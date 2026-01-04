Ve švýcarském středisku Crans-Montana stovky lidí uctily památku obětí požáru

Stovky lidí v neděli tichým pochodem uctily památku obětí novoročního požáru v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana, informovala agentura AP. Při neštěstí zahynulo 40 lidí a mnoho dalších bylo těžce zraněno.
Zkroušení pozůstalí, mnozí se zarudlýma očima, po hodinové mši a za zvuků varhan tiše vycházeli z kaple svatého Kryštofa v letovisku Crans-Montana. Někteří se objímali, jiní tleskali, než se připojili k tichému průvodu směrem do kopce k vyhořelému baru Le Constellation.
Stovky lidí, někteří s kyticemi v náručí, kráčely v klikatém průvodu kolem zavřených obchodů. Na sluncem zalitém svahu nad městem vypouštěly sněhové stroje do vzduchu oblaka bílých vloček, všimla si AP.
Na horním konci ulice, před barem Le Constellation, který je stále z velké části zakryt bílými zástěnami, se narůstající dav zastavil v téměř úplném tichu, někteří plakali. Poté se ozval dlouhotrvající potlesk, zatímco proud lidí vyjadřujících soustrast pokládal květiny k improvizovanému památníku zaplněnému kyticemi, plyšovými hračkami a dalšími upomínkovými předměty.
„Prostřednictvím této tragické události si podle mě musíme všichni připomenout, že jsme bratři a sestry v lidskosti,“ řekla místní obyvatelka Véronique Barrasová, která zná truchlící rodiny. „Je důležité se navzájem podporovat, obejmout se a vydat se dál ke světlu,“ dodala.
Cathy Premerová uvedla, že její dcera byla 31. prosince na oslavě svých 17. narozenin, když jí v časných ranních hodinách zavolala, že uvízla, protože oblast kolem baru Le Constellation byla uzavřena. „Pro mladé – ale i pro dospělé – je těžké pochopit věci, které se zdají nevysvětlitelné,“ řekla.
V davu Paola Ponti Greppiová – 80letá Italka, která má v obci Crans-Montana dům – vyzvala k bezpečnostním kontrolám v barech. „Potřebujeme v těchto místech větší bezpečnost, protože to není jediné podobné místo. Proč město neprovedlo řádné kontroly? Pro mě je to strašné,“ dodala.
Farář Gilles Cavin na mši hovořil o „strašné nejistotě“ rodin, které nevědí, zda jsou jejich blízcí mezi mrtvými, nebo zraněnými. „Neexistují slova dost silná, aby vyjádřila zděšení, úzkost a hněv těch, jejichž životy jsou dnes zasaženy. A přesto jsme tady, shromážděni, protože samotné ticho nestačí,“ řekl.
V přeplněných lavicích seděla a truchlila žena se sepjatýma rukama, občas svírala růženec, zatímco zaznívala čtení v němčině, francouzštině a italštině.
Při požáru, který vypukl ve čtvrtek kolem 1:30 ráno v baru Le Constellation, zemřelo 40 lidí a 119 bylo zraněno. Policie uvedla, že mnoho obětí nebylo ještě plnoletých.
Do dnešního rána švýcarské úřady identifikovaly 24 z 40 obětí. Patří mezi ně 18 švýcarských občanů, dva Italové, jeden občan s dvojím občanstvím Itálie a Spojených arabských emirátů, Rumun, Francouz a občan Turecka.
Jednou z obětí byl 16letý Arthur Brodard, po němž jeho matka zoufale pátrala. „Náš Arthur nyní odešel slavit do ráje,“ napsala jeho otřesená matka Laetitia Brodardová ve středu ve facebookovém příspěvku. „Můžeme začít truchlit s vědomím, že je v pokoji a ve světle,“ dodala.
Její horečné hledání syna odráželo zoufalství rodin mladých lidí, kteří během požáru zmizeli a jejichž blízcí nevěděli, zda jsou mrtví, nebo v nemocnici. Švýcarské úřady upozornily, že identifikace obětí je obzvlášť obtížná kvůli vysokému stupni popálenin. Brodardová poskytla svůj vzorek DNA, aby pomohla s identifikací.
Švýcarské úřady zahájily trestní vyšetřování manažerů baru. Ti jsou podezřelí z usmrcení z nedbalosti, ublížení na zdraví z nedbalosti a z nedbalostního způsobení požáru.
