky.
Většina z nás to vzdá dřív, než má šanci sklízet první výsledky.
Většina z nás to vzdá dřív, než má šanci sklízet první výsledky.

Zase jste to nevydrželi? Víme, proč se předsevzetí rozpadají a jak tomu předejít

Začátek roku má zvláštní kouzlo. Kalendář je prázdný, hlava plná plánů a představa „nového já“ se zdá být na dosah ruky. Jenže pak přijde realita. Podle dat sportovní sociální sítě Strava právě druhý lednový pátek představuje okamžik, kdy se většina novoročních předsevzetí definitivně rozpadá. Proč tomu tak je?

Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump

Je na čínském prezidentovi, co udělá s Tchaj-wanem, soudí Trump

Americký prezident Donald Trump uvedl, že je na čínském prezidentovi Si Ťin-pchingovi, co Čína udělá na Tchaj-wanu. Zároveň ale naznačil, že nechce, aby Peking nad ostrovem převzal kontrolu. Šéf Bílého domu to uvedl v rozhovoru, který ve čtvrtek zveřejnil deník The New York Times.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama