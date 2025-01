To naříkání nedostanu z hlavy. Lidé vybíhali a hořeli, říkají svědci o požáru v Mostě

"Viděl jsem ty lidi vybíhat ven a ještě na nich hořely hadry," popisuje jeden ze svědků noční výbuch mostecké restaurace U Kojota. Přímo na místě zahynulo šest lidí, dalších šest je těžce zraněných. Lidé z okolí před sobotní půlnocí slyšeli z baru několik explozí. Policisté a hasiči událost vyšetřují, pravděpodobně jsou na vině plynové ohřívače.

Bylo krátce po čtvrt na dvanáct v noci, když si šel Martin se svou manželkou zapálit cigaretu na balkon. "Děláme to tak vždycky, v bytě totiž nekouříme," popisuje muž ve světlé bundě v neděli nad ránem poblíž svého paneláku v mostecké ulici Zdeňka Fibicha a vytahuje z kapsy telefon. "A v tu chvíli jsme uslyšeli první výbuch," pokračuje Martin a pouští natočené video.

Na něm zachytil, jak z blízké restaurace U Kojota stoupá hustý tmavý dým a v přízemí se rozmáhá čím dál tím větší požár. Na videu je slyšet i sténání lidí vybíhajících z podniku do vedlejší ulice Františka Halase. "To naříkání už nedostanu z hlavy, manželka z toho v noci ani neusnula," říká Martin v mrazivém nedělním ránu a jeho hlas zní i několik hodin po tragédii pohnutě.

Jsem v Mostě. Jeden ze svědků tragického výbuchu, který bydlí v paneláku bloku 241 naproti hospody U Kojota, mi ukazuje video, které natočil v sobotu o půl dvanácté v noci. Předtím prý volal hasiče i záchranáře. @Aktualnecz pic.twitter.com/WIVWRTn5P2 — Ondřej Stratilík (@OndrejStratilik) January 12, 2025

Video na svůj telefon natočil v sobotu ve 23:17. To je i čas, kdy podle hasičů požáru U Kojota vznikl. Na místo pak jako první dorazila policie. "Žena hned volala, když jsme to viděli, na tísňové lince jí oznámili, že jsme už čtrnáctí, kdo jim to oznamuje," pokračuje Martin.

S dalším svědkem Kamilem, bydlícím v protější ulici Františka Halase, se shodují, že slyšet byly celkem tři exploze. "To znamená, že bouchly všechny tři ohřívače, které U Kojota měli," myslí si Kamil. I on prý volal hasičům, když se v noci podíval z okna a poprvé zaregistroval požár. "Viděl jsem ty lidi vybíhat ven a ještě na nich hořely hadry," vybavuje si tragické momenty ze sobotní noci.

Do restaurace, kterou má přímo proti svým oknům, prý často chodil. I kvůli její kuchyni, která byla vyhlášená téměř v celém Mostě. Zároveň si ale myslí, že používat plynové ohřívače na dřevěné terase, kde byly místo oken natáhnuté pouze igelitové výplně, nebylo bezpečné. "Za mě to bylo špatně," má jasno Kamil.

Verzi, že požár vznikl na terase restaurace od jednoho z hořáků, označili za nejpravděpodobnější i policisté. Na sociálních sítích ale zdůraznili, že vyšetřování je teprve na začátku a možností, jak k požáru došlo, je více.

"Měli jsme štěstí"

Mrazivé nedělní ráno, do kterého se zasněžený Most probudil, částečně odkrylo velikost tragédie. Zbytky dřevěné pergoly jsou zakryty hasičskými stěnami, na očouzené fasádě restaurace si silný vítr hraje se zbytky zkroucené reklamní plachty. "Kdo je nakloněn tomu pravému, dojde naplnění," je čitelný nápis na vchodu podniku, nad nímž je několik rozbitých oken, které popraskaly žárem.

Na chodníku stojí i několik žlutých tlakových nádob, které v noci hasiči vytahali z restaurace. Ty se nejspíš používaly právě v oněch ohřívačích, které podle dosavadního vyšetřování hasičů i policie s největší pravděpodobností mohou za tragédii, při níž v sobotu v noci uhořelo šest lidí.

"V místní facebookové skupině Most jsem četla příspěvek jedné holky, která v sobotu U Kojota slavila narozeniny, a tvrdí tam, že už v devět večer ty ohřívače fungovaly nějak divně," spekuluje mladá žena, která se reportérovi představuje jako Lucie.

"Měli jsme štěstí, my jsme mohli zůstat doma, ale celý barák vedle nás evakuovali," ukazuje na barevný a - a nyní opuštěný - panelák se třemi vchody na ulici Zdeňka Fibicha.

I ona prý ke Kojotovi chodila ráda na "vyhlášená křídla". V době výbuchu prý nespala, slyšela houkat sanitky i záchranářský vrtulník. Ale to, jaká tragédie se jen pár desítek metrů od jejího bytu stala, prý zjistila až v neděli ráno.