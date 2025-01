Video: "Nejhorší tragédie v naší historii." Most se vzpamatovává z nočního požáru

Severočeský Most se probudil do mimořádně smutného rána. Při nočním požáru restaurace U Kojota v Mostě zemřelo šest lidí. Dalších osm lidí je zraněných, z toho šest těžce. Je to největší tragédie v historii města, uvedl primátor města Marek Hrvol (ProMOST). Atmosféru na místě zachytil na video reportér Aktuálně.cz.

0:37 AKtuálně.cz přináší záběry přímo z místa tragédie v Mostě, kde zemřelo v restauraci šest lidí a další jsou těžce zraněni. | Video: Ondřej Stratilík