Kypr se od pondělí přesune mezi tmavě červené země, do Španělska postačí formulář

07:05

Kypr se na takzvané mapě cestovatele od pondělí přesune do tmavě červených zemí s velmi vysokou mírou rizika nákazy koronavirem. Pohorší si i dalších několik zemí, některé se přesunou do oranžové a jiné do červené kategorie. V pátek to uvedlo ministerstvo zdravotnictví, jehož informace se týkají příjezdů z daných zemí.

Podmínky pro vstup lidí z ČR se od pondělí vedle Slovenska zpřísní také v Bulharsku, naopak do Španělska nově postačí příjezdový formulář, oznámilo také MZV.