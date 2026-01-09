Metnar po požáru ve Švýcarsku zadal prověření požární bezpečnosti v klubech

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) zadal generálnímu řediteli hasičů prověření požární bezpečnosti v klubech a nočních podnicích v Česku. Jde o reakci na novoroční tragický požár v baru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana, který si vyžádal desítky obětí. Kontroly začnou příští týden, jejich vyhodnocení bude v září. V pátek večer to oznámilo ministerstvo vnitra.
Metnar na základě podnětu od premiéra Andreje Babiše (ANO) zadal generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru Vladimíru Vlčkovi úkol ověřit, zda jsou kluby a bary v Česku vybavené základními požárně-bezpečnostními prvky, zejména hasicími přístroji, a zda splňují zákonné povinnosti. "Jedná se o reakci na tragickou událost ve Švýcarsku. Smyslem tohoto kroku je prevence a snaha předejít podobným tragédiím. Chceme mít jistotu, že jsou bezpečnostní pravidla v praxi dodržována," uvedl ministr vnitra.
Kontroly plánované od 12. ledna do konce srpna se zaměří se na provozovatele nočních podniků, barů, hudebních a tanečních klubů, diskoték, vináren a dalších provozoven, které lze z hlediska požární bezpečnosti považovat za rizikové, uvedlo ministerstvo vnitra. "Vyhodnocení kontrol je plánováno na září 2026," dodalo.
Kontroly požární bezpečnosti jsou standardní součástí činnosti hasičů, opakovaně odhalují nedostatky. Výsledky kontrol poslouží pro případná doporučení nebo další opatření, uvedl resort vnitra. Rozsáhlé kontroly hasiči spustili loni po lednovém požáru v restauraci U Kojota v Mostě, který si vyžádal sedm obětí. Kontroly restaurací, hospod, barů a vináren včetně předzahrádek tehdy měly prověřit legálnost staveb, plynové ohřívače či tlakové lahve. Ze 1738 kontrol byly nedostatky zjištěny u 677 zařízení.
Požár v baru Le Constellation v Crans-Montaně vypukl během silvestrovských oslav brzy po půlnoci na Nový rok. Místní úřady později uvedly, že příčinou byla zřejmě jiskřící zábavní pyrotechnická fontána, od níž se vzňala pěnová výplň stropu. Požár se rychle rozšířil a lidé se v panice snažili ze suterénního klubu uniknout po úzkém schodišti. Zemřelo 40 lidí, mezi 116 zraněnými je i Češka.
ŽIVĚMacinkovu tiskovku narušil nález záhadného balíčku, delegace se přesunula do krytu
Západ by měl být schopen poskytnout Ukrajině dostatečné bezpečnostní záruky na to, aby byly jistou alternativou k členství Ukrajiny v NATO, řekl na závěr své návštěvy Ukrajiny ministr zahraničí Petr Macinka. Jeho tiskový briefing se měl původně konat na české ambasádě, delegace i novináři se ale museli přesunout do krytu. Důvodem byl nález neznámého balíčku před českým velvyslanectvím.
Loprais vyhrál etapu Dakaru, Macík přišel o vedení. Prokopa vystrašilo civilní auto
Aleš Loprais byl nejrychlejší mezi kamiony v 6. etapě Rallye Dakar a posunul se na průběžné třetí místo. Martin Macík ztratil přes tři čtvrtě hodiny a přišel o vedení, v němž ho vystřídal Nizozemec Mitchel van den Brink.
Domů ani nedoletíme, bál se trenér stříbrných juniorů. Myslel, že jde o mstu Kanaďanů
S dvoudenním zpožděním se dnes z mistrovství světa juniorů do Prahy vrátila evropská část stříbrného týmu českých hokejistů. Nepříznivé počasí zkomplikovalo odlet hráčů a členů realizačního týmu z USA a poté i z Londýna do Prahy.
Rozšiřování NATO jako důvod k válce na Ukrajině? Filip Turek měl v Kyjevě jasno
Místopředseda sněmovního zahraničního výboru Filip Turek vyjmenoval, kde všude vidí důvody, které vedly k válce na Ukrajině. Mimo jiné zmínil zahraniční politiku supervelmocí a také rozšiřování NATO. To vše prohlásil před budovou, kterou před příjezdem české delegace zasáhly ruské drony. „Myslím si, že to všichni vědí a že se to smí říkat,“ řekl redaktorovi Aktuálně.cz, který je právě na Ukrajině.
ŽIVĚTurek podá žalobu na Pavla, chce omluvu za zdůvodnění, proč nemá být ministrem
Poslanec Motoristů Filip Turek podá žalobu na ochranu osobnosti na prezidenta Petra Pavla, řekl v pátek novinářům v Kyjevě. Bude žádat omluvu, protože se ho hluboce dotklo dnešní zdůvodnění, proč ho Pavel odmítá jmenovat ministrem životního prostředí.