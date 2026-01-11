Přeskočit na obsah
Benative
11. 1. Bohdana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Most před rokem ovládla plynová tragédie, viníci smrti sedmi lidí doteď nebyli potrestaní

Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík

Sedm mrtvých a deset zraněných. To je bilance jednoho z nejtragičtějších požárů v Česku, který ani po roce není dořešen. Když v noci v sobotu 11. ledna 2025 v mostecké restauraci U Kojota explodoval plyn z ohřívadel, na nelegální dřevěné terase popíjelo mnoho lidí. Policie nyní čeká na znalecké posudky, které pak poslouží k obžalobě viníků.

Stejně jako v noci 11. ledna 2025 je i nyní, přesně po roce od tragédie, v Mostě hodně sněhu. Právě do něj před restaurací vybíhající hořící lidé vybíhali, aby se uhasili.
Stejně jako v noci 11. ledna 2025 je i nyní, přesně po roce od tragédie, v Mostě hodně sněhu. Právě do něj před restaurací vybíhající hořící lidé vybíhali, aby se uhasili.Foto: Ondřej Stratilík, Aktuálně.cz
Reklama

Mostecké kulisy jsou teď druhé lednové sobotě roku 2025 velmi podobné. Teploty pod nulou, na chodnících vrstva sněhu, který pomalu ztrácí svou bílou barvu. Když pak ulicí Františka Halase směrem od nemocnice projede houkající sanitka, starší paní ožívají vzpomínky na zdejší tragickou loňskou noc na neděli 12. ledna.

Související

„Pokaždé, když jdu kolem něco koupit do Centralu, podívám se na tu zelenou plachtu a je mi smutno,“ svěřuje se seniorka a pokračuje dál směrem k hlavnímu mosteckému nákupnímu středisku s plátěnou taškou v ruce.

Je to přesně rok od okamžiku, kdy tu na dřevěné terase baru U Kojota po pádu propan-butanových teplometů došlo k explozím a následnému smrtícímu požáru, který zabil celkově sedm lidí a sedm vážně zranil. Žádné kytice ani hořící svíčky na zasněžených schodech opuštěné stavby ale nejsou.

Související

„S ohledem na přání pozůstalých prosíme, neumísťujte již na toto místo svíčky ani jiné pietní předměty,“ informuje vzkaz zatavený v plastové slídě přibitý na dřevěném pilíři. Ten dnes stojí v místech, kde se z restaurace vcházelo na dřevěnou terasu. Kdo chce oběti uctít, musí na kraj Mostu, na městský hřbitov.

Reklama
Reklama

„Ohozenej a nabarvenej“

Na dříve oblíbenou restauraci tu už moc památek nezbylo. Stěnu přilehlé kancelářské budovy místo plachty s logem baru U Kojota zdobí velký poutač na mosteckou pobočku řetězce s rychlým občerstvením. „Nahoře ten dům je ohozenej a nabarvenej, to už udělali,“ hodnotí dva procházející muži novou fasádu třípatrové budovy.

V těchto místech nad původním dlouhým schodištěm stávala dřevěná terasa U Kojota. Pohled dovnitř dokládá, že strop bývalého baru je zakryt deskami z polystyrenu.
V těchto místech nad původním dlouhým schodištěm stávala dřevěná terasa U Kojota. Pohled dovnitř dokládá, že strop bývalého baru je zakryt deskami z polystyrenu.Foto: Ondřej Stratilík, Aktuálně.cz

Tragický požár tu dodnes připomínají jen stále začouzené větrací průduchy ve stěně. A zadní zásobovací vchod do restaurace. Bílé dveře dodnes nesou jasné známky po tom, jak se tudy první hasiči před rokem pokoušeli vpáčit dovnitř do prostoru zahřátého na stovky stupňů. Skrz škvíru je vidět do malé ohořelé místnosti.

Majitelem celé stavby je místní podnikatel Jan Bohuslav. Ten v komunálních volbách před čtyřmi roky kandidoval za hnutí ProMOST, které dnes hnědouhelné betonové metropoli vládne. A byl to právě on, kdo pár hodin po výbuchu, v pondělí 13. ledna 2025, agentuře ČTK tvrdil, že předzahrádka baru byla stavebně povolena. Což, jak se ukázalo později, nebyla pravda.

Související

„Tady pana Bohuslava nenajdete,“ reaguje na dotaz reportéra deníku Aktuálně.cz muž, který si právě odemyká dveře do kancelářské budovy. Od vchodu je vidět i do plachtou zatarasených prostorů restaurace, kde jsou na stropy přichyceny nové izolační polystyrenové desky.

Reklama
Reklama

Sídlo Bohuslavovy firmy Profistar Group stojí o několik stovek metrů dál. Ani tam jej však novinář nezastihne. „Právě čekám na letadlo, odpovídat nebudu,“ sdělí pak jen Jan Bohuslav do telefonu a rozloučí se.

Až deset let za mřížemi

Zásadní informaci k tragickému požáru, který navíc způsobil škody za sedm milionů korun, vydal policejní tým před pěti měsíci. „Dosavadní zjištění ukazují na závažná porušení povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně,“ uvedl tehdy mluvčí ústecké policie Kamil Marek.

„Dále vyšetřovatelé zjistili, že byla provedena změna stavby bez stavebního povolení, spočívající v zastřešení terasy a následném opláštění této nástavby PVC fóliemi. V rámci změny stavby nebylo zajištěno ani nové vypracování požárně bezpečnostního řešení budovy,“ dodal mluvčí.

Bílé zásobovací dveře, kudy do restaurace U Kojota vnikli hasiči. Stopy po jejich páčidlech jsou dodnes jasně zřetelné.
Bílé zásobovací dveře, kudy do restaurace U Kojota vnikli hasiči. Stopy po jejich páčidlech jsou dodnes jasně zřetelné.Foto: Ondřej Stratilík, Aktuálně.cz

Podle policie nebyly v objektu prováděny povinné pravidelné preventivní požární prohlídky ani revize hasicích přístrojů. Poslední proběhla v dubnu 2008.

Reklama
Reklama

„Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor nezkolaudované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze, s čímž souviselo i uskladnění několikanásobně většího počtu tlakových nádob zkapalněného uhlovodíkového plynu propan-butan v prostorách restaurace,“ vypočítává mluvčí.

Tím začalo trestní stíhání dvou osob. Jany Čechové, jednatelky firmy Soliter-Nord, která restauraci proslavenou grilovanými kuřecími křídly provozovala, a „jí zmocněné odpovědné osoby“, jak uvedla policie. Oběma hrozí až deset let za mřížemi. Za mnohaleté užívání nelegální předzahrádky pak provozovatelé dostali od mosteckého stavebního úřadu pokutu 20 tisíc korun.

Související

„Do současné doby nedošlo k návrhu na podání obžaloby,“ popisuje aktuální stav Kamil Marek. „Čekáme na vyhotovení několika znaleckých posudků z oborů zdravotnictví, soudního lékařství a oceňování nemovitostí,“ dodává.

„Mluvit rozhodně nebudu“

U kdysi proslaveného penzionu Zátiší se zahradní restaurací, jen kousek od autodromu, si člověk musí v duchu připomenout, že je stále ještě v panelákovém Mostě. Mohutné vysoké vily se zkosenými střechami, plno stromů a celkový klid tu navozují spíš dojem vesnice v přírodě.

Reklama
Reklama
Ulice za penzionem Zátiší, na jejímž konci je sídlo firmy Soliter-Nord, jejíž majitelka čelí kvůli požáru trestnímu stíhání.
Ulice za penzionem Zátiší, na jejímž konci je sídlo firmy Soliter-Nord, jejíž majitelka čelí kvůli požáru trestnímu stíhání.Foto: Ondřej Stratilík, Aktuálně.cz

Na úplném konci ulice stojí žlutý rodinný dům s pergolou a krbem s vysokým komínem, kolem branky běhá pes, další štěká zpoza zavřených dveří vily. Právě tady má mít dle obchodního rejstříku sídlo firma Soliter-Nord, kterou od roku 2021 vlastní už jen Jana Čechová. I když je kolem vstupu čerstvě odházený sníh, na zvonění nikdo nereaguje.

Po chvíli do ulice vjíždí černé auto s pražskou registrační značkou. Před domem z něj vystupuje Miloslav Čech, původní jednatel a společník v Soliter-Nord a manžel dnešní majitelky. „O ničem s vámi rozhodně mluvit nebudu,“ zvedá ruku a mizí na zahradě.

Mostecká ulice Františka Halase a objekt, v němž až do noci 11. ledna 2025 fungovala restaurace U Kojota.
Mostecká ulice Františka Halase a objekt, v němž až do noci 11. ledna 2025 fungovala restaurace U Kojota. Foto: Ondřej Stratilík, Aktuálně.cz

V době exploze měl U Kojota podle dřívějších vyjádření Jana Bohuslava být i syn manželů Čechových, v té době student mosteckého gymnázia. V noci na 12. ledna 2025 se měl zachránit skokem z okna.

A i když už se tedy na rok starou tragédii vzpomíná spíš jen v soukromí nebo za plotem hřbitova a nikomu se na ni myslet příliš nechce, bolest je v centru hnědouhelné metropole cítit stále. Už sice ne po spáleništi, ale po lidské tragédii, z jejíhož rozsahu i dnes mrazí.

Reklama
Reklama

Navíc se dá čekat, že až se věc začne projednávat před soudem, rána se otevře znovu.

Požár obytných budov v Hongkongu, který si na konci listopadu 2025 vyžádal 159 obětí

Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Karlův most / Sníh / Zima / Leden 2021 / Dap
Karlův most / Sníh / Zima / Leden 2021 / Dap
Karlův most / Sníh / Zima / Leden 2021 / Dap

Mrazivé dny neznamenají konec globálního oteplování, varují odborníci

Současné mrazivé počasí ani sněžení neznamenají, že by skončilo globální oteplování nebo že by letošní zima byla výjimečná. Podle odborníků jde o běžnou klimatickou variabilitu, která bude existovat i v oteplujícím se klimatu. Zimy v posledních letech jsou podle nich mírnější než tomu bylo před deseti lety.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama